Vivo V50 Lite 4G ortaya çıktı: İşte tasarımı ve özellikleri!

Tam Boyutta Gör

Vivo'nun yeni orta segment modeli V50 Lite 4G, Google Play Console'da ortaya çıktı ve cihazın tasarımıyla bazı teknik detayları netleşti. V50 Lite, geçen yıl piyasaya sürülen V40 Lite’ın halefi olarak konumlanıyor ve selefine kıyasla bazı önemli yükseltmelerle geliyor.

Sertifikasyon listelerine göre Vivo V50 Lite, Snapdragon 680 işlemciden güç alacak. Bu işlemciye Adreno 610 grafik birimi ve 8 GB RAM eşlik edecek. Cihaz, kutusundan Android 15 işletim sistemiyle çıkacak ve Vivo’nun Funtouch OS 15 arayüzüyle gelecek. 2392 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip FHD+ ekranın sunulması beklenirken, farklı depolama seçeneklerinin de bulunabileceği belirtiliyor.

Tasarım açısından Vivo V50 Lite, ekranın ortasında konumlandırılmış delikli bir ön kameraya sahip olacak. Arka panelde ise çift kamera kurulumu yer alacak. Kamera modülü, biri daha büyük olmak üzere iki dairesel lens içerirken, yanında Vivo’nun Aura LED flaşı bulunuyor. Paylaşılan görsellerde cihazın altın renk seçeneğiyle geleceği görülüyor, ancak farklı renk alternatiflerinin de sunulması muhtemel.

Honor Magic V2 Flip’in ilk detayları ortaya çıktı 23 sa. önce eklendi

Batarya tarafında önemli bir yükseltme dikkat çekiyor. Vivo V50 Lite’ın 6.500 mAh kapasiteli bir pil ve 90W hızlı şarj desteğiyle gelmesi bekleniyor. Bu, önceki modeldeki 5.000 mAh batarya ve 80W hızlı şarja kıyasla ciddi bir iyileştirme anlamına geliyor. Ayrıca cihazın 256 GB’a kadar depolama alanı sunacağı belirtiliyor.

Vivo V40 Lite’ın global versiyonu yaklaşık 230 dolardan satışa sunulmuştu. V50 Lite’ın da benzer bir fiyat aralığında konumlanması bekleniyor. Lansman tarihi henüz netleşmemiş olsa da, sızan sertifikalar ve listelemeler, cihazın çok yakında tanıtılabileceğini gösteriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Vivo V50 Lite 4G ortaya çıktı: İşte tasarımları ve özellikleri!