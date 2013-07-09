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Motorola: Google'ın 11 Temmuz etkinliğinde Moto X tanıtımı gerçekleşmeyecek

5 yıl
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12
Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Motorola: Google'ın 11 Temmuz etkinliğinde Moto X tanıtımı gerçekleşmeyecek
Google'ın 11 Temmuz tarihinde düzenleyeceği etkinlikte Moto X'in tanıtılması beklene dursun. Motorola cephesinden gelen açıklama bu beklentiyi boşa çıkardı.

11 Temmuz tarihinde düzenlenecek olan etkinliğin bir Moto X etkinliği olmayacağını açıklayan Motorola, bu tarihle ilgili dedikodulara da son vermiş oldu. Hatırlayacağını üzere, Moto X için 11 Temmuz tarihinin gündeme gelmesi subliminal mesaj içerdiği söylenen bir reklam olmuştu. İskeleden atlayan iki kişinin yer aldığı bu reklamda bu kişilerin vücut şekillerinin Romen rakamı ile "XI" yani 11 olduğu belirtilmişti. 

Motorola'dan Guy Kawasaki'nin etkinlik için basın mensuplarına dağıtılan davetiye de imzasının yer alması da Moto X için 11 Temmuz beklentilerini bir hayli arttırmıştı. Moto X kendini göstermeyecek olsa da, Google'ın etkinliğinin neler getireceğini perşembe günü hep birlikte göreceğiz. 

http://androidcommunity.com/moto-x-event-on-july-11th-denied-by-motorola-20130708/ Yorum Yaz
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Rajeesh 5 yıl en beğenilen
cılkı cıktı bunun da aylardır cıkıcak. sanki telefonu baştan keşfediyorlar
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General. 5 yıl
Bu ne afra tafra şimdi sanki babasının hayrına verecekler çokta fifi lan
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1 Avatar
Dark Shade 5 yıl
çıkarmassanız çıkarmayın sizin telefonlarınıza mı kaldık.
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matmuhendisi 5 yıl
android 4.3 çıkar heralde çokta bi fark olucanı sanmıyorum anca android 6 felan :S
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carter 5 yıl
Aman çıkarmayın mazallah bir yeriniz eksilir.
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DH Misafiri 5 yıl
Rajeesh
cılkı cıktı bunun da aylardır cıkıcak. sanki telefonu baştan keşfediyorlar

onu da yaptılar ^^
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okan_cehapelioglu 5 yıl
1 yıl oldu hala telefonu cıkartcaklar bide nazlanıyolar
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matrix22 5 yıl
xperia s için jelly bean çıktı bu çıkamadı gitti resmen çıkmadan tiskindirdiler...
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Balawitz 5 yıl
Yeni nexus motorolanin telefonu mu olacak?
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ardaalisahin 5 yıl
4.3 gelsin bari bu etkinlikte ya
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seven44 5 yıl
hello moto
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General. 5 yıl
Bu ne afra tafra şimdi sanki babasının hayrına verecekler çokta fifi lan
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Moto`X 5 yıl
Motorola firması neyin peşinde anlamak gerçekten güç.Bir çok kişi 11 Temmuzda Moto X görücüye çıkıcak diye heveslendi.Şimdide 11 Temmuzda telefon tanıtılmıycak deniyor.Sanki cihaz çok ahım şahım birşey ile gelicek gibi bizleride bekletiyorlar.Google'ın Motorolayı satın almasının ardında firma büyük bir sessizliğe büründü.Bunda Google'ında parmağı olsa gerek.Neyse sağlık olsun.İnşallah Moto X'i görmek için daha çok beklemeyiz.
Bu arada forumdaki Moto X konusuna herkesi beklerim :)
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Rajeesh 5 yıl en beğenilen
cılkı cıktı bunun da aylardır cıkıcak. sanki telefonu baştan keşfediyorlar
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