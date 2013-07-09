Motorola: Google'ın 11 Temmuz etkinliğinde Moto X tanıtımı gerçekleşmeyecek

Google'ın 11 Temmuz tarihinde düzenleyeceği etkinlikte Moto X'in tanıtılması beklene dursun. Motorola cephesinden gelen açıklama bu beklentiyi boşa çıkardı.





11 Temmuz tarihinde düzenlenecek olan etkinliğin bir Moto X etkinliği olmayacağını açıklayan Motorola, bu tarihle ilgili dedikodulara da son vermiş oldu. Hatırlayacağını üzere, Moto X için 11 Temmuz tarihinin gündeme gelmesi subliminal mesaj içerdiği söylenen bir reklam olmuştu. İskeleden atlayan iki kişinin yer aldığı bu reklamda bu kişilerin vücut şekillerinin Romen rakamı ile "XI" yani 11 olduğu belirtilmişti.





Motorola'dan Guy Kawasaki'nin etkinlik için basın mensuplarına dağıtılan davetiye de imzasının yer alması da Moto X için 11 Temmuz beklentilerini bir hayli arttırmıştı. Moto X kendini göstermeyecek olsa da, Google'ın etkinliğinin neler getireceğini perşembe günü hep birlikte göreceğiz.

http://androidcommunity.com/moto-x-event-on-july-11th-denied-by-motorola-20130708/