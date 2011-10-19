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Motorola MOTOACTV taşınabilir fitness cihazı iPod nano'ya rakip oluyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Diğer Elektronik Cihazlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Daha önce Kobe adıyla piyasada olacağına dair internette bilgiler dolaşan Motorola'nın taşınabilir medya oynatıcı ve fitness cihazı, Droid RAZR modelinin ardından basına tanıtıldı. 

1.6 inçlik kapasitif dokunmatik ekrana sahip model Android işletim sistemini temel alan bir arayüz üzerine oturtulmuş. GPS, Bluetooth 4.0, tüm fitness cihazlarıyla arasında küçük boyutta veri aktarılmasını sağlayabilen ANT+ bağlantı standardı, WiFi, toza ve suya dayanıklılık, entegre nabız ölçer, 46 x 46 x 9.6 mm ölçüler, 35g ağırlık, FM radyo, dış mekanda 5 saat, iç mekanda 7 saat, bekleme konumunda 2 hafta kullanım süresi sunan batarya ve 8GB/16GB depolama kapasitesi MOTOACTV'in özellikleri arasında. Kayış aksesuarıyla saat olarak kolunuzda da taşıyabiliyorsunuz.

Cihaz Motorola'nın SF700 ve SF500 Bluetooth kablosuz kulaklıklarına uyumlu olacak şekilde geliştirildi. Fitness aktivitelerinizin takibini ise Nike+ sistemine benzer bir şekilde yapıyor. Sesli antrenör ne kadar hızlı gittiğinizi ve ne kadar mesafe katettiğinizi sesli olarak size aktarıyor.

Cihazdaki bilgileri bilgisayara aktardıktan sonra kayıtları tutabileceğiniz motoactv.com sitesi de güzergah çizmenize, performansınızı güzegah boyunca takip etmenize, hedefler belirlemenize ve arkadaşlarınızla yarışmanıza imkan tanıyor. Evinizdeki kablosuz ağa otomatik olarak bağlanarak bilgileri Motorola platformundaki veritabanına aktarabiliyor.

Android akıllı telefonunuz ile iletişim kurabilen cihaz mesajlarınızı, maillerinizi, cevapsız aramalarınızı uyarı olarak ekranına getiriyor. Bu haliyle iPod nano modeli ile sıkı bir rekabete gireceğe benziyor.

MOTOACTV taşınabilir fitness cihazo 8GB versiyonu 249$, 16GB versiyonu 299$ olarak ABD pazarına 6 Kasım'da, Avrupa pazarına ise 2012 ilk çeyrekte piyasaya sürülecek.

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yuhongyior 7 yıl
Yazık bu ülkenin insanlarına..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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met@lrock 8 yıl
Arkadaş fiyatlar ipod nano ile ayni fiyat nerdese ki ben ipod alırım motorola alamam. Ipod ses kalitesini yakalayamaz motorola
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SeçmeceKarpuz 8 yıl met@lrock
met@lrock

Arkadaş fiyatlar ipod nano ile ayni fiyat nerdese ki ben ipod alırım motorola alamam. Ipod ses kalitesini yakalayamaz motorola

ipodda ses kalitesi var mı ki yakalasın
sony nwx 1050 de dinle bak bakalım ipod dinliyor musun bir daha
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SliTheRiNN 8 yıl
gizmoo
İpod nanoyu saat olarak kullanabilmek için kayış +120 $ ödüyorsun :) Lunatik fiyatıdır.

ebay de 1-2$ bile uygun kayışlar bulabilmek mümkün çokta problem olmasa gerek..
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gizmoo 8 yıl
İpod nanoyu saat olarak kullanabilmek için kayış +120 $ ödüyorsun :) Lunatik fiyatıdır.
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SliTheRiNN 8 yıl
bu fiyatlarla ipod nano ya rakip olabilmesi biraz zor gözüküyor. ipod nano yarı fiyatına (8gb 129$ - 16gb 149$)
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Druigard 8 yıl
kullanışlı işlevsel olan herşey zaten pahalı olur, arz - talep meselesi e tabi ötv kdv bizde uzaktan bakır
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mazbut 8 yıl
Dolar aldı başını gidiyor, hükümet açıklama yapıyor "1.70-1.80" arası iyidir. Bu demektirki 1.85 seviyeleri kabul edilebilir. 10 sene öncesine geri döndük. Bu kıytırık alet bile ateş pahası. Piyasadan kalkan televizyonlar isim değiştirerek geri hortladı, telefonların kapları değişip satılıyor artık, teknoloji alım gücüne göre hareket ediyor. Avrupa'nın 2 misli fiyatı 5-15 kat az alım gücü ile tüketiyoruz.. Yazık bu ülkenin insanlarına..
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zerocontrol 8 yıl
Çok güzel bişey ama biraz pahalı gibi geldi
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