Motorola MOTOACTV taşınabilir fitness cihazı iPod nano'ya rakip oluyor

Daha önce Kobe adıyla piyasada olacağına dair internette bilgiler dolaşan Motorola'nın taşınabilir medya oynatıcı ve fitness cihazı, Droid RAZR modelinin ardından basına tanıtıldı.





1.6 inçlik kapasitif dokunmatik ekrana sahip model Android işletim sistemini temel alan bir arayüz üzerine oturtulmuş. GPS, Bluetooth 4.0, tüm fitness cihazlarıyla arasında küçük boyutta veri aktarılmasını sağlayabilen ANT+ bağlantı standardı, WiFi, toza ve suya dayanıklılık, entegre nabız ölçer, 46 x 46 x 9.6 mm ölçüler, 35g ağırlık, FM radyo, dış mekanda 5 saat, iç mekanda 7 saat, bekleme konumunda 2 hafta kullanım süresi sunan batarya ve 8GB/16GB depolama kapasitesi MOTOACTV'in özellikleri arasında. Kayış aksesuarıyla saat olarak kolunuzda da taşıyabiliyorsunuz.





Cihaz Motorola'nın SF700 ve SF500 Bluetooth kablosuz kulaklıklarına uyumlu olacak şekilde geliştirildi. Fitness aktivitelerinizin takibini ise Nike+ sistemine benzer bir şekilde yapıyor. Sesli antrenör ne kadar hızlı gittiğinizi ve ne kadar mesafe katettiğinizi sesli olarak size aktarıyor.





Cihazdaki bilgileri bilgisayara aktardıktan sonra kayıtları tutabileceğiniz motoactv.com sitesi de güzergah çizmenize, performansınızı güzegah boyunca takip etmenize, hedefler belirlemenize ve arkadaşlarınızla yarışmanıza imkan tanıyor. Evinizdeki kablosuz ağa otomatik olarak bağlanarak bilgileri Motorola platformundaki veritabanına aktarabiliyor.





Android akıllı telefonunuz ile iletişim kurabilen cihaz mesajlarınızı, maillerinizi, cevapsız aramalarınızı uyarı olarak ekranına getiriyor. Bu haliyle iPod nano modeli ile sıkı bir rekabete gireceğe benziyor.





MOTOACTV taşınabilir fitness cihazo 8GB versiyonu 249$, 16GB versiyonu 299$ olarak ABD pazarına 6 Kasım'da, Avrupa pazarına ise 2012 ilk çeyrekte piyasaya sürülecek.