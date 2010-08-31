Motorola Milestone 2 resmiyet kazandı (+video)

Motorola büyük başarı elde ettiği Droid modelinin devamı olarak hazırladığı Droid 2 modelini geçtiğimiz haftalarda Amerika'da satışa sunmuştu. Beklenildiği gibi oldu ve firma, Droid 2'nin, Amerika dışındaki pazarlar için hazırlanan GSM uyumlu versiyonu Milestone 2'yi satışa sunuyor. Henüz resmi çıkış tarihi hakkında net bir bilgi olmasa da hazırlanan video ile Milestone 2 için tanıtım bantları da dönmeye başladı. Teknik özellik anlamında Droid 2 ile ortak detaylara sahip olan Milestone 2'ye, 1GHz'de çalışan TI OMAP işlemci güç veriyor. Android 2.2 işletim sistemiyle gelen akıllı telefon, hafıza kartı ile birlikte toplamda 40GB'a varan depolama alanı sunabiliyor ve HD video kaydı gerçekleştirebiliyor.

Çoklu dokunmatik ekrana sahip olan ve etkin kullanım için MotoBlur ara birimiyle gelen Milestone 2, Android 2.2 ile birlikte Adobe Flash desteği de sunuyor ve bu sayede daha zengin bir web deneyimi yaşatabiliyor. QWERTY klavyesi ile aynı zamanda profesyonelleri de hedef alan Milestone 2, Avrupa'da sınıfının en güçlü modellerinden biri olarak yakında satışa sunulacak.

Not: Video, Youtube üzerinden yayınlanmaktadır.