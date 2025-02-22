Samsung One UI 7 beta hızlandı: İşte güncelleme alacak modeller

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Tam Boyutta Gör Samsung'un Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzü Galaxy S25 serisiyle birlikte kullanıma sunuldu. Diğer modellere ise kademeli olarak ulaşacak güncelleme içinbekleyiş halen sonlanmış değil. Ancak bu durum çok yakında değişebilir. Üstelik bu bilgi güvenilir bir kaynaktan geliyor. Peki hangi modeller güncelleme alacak? İşte detaylar...

One UI 7 dağıtımı yakın olabilir

Aralık ayında başlatılan One UI 7 beta süreci bildiğiniz gibi hâlâ devam ediyor. Samsung, geçtiğimiz hafta dördüncü betayı yayımladı ve bir gün sonra yeni bir beta güncellemesi daha sundu. Son sürüm, yapay zekâ destekli kamera filtreleri ve log video kaydı gibi yenilikler getirirken, görsel sesli mesaj (VVM) çökmeleri gibi hataları düzeltiyor.

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İlginç olan şu ki, daha önceki üçüncü ve dördüncü güncellemeler arasında yaklaşık bir buçuk ay boşluk bulunuyor. Bu da güncellemenin son aşamaya geldiğini doğruluyor ve çok yakında dağıtıma başlayabilir. Öte yandan Samsung'un bir beta moderatörü de, kararlı One UI 7.0 sürümünün yakında geleceğini doğruladı. Peki yeni güncelleme hangi telefonlara ulaşacak? İşte One UI 7.0 alacak Samsung telefonlar:

One UI 7 güncellemesi alacak Samsung telefonlar

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S24 FE

Galaxy S23 FE

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+ 5G

Galaxy S22 5G

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+ 5G

Galaxy S21+

Galaxy S21 5G

Galaxy S21

Galaxy Z Fold6

Galaxy Z Flip6

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Flip5

Galaxy Z Fold4

Galaxy Z Flip4

Galaxy Z Fold3

Galaxy Z Flip3

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53 5G

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33 5G

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A16

Galaxy A15 5G

Galaxy A15

Galaxy A14 5G

Galaxy A14

Galaxy A06

Galaxy A05s

Galaxy A05

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M53

Galaxy M35

Galaxy M34

Galaxy M33

Galaxy M15

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F23

Galaxy F15

Galaxy F14 5G

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Samsung One UI 7 hızlandı: İşte güncelleme alacak modeller