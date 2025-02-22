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    Samsung One UI 7 beta hızlandı: İşte güncelleme alacak modeller

    Galaxy S25 serisiyle kullanıma sunulan Android 15 tabanlı One UI 7, çok yakında diğer Samsung telefonlara da gelecek. Peki hangi modeller güncellemeyi alacak? İşte o modeller...
    Samsung One UI 7 hızlandı: İşte güncelleme alacak modeller Tam Boyutta Gör
    Samsung'un Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzü Galaxy S25 serisiyle birlikte kullanıma sunuldu. Diğer modellere ise kademeli olarak ulaşacak güncelleme içinbekleyiş halen sonlanmış değil. Ancak bu durum çok yakında değişebilir. Üstelik bu bilgi güvenilir bir kaynaktan geliyor. Peki hangi modeller güncelleme alacak? İşte detaylar...

    One UI 7 dağıtımı yakın olabilir

    Aralık ayında başlatılan One UI 7 beta süreci bildiğiniz gibi hâlâ devam ediyor. Samsung, geçtiğimiz hafta dördüncü betayı yayımladı ve bir gün sonra yeni bir beta güncellemesi daha sundu. Son sürüm, yapay zekâ destekli kamera filtreleri ve log video kaydı gibi yenilikler getirirken, görsel sesli mesaj (VVM) çökmeleri gibi hataları düzeltiyor.

    İlginç olan şu ki, daha önceki üçüncü ve dördüncü güncellemeler arasında yaklaşık bir buçuk ay boşluk bulunuyor. Bu da güncellemenin son aşamaya geldiğini doğruluyor ve çok yakında dağıtıma başlayabilir. Öte yandan Samsung'un bir beta moderatörü de, kararlı One UI 7.0 sürümünün yakında geleceğini doğruladı. Peki yeni güncelleme hangi telefonlara ulaşacak? İşte One UI 7.0 alacak Samsung telefonlar:

    One UI 7 güncellemesi alacak Samsung telefonlar

    • Galaxy S24 Ultra
    • Galaxy S24+
    • Galaxy S24
    • Galaxy S24 FE
    • Galaxy S23 FE
    • Galaxy S23 Ultra
    • Galaxy S23+
    • Galaxy S23
    • Galaxy S22 Ultra
    • Galaxy S22+ 5G
    • Galaxy S22 5G
    • Galaxy S21 FE
    • Galaxy S21 Ultra
    • Galaxy S21+ 5G
    • Galaxy S21+
    • Galaxy S21 5G
    • Galaxy S21
    • Galaxy Z Fold6
    • Galaxy Z Flip6
    • Galaxy Z Fold5
    • Galaxy Z Flip5
    • Galaxy Z Fold4
    • Galaxy Z Flip4
    • Galaxy Z Fold3
    • Galaxy Z Flip3
    • Galaxy A73
    • Galaxy A72
    • Galaxy A55
    • Galaxy A54
    • Galaxy A53 5G
    • Galaxy A35
    • Galaxy A34
    • Galaxy A33 5G
    • Galaxy A25
    • Galaxy A24
    • Galaxy A23
    • Galaxy A16
    • Galaxy A15 5G
    • Galaxy A15
    • Galaxy A14 5G
    • Galaxy A14
    • Galaxy A06
    • Galaxy A05s
    • Galaxy A05
    • Galaxy M55
    • Galaxy M54
    • Galaxy M53
    • Galaxy M35
    • Galaxy M34
    • Galaxy M33
    • Galaxy M15
    • Galaxy F55
    • Galaxy F54
    • Galaxy F34
    • Galaxy F23
    • Galaxy F15
    • Galaxy F14 5G
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    Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı

    X
    xsw 1 gün önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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