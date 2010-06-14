Motorola Milestone XT720: 8MP kamerası ve HDMI çıkışı ile o bir eğlence üssü

Çalkantılarla dolu birkaç yılın ardından Google ile iş birliğine giden ve Android tabanlı telefonlar hazırlamaya başlayan Motorola, şu sıralar oldukça keyifli. Motorola'nın üst düzey yöneticilerinden Sanjay Jha açıklamasında Droid satışlarının harikulâde iyi olduğunu, hatta gelen talep karşısında üretim sıkıntısı yaşadıklarını eğer daha fazla üretebilirlerse daha fazla satabileceklerini belirtti. Droid modelinin elde ettiği başarıyla birlikte Android merkezli çalışmalarına hız veren firma, Milestone XT720 modeliyle iddialı geliyor.

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Motorola Milestone XT720, hem tasarım hem de donanım özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Motorola tarafından 8MP kameraya sahip, dünyanın en ince (10.9mm) Android telefonu olarak tanımlanan Milestone XT720'nin fiziksel özelliklerine baktığımızda 115.95 x 60.9 x 10.9mm boyutlarında ve 139 gram ağırlığında olduğunu görüyoruz. 3.7-inç büyüklüğünde ve 854 x 480 piksel çözünürlüğünde kapasitif dokunmatik(çoklu) ekrana sahip olan telefon, Android 2.1 işletim sistemine sahip.

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Yüksek tanımlı video kaydı yapabilen (720 x 240 piksel) ve Xenon Flaş ile donatılan 8 Megapiksel çözünürlüğündeki kamerasıyla sınıfının iddialı modellerinden biri olan Milestone XT720, üzerindeki HDMI portu ile HDTV üzerinde 720p video oynatabilen ilk Android telefon olarak tanımlanıyor. Milestone XT720'ye güç veren işlemcinin detayları henüz açıklanmasa da Cortex A8 tabanlı olduğu ve OpenGL ES 2.0 desteği sunduğu biliniyor ve bu noktada oklar Texas Instruments'ın OMAP 3430 platformunu işaret ediyor.

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Bellek kapaitesi 256MB RAM ve 512MB ROM olarak açıklanan Milestone XT720, 8GB depolama kapasitesi ile geliyor ve 32GB'a kadar MicroSD kart desteği sunabiliyor. WCDMA 1700/2100; GSM 850/900/1800 ve 1900 gibi farklı ağ alt yapılarına destek sunan telefon, kablosuz iletişim için 802.11 b/g ve Bluetooth Class 1, 2.1 + EDR gibi özellikleri çatısı altında barındırırken, FM radyo, GPS ve entegre pusula gibi detaylar ile 3 yönlü akselometre ve yakınlık sensörü gibi detayları da bünyesinde tutmakta.

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Motorola Milestone XT720, bir adet Mobil HDMI (type D), bir adet USB 2.0 ve 3.5mm kulaklık girişiyle birlikte geliyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Android 2.1 işletim sistemine sahip olan telefon Google Search, Google Maps, Gmail ve Youtube gibi servislere de hızlı erişim sağlıyor. Öte yandan Android Market ile hizmetin etkin olduğu ülkelerde binlerce uygulamaya erişebilecek olan Milestone XT720 sahipleri, farklı hesapları ve dökümanları düzenleyebilecek ve webKit tarayıcısını kullanabilecekler.

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Sahip olduğu güçlü özelliklerle merak uyandıran Milestone XT720, 1390 mAh Lityum-iyon pil kullanılıyor. Açıklanan bilgilere göre 3G üzerinde 4.5 saat, GSM üzerinden ise 9 saate kadar konuşma süresi sunan telefonun bekleme süresi ise 320 saat. Motorola, Milestone XT720, Android dünyasının en güçlü tesmcilerinden biri olarak Avrupa'da satışa sunulacak. İlk olarak İngiltere'de satışa sunulması beklenen telefon çoklu ortam özellikleriyle son kullanıcılara, ofis yetenekleriyle de profesyonellere göz kırpıyor.