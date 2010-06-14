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Motorola Milestone XT720: 8MP kamerası ve HDMI çıkışı ile o bir eğlence üssü

Motorola, Android 2.1'li yeni telefonu Milestone XT720 ile iddialı geliyor. 8MP kamerası ve HDMI çıkışıyla o aynı zamanda bir eğlence üssü.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
26,9b
1
72
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çalkantılarla dolu birkaç yılın ardından Google ile iş birliğine giden ve Android tabanlı telefonlar hazırlamaya başlayan Motorola, şu sıralar oldukça keyifli. Motorola'nın üst düzey yöneticilerinden Sanjay Jha açıklamasında Droid satışlarının harikulâde iyi olduğunu, hatta gelen talep karşısında üretim sıkıntısı yaşadıklarını eğer daha fazla üretebilirlerse daha fazla satabileceklerini belirtti. Droid modelinin elde ettiği başarıyla birlikte Android merkezli çalışmalarına hız veren firma, Milestone XT720 modeliyle iddialı geliyor.

Motorola Milestone XT720: 8MP kamerası ve HDMI çıkışı ile o bir eğlence üssü
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Motorola Milestone XT720, hem tasarım hem de donanım özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Motorola tarafından 8MP kameraya sahip, dünyanın en ince (10.9mm) Android telefonu olarak tanımlanan Milestone XT720'nin fiziksel özelliklerine baktığımızda 115.95 x 60.9 x 10.9mm boyutlarında ve 139 gram ağırlığında olduğunu görüyoruz. 3.7-inç büyüklüğünde ve 854 x 480 piksel çözünürlüğünde kapasitif dokunmatik(çoklu) ekrana sahip olan telefon, Android 2.1 işletim sistemine sahip.

Motorola Milestone XT720: 8MP kamerası ve HDMI çıkışı ile o bir eğlence üssü
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Yüksek tanımlı video kaydı yapabilen (720 x 240 piksel) ve Xenon Flaş ile donatılan 8 Megapiksel çözünürlüğündeki kamerasıyla sınıfının iddialı modellerinden biri olan Milestone XT720, üzerindeki HDMI portu ile HDTV üzerinde 720p video oynatabilen ilk Android telefon olarak tanımlanıyor. Milestone XT720'ye güç veren işlemcinin detayları henüz açıklanmasa da Cortex A8 tabanlı olduğu ve OpenGL ES 2.0 desteği sunduğu biliniyor ve bu noktada oklar Texas Instruments'ın OMAP 3430 platformunu işaret ediyor.

Motorola Milestone XT720: 8MP kamerası ve HDMI çıkışı ile o bir eğlence üssü
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Bellek kapaitesi 256MB RAM ve 512MB ROM olarak açıklanan Milestone XT720, 8GB depolama kapasitesi ile geliyor ve 32GB'a kadar MicroSD kart desteği sunabiliyor. WCDMA 1700/2100; GSM 850/900/1800 ve 1900 gibi farklı ağ alt yapılarına destek sunan telefon, kablosuz iletişim için 802.11 b/g ve Bluetooth Class 1, 2.1 + EDR gibi özellikleri çatısı altında barındırırken, FM radyo, GPS ve entegre pusula gibi detaylar ile 3 yönlü akselometre ve yakınlık sensörü gibi detayları da bünyesinde tutmakta.

Motorola Milestone XT720: 8MP kamerası ve HDMI çıkışı ile o bir eğlence üssü
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Motorola Milestone XT720, bir adet Mobil HDMI (type D), bir adet USB 2.0 ve 3.5mm kulaklık girişiyle birlikte geliyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Android 2.1 işletim sistemine sahip olan telefon Google Search, Google Maps, Gmail ve Youtube gibi servislere de hızlı erişim sağlıyor. Öte yandan Android Market ile hizmetin etkin olduğu ülkelerde binlerce uygulamaya erişebilecek olan Milestone XT720 sahipleri, farklı hesapları ve dökümanları düzenleyebilecek ve webKit tarayıcısını kullanabilecekler.

Motorola Milestone XT720: 8MP kamerası ve HDMI çıkışı ile o bir eğlence üssü
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Sahip olduğu güçlü özelliklerle merak uyandıran Milestone XT720, 1390 mAh Lityum-iyon pil kullanılıyor. Açıklanan bilgilere göre 3G üzerinde 4.5 saat, GSM üzerinden ise 9 saate kadar konuşma süresi sunan telefonun bekleme süresi ise 320 saat. Motorola, Milestone XT720, Android dünyasının en güçlü tesmcilerinden biri olarak Avrupa'da satışa sunulacak. İlk olarak İngiltere'de satışa sunulması beklenen telefon çoklu ortam özellikleriyle son kullanıcılara, ofis yetenekleriyle de profesyonellere göz kırpıyor.


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DH Misafiri 9 yıl
fiyatı ne kadar
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DH Misafiri 9 yıl
fiyatı 1199 tl teknosada tekofaks garantili 2 yıl garanti
ekran harika
kamera harika
video kaydı harika
3 g meçhul
denemedim hala
satıcı arka kameradan görüntülü görüşme yaspılıyor dedi ama
android market açıkmı meçhul
not: telefonu koymaya kılıf bulamadım yaaaaf
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Orod-Dain 9 yıl
Ben bu telefonun Türkiyeye gelmeyeceğini düşünmüştüm açıkçası. Umarım satış rakamları çok düşük olmazda diğer android telefonlarını getirmeye devam eder Motorola.
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KASIMPAŞA TAYFA 9 yıl
mukemmel bir telefon
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DH Misafiri 9 yıl
yurt dışından alsam bu telefon türkiye de çalışır mı??
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sioux 9 yıl
çalışır
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serhatsb 9 yıl
Ingiltereden gelecek kimse varsa onlardan biri telefonu yaninda getirir Türkiyede belli bir ücret karsiligi pasaportuna telefon yazdiranlar cikabiliyor kayit sorununu da o sekilde cözersin.Olmadi Ingiltereye gider kendin getirir kayit sorununu o sekilde halledersin.Ama tavsiyem beklemen motorola nin suanda daha iyi bir modeli tanitimda 4,3 inclik bir amiral gemisi.BURADAN inceleyebilirsin
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sioux 9 yıl
Droid x mi bu mu ikisi arasında kaldım
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sariugur 9 yıl

serhatsb

Ingiltereden gelecek kimse varsa onlardan biri telefonu yaninda getirir Türkiyede belli bir ücret karsiligi pasaportuna telefon yazdiranlar cikabiliyor kayit sorununu da o sekilde cözersin.Olmadi Ingiltereye gider kendin getirir kayit sorununu o sekilde halledersin.Ama tavsiyem beklemen motorola nin suanda daha iyi bir modeli tanitimda 4,3 inclik bir amiral gemisi.BURADAN inceleyebilirsin


öyle bişeyler ayarlicaz artık :)
bu arada öneri için sagol, bende bakmıştım droid x'e özellikleri gayet güzelde o 4.3" biraz fazla büyük gelir ya. o kadarda kocaman telefonları sevmiyorum ben, bu 3.7 sınırda tam iyi :)
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The Catalyst 9 yıl
Motorolayı oldum olası sevmem ama gerçekten güzel telefon
Birde tasarımı güzel olsaymış daha iyi olurdu.
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marduk 9 yıl
Daha onceki mesajim neden silinmis anlamadim. Degisip delen 3. telefonda ayni sekilde isinma sorunu var. Bu telefonu degisitirmek sart oldu.
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lapya 9 yıl
arkadas kore referansi vermis, dikkatinizi cekerim. ben singapur merkezli hardwarezone.sg den biliyorum ki bu alet 9 haziranda singapurda cikti, daha once de kore'de, arkadasin soylediginde haklilik payi vardir, hardware zone.sg de de alanlar isinma probleminden bahsediyor...
forums.hardwarezone.com.sg/...
asia.cnet.com/...
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serhatsb 9 yıl
Bunlar böyle problemli cihazlari nasil satis öncesi farkedemiyorlar, en iyisini htc yapiyor gelistirme asamasinda dünyada bu islerle ugrasanlara gönderiyor cihazlari daha sonra feedback leri topluyor bu insanlardan ona göre telefonu gelistiriyor.
Umarim sorun pil kaynaklidir,pili degistirirler sorun ortadan kalkar ama bluetooth eslesme sorunuda yazmislar.bu ne cihaz böyle giderse ölü dogacak

lapya
arkadas kore referansi vermis, dikkatinizi cekerim. ben singapur merkezli hardwarezone.sg den biliyorum ki bu alet 9 haziranda singapurda cikti, daha once de kore'de, arkadasin soylediginde haklilik payi vardir, hardware zone.sg de de alanlar isinma probleminden bahsediyor...
forums.hardwarezone.com.sg/...
asia.cnet.com/...

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androideolog 9 yıl
cyanogenmod isimli custom rom'un gelistiricisi steve kondik (cyanogen) gecen ay twitter'da demistiki htc de yeni cihazlarinda artik bootloader'a unlock sifresi koyacakmis, hatta bu yuzden nexus'umu saklycam demisti :-)
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serhatsb 9 yıl
piyasaya ne zaman gelecek bir bilgi varmi?
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yozcaliskan 9 yıl
Bir eski milestone sahibi olarak bence uzak durun motorola cihazlarından.Adamlar bootloader'i şifrelemişler custom rom olayı böylece yalan oluyor.Söylentilere göre bu yeni milestone nunda bootloader'i şifreli olacakmış.HTC cihazlazlarına yönelmek en isabetli karar olur Android konusunda ..
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lj94 9 yıl
bu tlefon gözüme harika geldi xperia x10 yerine bile düşünebilirim.motorala bence en saglam telefonları yapam köklü bir firmadır.
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