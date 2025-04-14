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    Xiaomi 16, 7.000 mAh kapasiteli bataryasıyla amiral gemisi rekabetini kızıştıracak

    Xiaomi'nin yıl sonunda tanıtmayı planladığı yeni amiral gemisi Xiaomi 16, pil performansı ve donanımıyla dikkat çekiyor. Yeni amiral gemisi 7.000 mAh’lık devasa bataryayla geliyor.

    Xiaomi 16 7.000 mAh kapasiteli bataryasıyla geliyo Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, yılın sonunda piyasaya sürmeyi planladığı yeni amiral gemisi modeli Xiaomi 16 ile dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Cihazın en çok konuşulan özelliği ise 7.000 mAh kapasitesindeki devasa bataryası. Bu rakam, selefi Xiaomi 15’te yer alan 5.400 mAh bataryaya kıyasla ciddi bir artış anlamına geliyor. Bu kapasitenin, yüksek yoğunluklu silikon-karbon batarya teknolojisi sayesinde mümkün hale geldiği öne sürülüyor.

    Yeni modelin enerji performansı sadece batarya kapasitesiyle sınırlı değil. Xiaomi 16’nın Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite 2 veya MediaTek’in Dimensity 9500 işlemcilerinden biriyle gelmesi bekleniyor. Her iki yonga setinin de önceki nesillere göre daha yüksek verimlilik sunduğu biliniyor. Bu sayede, cihazın sadece büyük bataryasıyla değil, aynı zamanda donanım optimizasyonuyla da uzun pil ömrü sunacağı tahmin ediliyor.

    Elde edilen sızıntılara göre Xiaomi 16, mevcut Xiaomi 15’e kıyasla daha büyük bir ekranla gelebilir. Xiaomi 15, 6.36 inçlik ekranıyla kompakt bir amiral gemisi olarak konumlanmıştı. Ancak yeni modelin daha geniş bir gövdeye sahip olacağı ve bunun da yüksek batarya kapasitesine alan yaratacağı düşünülüyor. Bu noktada, OnePlus’ın yakında tanıtacağı 6.3 inçlik ve 6.200 mAh bataryalı modeli, kompakt tasarımlarda bile yüksek kapasiteli pillerin mümkün olabileceğini gösteriyor.

    Xiaomi 16’nın pil kapasitesine ilişkin bilgiler henüz kesinlik kazanmış değil. Ancak bu yöndeki sızıntılar doğru çıkarsa, cihaz pil ömrü konusunda amiral gemisi telefonlar arasında yeni bir referans noktası oluşturabilir. Öte yandan Xiaomi 16 Pro’nun da 6.100 mAh kapasiteli bir batarya ile gelmesi bekleniyor. Bu durum, şirketin iki model arasındaki pil performansı farklılıklarını nasıl konumlandıracağı konusunda merak uyandırıyor.

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    T
    turksatkablonet 1 saat önce

    Adresinizde Gpon 1000 mbps fiber desteği var mı kontrol etmek için https://www.turksatkablonet.com/altyapi-sorgulama adresini ziyaret edebilirsiniz.

    V
    vixx 3 gün önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 4 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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