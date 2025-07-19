Samsung Galaxy Z Fold 7 teşhir ürünlerindeki sıkıntı, almak isteyenleri korkuttu

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Tam Boyutta Gör Samsung’un inceliği ile ön plana çıkan yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 7 sipariş sürecine devam ederken, teknoloji mağazalarına da teşhir ürünleri gönderildi ancak kısa sürede viral olan bir hata keşfedildi.

Samsung Galaxy Z Fold 7 katlanamıyor mu?

Teşhir ürünlerini inceleyen kullanıcılar, telefonun en fazla 170 derece kadar açılabildiğini, daha ileriye gidemediğini ve ortaya kötü bir görüntü çıktığını rapor ediyor. Samsung’un garanti koşullarında cihazın 178.5 ve 181.5 derece arasına kadar açılması gerektiği, bunu karşılamadığı takdirde üretimden kaynaklı bir hata olarak kabul edileceği belirtiliyor.

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Şimdilik sadece teşhir ürünleri piyasada ve ürünü satın alarak deneyimlemeye başlayan müşterilerden bir geri dönüş alınabilmiş değil. Konu sadece teşhir ürünlerinde mi söz konusu bilinmiyor. Samsung da konu ile ilgili bir açıklama yapmadı ancak şimdiden ürünü satın almak isteyen tüketicilerde bir tedirginlik oluşturmuş durumda.



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Samsung Galaxy Z Fold 7 üretim sorunları ile mi doğdu?

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