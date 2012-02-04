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Motorola, yeniden satışa sunulan Xoom’ları sıfırlamayı unuttu!

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,1b
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19
Taşınabilir Bilgisayarlar
enderc
Haber Editörü
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Google’ın tabletler için hazırladığı Android 3.0 Honeycomb işletim sisteminin referans tableti olan Motorola Xoom, yurtdışında “refurbished” adı verilen ve bozulan cihazların tamir edilerek daha düşük fiyata yeniden satışa sunulması esasına dayanan cihazlardan sadece biri. Özellikle Amerikada oldukça popüler olan bu yöntemle kullanıcılar istedikleri ürünlere daha düşük fiyattan sahip olma şansı yakalıyorlar.
Garip ve sıkıntı yaratacak durum ise, Motorola’nın tamir ederek tekrar satışa sunduğu Xoom tabletlerin bir bölümünün sıfırlamayı unutması(!). Durum böyle olunca bir grup kullanıcı satın aldıkları tamir görmüş tabletleri çalıştırınca içerisinde eski sahiplerine ait kişisel elektronik postaların, fotoğrafların, videoların ve daha bir çok özel bilgilerle karşılaşmış durumda.
Motorola’dan yapılan açıklamaya göre çok ufak sayıda tabletin bu durumdan etkilendiği belirtilse de, şirket eski tablet sahiplerine 2 yıllık kimlik koruma servisi hediye edeceklerini, tablet sahiplerine ise cihazlarını ücretsiz olarak sıfırlayıp 100$ değerinde american express hediye kartı vereceklerini belirtmiş durumda.

http://www.engadget.com/2012/02/03/oops-motorola-sold-refurbished-xooms-without-deleting-previous/ Yorum Yaz
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wozniak 7 yıl en beğenilen 4Crumby
4Crumby
psychemy
ister ne verirse versin her halükarda korkunç bir hata..

Aman ne korkunc hata 1.si zaten adam cok onemli bilgisi varsa motorolaya cihazini resetlemeden vermez 2. Adamlar bi hata yapmislar 100$ para veriyolar kendilerini affettirmek icin aynisinin turkiyede yasandigini dusun ? Adamlar ustune bide resetlemek icin para isterler. Sen hala bu duruma korkunc diyosan hangi dunyada yasadigini ogrenmek istiyorum :)

Bozuk cihazi adam nasil resetlesinde motorolaya versin.
4Crumbypsychemyister ne verirse versin her halükarda korkunç bir hata..Aman ne korkunc hata 1.si zaten ad...
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DH Misafiri 7 yıl
bu ara da apple almanyada yasaklandi bunun haberi niye verilmiyor
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DH Misafiri 7 yıl
motorola bu isi duzluge cikaracak alt yapisi ulkemizde maalesef yok
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loses 7 yıl
Bu tabletler fıyat olrk nekadar ? :D
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acbold 7 yıl
“refurbished” edilmiş ürünü alan ve içerisinde kullanıcı bilgilerini bulan birisi.Hemen içerisindeki kullanıcıya ulaşır. 100$ ortak olur :D
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tahir40 7 yıl
100 dolarla zor kurtarırlar paçayı. Tabletini garantiye yollayıp kişise verilerinin 3. kişilerin eline geçtiğini ispat eden müşteriler okkalı davalar açacaktır.
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E_Aydin35 7 yıl
Motorola gayret içerisinde yaptığı çalışma ve atıolımalr elbet meyvesini vericek..!
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Rainbow6 7 yıl
2 yillik kimlik koruma ne oluyo yaw ben olsam direk dava acarim hem aldigim urun bozuluyo hemde iade ettigim urun hic tanimadigim birinin eline ozel bilgilerimle beraber geciyo buyuk hata
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artenis 7 yıl
TR de hatanın ortaya cıkması sonucu neler yapıyor!... firmalar bir karşılaştımalı liste yapmak lazım ;)
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xLmNt13 7 yıl
olur oyle şeyler :)
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XIII 7 yıl
kaç tane satıldıki bozulmuşlar hemen :)
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