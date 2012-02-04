Motorola, yeniden satışa sunulan Xoom’ları sıfırlamayı unuttu!

http://www.engadget.com/2012/02/03/oops-motorola-sold-refurbished-xooms-without-deleting-previous/

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Google’ın tabletler için hazırladığı Android 3.0 Honeycomb işletim sisteminin referans tableti olan Motorola Xoom, yurtdışında “refurbished” adı verilen ve bozulan cihazların tamir edilerek daha düşük fiyata yeniden satışa sunulması esasına dayanan cihazlardan sadece biri. Özellikle Amerikada oldukça popüler olan bu yöntemle kullanıcılar istedikleri ürünlere daha düşük fiyattan sahip olma şansı yakalıyorlar.Garip ve sıkıntı yaratacak durum ise, Motorola’nın tamir ederek tekrar satışa sunduğu Xoom tabletlerin bir bölümünün sıfırlamayı unutması(!). Durum böyle olunca bir grup kullanıcı satın aldıkları tamir görmüş tabletleri çalıştırınca içerisinde eski sahiplerine ait kişisel elektronik postaların, fotoğrafların, videoların ve daha bir çok özel bilgilerle karşılaşmış durumda.Motorola’dan yapılan açıklamaya göre çok ufak sayıda tabletin bu durumdan etkilendiği belirtilse de, şirket eski tablet sahiplerine 2 yıllık kimlik koruma servisi hediye edeceklerini, tablet sahiplerine ise cihazlarını ücretsiz olarak sıfırlayıp 100$ değerinde american express hediye kartı vereceklerini belirtmiş durumda.