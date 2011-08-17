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Motorola'dan 4.5-inç ekrana sahip yeni telefon; Droid HD

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,7b
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10
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yakın gelecekte Google Ailesi'ne katılacak olan Motorola, ürün gamını yeni bir model eklemeye hazırlanıyor. Üst segment için hazırlanan ve Droid HD olarak isimlendirildiği belirtilen telefonda, 4.5-inç büyüklüğünde ve muhtemelen 720p (1280 x 720) çözünürlüğünde ekrana yer veriliyor. İnce kasa tasarımına sahip olan Android işletim sistemli telefonun donanımsal özellikleri hakkında çok fazla bilgi bulunmuyor ancak çift çekirdeli işlemci kullandığı belirtiliyor. 
1080p video kaydı yapabilen LED Flash destekli 8 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip olan telefonda ayrıca görüntülü konuşma için  ön kameraya da yer veriliyor. Üzerinde ayrıca USB ve HDMI portları da bulunan Droid HD'nin bu ayın sonuna doğru veya Eylül ayı içerisinde pazara sunulması beklenirken, fiyatı hakkında ise net bir bilgi bulunmuyor.

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mysterious8 8 yıl
kütük gibi olmuş berbat ötesi tasarımı var.
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Şahi_13 8 yıl
720p 4.5"
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darkaura 8 yıl
niye sikayet ediyorsunuz anlamiyorum. 4.5inch size hitap etmiyebilir ama hitap ettigi bir suru insan var. bu yuzden yakinda 5inch de cikar daha fazlasida.
ufagini isteyenlere androidde her ozellikde her boyda telefon var. yakinda samsung galaxy s2 mini cikacak. 3.7inch. alir keyfini surersiniz.
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sertacarslan 8 yıl
4.5" hatta 5" bile olur da, kasayı verimli kullanmak şartıyla.
Bu nasıl bir tasarımdır, üstten birbuçuk santimetre, alttan iki santimetre verimsiz alan...
Büyük telefon seven ben bile almam böyle bir takozu.
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OvernightSensation 8 yıl
telefon gerçekten mükemmel tek kelime 4.5 inç ne kadar büyük olur şuan tahmin edemiyorum ama 720p çözünürlük çok iyi gitmiş darısı 4.5 inçe hala 480-800 koyanların başına!
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DH Misafiri 8 yıl
özellik güzel güzel olmasınada 4,5 inçtee çok büyük ben iphone 4 kullnıyorum samsung galaxy s2 aldım elimee iphone 4 yavru kaldıı tamam ince olması güzelde artık
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Guest-F8946C419 8 yıl
kanguru gibi öne cep yapacaklar artık orada taşıyacak millet telefonları..

4.5 inç nedir ya?
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Sessiz@Saglıkcı 8 yıl
gercekten yakın gelecekte cok guzel yenılıkler bızlerı beklıyor ! bu başarılı gıdıshat cok ıyı ama bırazda fıyatları uygun olsa ...
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cihangir151 8 yıl
samsung 4,5 inçe bu çözünürlüğü görse de kıskansa...
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photo sir 8 yıl
Tipi hiç hoşuma gitmedi.
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