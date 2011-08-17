Motorola'dan 4.5-inç ekrana sahip yeni telefon; Droid HD

Yakın gelecekte Google Ailesi'ne katılacak olan Motorola, ürün gamını yeni bir model eklemeye hazırlanıyor. Üst segment için hazırlanan ve Droid HD olarak isimlendirildiği belirtilen telefonda, 4.5-inç büyüklüğünde ve muhtemelen 720p (1280 x 720) çözünürlüğünde ekrana yer veriliyor. İnce kasa tasarımına sahip olan Android işletim sistemli telefonun donanımsal özellikleri hakkında çok fazla bilgi bulunmuyor ancak çift çekirdeli işlemci kullandığı belirtiliyor.

1080p video kaydı yapabilen LED Flash destekli 8 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip olan telefonda ayrıca görüntülü konuşma için ön kameraya da yer veriliyor. Üzerinde ayrıca USB ve HDMI portları da bulunan Droid HD'nin bu ayın sonuna doğru veya Eylül ayı içerisinde pazara sunulması beklenirken, fiyatı hakkında ise net bir bilgi bulunmuyor.