Amiral gemisi Oppo Find X6 Pro detaylanıyor: Xiaomi 13 Pro'ya rakip olacak

Xiaomi 13 Pro'ya rakip geliyor
Bilindiği üzere hem Xiaomi hem de Oppo'nun mevcut amiral gemisi telefonları, kamera performansı söz konusu olduğunda pazarda çok iyi karşılanmadı. Ancak Oppo işleri değiştirecek gibi gözüküyor. Digital Chat Station tarafından bildirilenlere göre Oppo Find X6 Pro, periskop zoom kamerası tarafında özel bir donanımdan güç alacak.
Buna ek olarak Xiaomi 13 Pro’nun da benzer bir ek sensör ile karşımıza çıkması bekleniyor. Ancak Xiaomi, yazılım tabanlı yardımcı bir algoritmadan destek alacak. Bu sebeple yaklaşan akıllı telefonun, Vivo X90 Pro+, Xiaomi 13 Pro ve diğer amiral gemisi modellere karşı sıkı bir rakip olacağını söyleyebiliriz. Ayrıca yakın zamanlı sızıntılar akıllı telefonun 1/1.5 inçlik bir sensör ile geleceğine işaret ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam