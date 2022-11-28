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    Anlık Bildirim

    Amiral gemisi Oppo Find X6 Pro detaylanıyor: Xiaomi 13 Pro'ya rakip olacak

    Oppo'nun yaklaşan amiral gemisi telefonu Oppo Find X6 Pro hakkında dikkat çeken bilgiler paylaşıldı. Yeni telefon, kamera tarafında iddialı özellikler ile geliyor.
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    Amiral gemisi Oppo Find X6 Pro özellikleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    2021 yılının sonlarına yaklaşırken, akıllı telefon üreticileri yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bugün, bu modeller arasından Oppo Find X6 Pro’nun bazı ilginç detayları gün yüzüne çıktı. 

    Xiaomi 13 Pro'ya rakip geliyor

    Bilindiği üzere hem Xiaomi hem de Oppo'nun mevcut amiral gemisi telefonları, kamera performansı söz konusu olduğunda pazarda çok iyi karşılanmadı. Ancak Oppo işleri değiştirecek gibi gözüküyor. Digital Chat Station tarafından bildirilenlere göre Oppo Find X6 Pro, periskop zoom kamerası tarafında özel bir donanımdan güç alacak.

    Buna ek olarak Xiaomi 13 Pro’nun da benzer bir ek sensör ile karşımıza çıkması bekleniyor. Ancak Xiaomi, yazılım tabanlı yardımcı bir algoritmadan destek alacak. Bu sebeple yaklaşan akıllı telefonun, Vivo X90 Pro+, Xiaomi 13 Pro ve diğer amiral gemisi modellere karşı sıkı bir rakip olacağını söyleyebiliriz. Ayrıca yakın zamanlı sızıntılar akıllı telefonun 1/1.5 inçlik bir sensör ile geleceğine işaret ediyor. 

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    alfa-x 2 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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