Türk Telekom yerli e-SIM yeni nesil akıllı telefonlar için hazır. Türk Telekom, e-SIM hizmeti için merak edilen tüm soruları yanıtladı.

Türk Telekom e-SIM ücretli mi olacak?

Türk Telekom, e-SIM teknolojisini bu yeniliği destekleyen ve yeni çıkan tüm akıllı telefonlarda kullanıma sunuyor. Yüzde yüz yerli teknolojiyle üretildiği belirtilen Türk Telekom e-SIM ücretli olacak mı? sorusuna şirket, abonelerin eSIM hizmetinden ek ücret ödemeden faydalanabileceklerini ve numaralarının değişmeyeceğini belirtti.

Türk Telekom e-SIM hizmetinden bireysel ve kurumsal kullanıcılar faydalanabilecek. Akıllı telefonlardan akıllı saatlere, otomotiv sektöründen internete bağlı birçok ürüne geniş bir alanda kolayca kullanılabilecek eSIM teknolojisinin yüzde yüz yerli teknolojiyle üretildiği özellikle vurgulandı. Türk Telekom altyapısıyla, Türkiye’de kurulan sunucularla entegrasyonu tamamlanan eSIM teknolojisi ile fiziksel bir müdahale gerekmeden operatör profili oluşturulabiliyor.

Türk Telekom e-SIM'e geçiş

Türk Telekom ofisine ya da bayisine gidin. Kendinize en uygun tarifeyi seçtikten ve abonelik sözleşmesini imzaladığınızda bayi çalışanının ekranına bir QR kod gelecek. Telefonunuzun Ayarlar uygulamasını açın. Hücresel sekmesine gidin. Hücresel Plan Ekle seçeneğine dokunun. Bayi çalışanının göstereceği QR kodu telefonunuzun kamerası ile okutun. eSIM’iniz yüklendi ve artık kullanıma hazırsınız. (PIN ve PUK bilgilerinizi çağrı merkezinden öğrenebilirsiniz.)

İlk kez abone olacak ya da numaranızı taşıyacaksanız gerekli evraklarla birlikte e-SIM destekli telefonunuzla bir Türk Telekom bayisine gidin. Bayiniz sisteminden abonelik işlemlerinizi başlatacaktır. İşlem sonunda bayinizin ekranında görünen QR kodu, telefonunuzun hücresel planlar bölümünden okutarak işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Türk Telekom: e-SIM yüzde yüz yerli teknolojiyle üretildi

BTK’nın SIM teknolojilerini destekleyen sistemlerin kurulumu ve cihazlarda kullanımı kapsamındaki kurul kararlarına uygun olarak, tamamen yerli ve milli olarak üretilen eSIM teknolojisi, kullanıcılara dijital bir deneyim sunuyor. Dijital yapısı nedeniyle kaybolma ya da çalınma riskleri taşımayan ve fiziksel bir SIM karta ihtiyaç olmadığı için kart değişimi gereksinimini ortadan kaldıran eSIM, aynı zamanda çevre dostu olma özelliği de taşıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Türk Telekom yerli e-SIM yeni akıllı telefonlar için hazır