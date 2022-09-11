Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türk Telekom "yerli" e-SIM, yeni nesil akıllı telefonlar için hazır

    Türk Telekom yerli e-SIM hizmeti duyuruldu. Türk Telekom eSIM, abonelere ücretsiz olarak sunulacak ve numara değişimi olmayacak.                                 
    2

    türk telekom e-sim

    Türk Telekom yerli e-SIM yeni nesil akıllı telefonlar için hazır. Türk Telekom, e-SIM hizmeti için merak edilen tüm soruları yanıtladı.

    Türk Telekom e-SIM ücretli mi olacak?

    Türk Telekom, e-SIM teknolojisini bu yeniliği destekleyen ve yeni çıkan tüm akıllı telefonlarda kullanıma sunuyor. Yüzde yüz yerli teknolojiyle üretildiği belirtilen Türk Telekom e-SIM ücretli olacak mı? sorusuna şirket, abonelerin eSIM hizmetinden ek ücret ödemeden faydalanabileceklerini ve numaralarının değişmeyeceğini belirtti.

    Türk Telekom e-SIM hizmetinden bireysel ve kurumsal kullanıcılar faydalanabilecek. Akıllı telefonlardan akıllı saatlere, otomotiv sektöründen internete bağlı birçok ürüne geniş bir alanda kolayca kullanılabilecek eSIM teknolojisinin yüzde yüz yerli teknolojiyle üretildiği özellikle vurgulandı. Türk Telekom altyapısıyla, Türkiye’de kurulan sunucularla entegrasyonu tamamlanan eSIM teknolojisi ile fiziksel bir müdahale gerekmeden operatör profili oluşturulabiliyor.

    Türk Telekom e-SIM'e geçiş

    1. Türk Telekom ofisine ya da bayisine gidin.
    2. Kendinize en uygun tarifeyi seçtikten ve abonelik sözleşmesini imzaladığınızda bayi çalışanının ekranına bir QR kod gelecek.
    3. Telefonunuzun Ayarlar uygulamasını açın.
    4. Hücresel sekmesine gidin.
    5. Hücresel Plan Ekle seçeneğine dokunun.
    6. Bayi çalışanının göstereceği QR kodu telefonunuzun kamerası ile okutun.
    7. eSIM’iniz yüklendi ve artık kullanıma hazırsınız. (PIN ve PUK bilgilerinizi çağrı merkezinden öğrenebilirsiniz.)

    İlk kez abone olacak ya da numaranızı taşıyacaksanız gerekli evraklarla birlikte e-SIM destekli telefonunuzla bir Türk Telekom bayisine gidin. Bayiniz sisteminden abonelik işlemlerinizi başlatacaktır. İşlem sonunda bayinizin ekranında görünen QR kodu, telefonunuzun hücresel planlar bölümünden okutarak işleminizi tamamlayabilirsiniz.

    Türk Telekom: e-SIM yüzde yüz yerli teknolojiyle üretildi

    BTK’nın SIM teknolojilerini destekleyen sistemlerin kurulumu ve cihazlarda kullanımı kapsamındaki kurul kararlarına uygun olarak, tamamen yerli ve milli olarak üretilen eSIM teknolojisi, kullanıcılara dijital bir deneyim sunuyor. Dijital yapısı nedeniyle kaybolma ya da çalınma riskleri taşımayan ve fiziksel bir SIM karta ihtiyaç olmadığı için kart değişimi gereksinimini ortadan kaldıran eSIM, aynı zamanda çevre dostu olma özelliği de taşıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Siper hedefi 12'den vurdu

    Profil resmi
    serdarzero 3 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

    Profil resmi
    Tony Ferguson 3 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

    Profil resmi
    Whisper 4 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 6 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 10S
    Xiaomi Redmi Note 10S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız