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Motorola'nın çift çekirdekli yeni telefonu Droid Bionic için ilk tanıtım videosu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
14,5b
1
23
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Motorola tarafından ilk  duyurusu Ocak ayındaki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yapılan ancak  o günden bu yana piyasaya sunulmayan Droid Bionic isimli yeni telefon için geri sayım başladı. İlk etapta Nvidia Tegra 2 platformunu kullanacağı ifade edilen ancak son gelişmeler kapsamında Texas Instruments'ın OMAP4 serisi çift çekirdekli işlemcisinden güç alacağı belirtilen telefon, 4.3-inç büyüklüğünde ve 540 x 960 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip.
Android 2.3.4 işletim sistemiyle çalışan Droid Bionic, 8 Megapiksel çözünürlüğündeki ana kameraya ek olarak videolu iletişim için 0.3 Megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya da sahip. Amerika pazarında 4G LTE desteği ile çıkacağı ve bu açıdan ülkenin en büyük operatörlerinden Verizon'ın çift çekirdekli ilk Android telefonu olacak gibi görünüyor.Eylül ayında pazara sunulacak Droid Bionic için Motorola ilk tanıtım videosunu yayınladı;  



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Oxeman 8 yıl
silver021
:D arkadaşlar bence bu reklamlar harika birşey. saçmalık ötesi anlıyorum ama bu reklam diğerlerine pek benzemiyor. nasıl diye sorarsanız 118 18 reklamındaki o totoş kılıklı adamın hit olduğunu 118 18 reklamıyla halkın bilincine komikte olsa birşeyler kazığını aynı senaryonun burada çıktığını ve bu reklamı hayatınız boyunca unutamıycağınız olduğu aşikardır :D film ne kadar saçmaysa buda bizim düşüncemizde bir anlık reflekse neden oluşturmuyor ve daha kalıcı olgular saptanıyor. biraz psikoloji okusanız anlardınız ne demek istediğimi :D

O 118 33 değilmiydi :D
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oktayakgoz 8 yıl
isde boyle insanlara reklam ile etki yapmak cok kolaydir. aaa en hassas ekran iphone da. alti ustu ips panel. her panelin kendine gore avantaji var. yada led tvler cikti abi goruntuleri muhtesem diyo. hic gordunmu dedim yoo. led in ne oldugunu biliyonmu yoo. reklamda gordugunu bana anlatiyor
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crashday 8 yıl
oktayakgoz
umutarslan.comreklamları izleyip ürün alan var mı? bende mi anormallik var acaba :S hani diyorlar tv de görüp özeniyor insanlar diye.Bu güne kadar aldığım hiçbir şeyi reklamda görüp almadım :D galiba sorunluyum.
evet sorun sende bende hepimizde. şunu unutmayin forumdakiler baska disardaki insanlar baska. telefondan hic anlamayan jailbreakin nasil yapildigini birak oyle birseyden haberi olmayan insan iphone 4 u anlatiyor bana

Nedense aynısını ben de yaşıyorum..Arkadaş özenip Iphone 4 almış Android&ios tartışması yapıyoruz,ıphonu bluetoothla pc ye bağlanıp modem olarak çalıştığını anlatmaya çalışıyo ve de androidde o var mı diyo...
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Deníz 8 yıl
türkiye ye gelmedikten sonra ne yapalım, hala atrix bekliyoruz millet eskitti telefonu ya
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french press 8 yıl Deníz
Allen Walker

türkiye ye gelmedikten sonra ne yapalım, hala atrix bekliyoruz millet eskitti telefonu ya


Aynen.. 500$ lık telefona burada 1200 lira fiyat biçiyor karaborsacılar ..
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jakops. 8 yıl
film fragmanı bigi olmuş :D
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silver021 8 yıl
:D arkadaşlar bence bu reklamlar harika birşey. saçmalık ötesi anlıyorum ama bu reklam diğerlerine pek benzemiyor. nasıl diye sorarsanız 118 18 reklamındaki o totoş kılıklı adamın hit olduğunu 118 18 reklamıyla halkın bilincine komikte olsa birşeyler kazığını aynı senaryonun burada çıktığını ve bu reklamı hayatınız boyunca unutamıycağınız olduğu aşikardır :D film ne kadar saçmaysa buda bizim düşüncemizde bir anlık reflekse neden oluşturmuyor ve daha kalıcı olgular saptanıyor. biraz psikoloji okusanız anlardınız ne demek istediğimi :D
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dayseeh 8 yıl

silver021

:D arkadaşlar bence bu reklamlar harika birşey. saçmalık ötesi anlıyorum ama bu reklam diğerlerine pek benzemiyor. nasıl diye sorarsanız 118 18 reklamındaki o totoş kılıklı adamın hit olduğunu 118 18 reklamıyla halkın bilincine komikte olsa birşeyler kazığını aynı senaryonun burada çıktığını ve bu reklamı hayatınız boyunca unutamıycağınız olduğu aşikardır :D film ne kadar saçmaysa buda bizim düşüncemizde bir anlık reflekse neden oluşturmuyor ve daha kalıcı olgular saptanıyor. biraz psikoloji okusanız anlardınız ne demek istediğimi :D


Bunu anlamak için psikolojiden anlamaya da okumaya da gerek yok :)

Halkın üzerinde bir algı yaratır reklamlar, bu da bilinç altında alma isteği oluşturur ve ürünler böyle pazarlanır vesselam...

Ama teknolojiyi takip eden kişi de bu algıyı yaratmak için ürünü göstermeniz lazım, dolaylı anlatımlar bir işe yaramaz. Burada gizem yaratmaya çalışıyorlar ama teknolojik ürün pazarlaması somut nesneleri görmek incelemek yorumları okumak....vs sonucunda yapılır.

Yaratıcı reklamlar tabiiki olsun itirazım yok ama reklam bir ürünün vizyonudur. Hele ki teknolojik bir üründe kişi taha çok o ürünün olduğu resim video görmek ister.
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Batuist 8 yıl silver021
silver021

:D arkadaşlar bence bu reklamlar harika birşey. saçmalık ötesi anlıyorum ama bu reklam diğerlerine pek benzemiyor. nasıl diye sorarsanız 118 18 reklamındaki o totoş kılıklı adamın hit olduğunu 118 18 reklamıyla halkın bilincine komikte olsa birşeyler kazığını aynı senaryonun burada çıktığını ve bu reklamı hayatınız boyunca unutamıycağınız olduğu aşikardır :D film ne kadar saçmaysa buda bizim düşüncemizde bir anlık reflekse neden oluşturmuyor ve daha kalıcı olgular saptanıyor. biraz psikoloji okusanız anlardınız ne demek istediğimi :D


ben reklamı saçma buldum ama dün izlediğin reklamı dediğin gibi şu an hatırlamıyorum bile çünkü hatırlanacak bir tarafı yoktu... herşeyi böyle genelleme ile açıklayamazsınız. yada süslü kelimeler kullanarak..
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Anonymous 8 yıl
güzelmiş, haber için teşekkürler
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ColDasHeLL 8 yıl
evet telefonumu bayanımı alıyoruz ?
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umutarslan.com 8 yıl
reklamları izleyip ürün alan var mı? bende mi anormallik var acaba :S hani diyorlar tv de görüp özeniyor insanlar diye.Bu güne kadar aldığım hiçbir şeyi reklamda görüp almadım :D galiba sorunluyum.
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engurlu 8 yıl

umutarslan.com
reklamları izleyip ürün alan var mı? bende mi anormallik var acaba :S hani diyorlar tv de görüp özeniyor insanlar diye.Bu güne kadar aldığım hiçbir şeyi reklamda görüp almadım :D galiba sorunluyum.

Valla ben galaxy s i turkcell reklaminda gordum kosa kosa aldim :)
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Batuist 8 yıl

umutarslan.com

reklamları izleyip ürün alan var mı? bende mi anormallik var acaba :S hani diyorlar tv de görüp özeniyor insanlar diye.Bu güne kadar aldığım hiçbir şeyi reklamda görüp almadım :D galiba sorunluyum.


hayır sorun sende bence sorun bu reklamları yapıpta bu saçma videolarla insanların düşüncelerini yada kararlarını etkileyebilcekelerini zanneden yapımcılarda...

insan biraz bilgilendirici birşeyler yapar bu ise tam bir saçmalık.. böyle saçma bir videodan dolayı sorunu kendinde görme bence


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oktayakgoz 8 yıl umutarslan.com
umutarslan.com
reklamları izleyip ürün alan var mı? bende mi anormallik var acaba :S hani diyorlar tv de görüp özeniyor insanlar diye.Bu güne kadar aldığım hiçbir şeyi reklamda görüp almadım :D galiba sorunluyum.

evet sorun sende bende hepimizde. şunu unutmayin forumdakiler baska disardaki insanlar baska. telefondan hic anlamayan jailbreakin nasil yapildigini birak oyle birseyden haberi olmayan insan iphone 4 u anlatiyor bana
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Batuist 8 yıl
fx57de olmasa appledan başka haber göremicez forumda..
reklama gelince saçmalık ötesi..
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