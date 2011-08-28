Motorola'nın çift çekirdekli yeni telefonu Droid Bionic için ilk tanıtım videosu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Motorola tarafından ilk duyurusu Ocak ayındaki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yapılan ancak o günden bu yana piyasaya sunulmayan Droid Bionic isimli yeni telefon için geri sayım başladı. İlk etapta Nvidia Tegra 2 platformunu kullanacağı ifade edilen ancak son gelişmeler kapsamında Texas Instruments'ın OMAP4 serisi çift çekirdekli işlemcisinden güç alacağı belirtilen telefon, 4.3-inç büyüklüğünde ve 540 x 960 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip.
Android 2.3.4 işletim sistemiyle çalışan Droid Bionic, 8 Megapiksel çözünürlüğündeki ana kameraya ek olarak videolu iletişim için 0.3 Megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya da sahip. Amerika pazarında 4G LTE desteği ile çıkacağı ve bu açıdan ülkenin en büyük operatörlerinden Verizon'ın çift çekirdekli ilk Android telefonu olacak gibi görünüyor.Eylül ayında pazara sunulacak Droid Bionic için Motorola ilk tanıtım videosunu yayınladı;
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O 118 33 değilmiydi :D
Nedense aynısını ben de yaşıyorum..Arkadaş özenip Iphone 4 almış Android&ios tartışması yapıyoruz,ıphonu bluetoothla pc ye bağlanıp modem olarak çalıştığını anlatmaya çalışıyo ve de androidde o var mı diyo...
Aynen.. 500$ lık telefona burada 1200 lira fiyat biçiyor karaborsacılar ..
Bunu anlamak için psikolojiden anlamaya da okumaya da gerek yok :)
Halkın üzerinde bir algı yaratır reklamlar, bu da bilinç altında alma isteği oluşturur ve ürünler böyle pazarlanır vesselam...
Ama teknolojiyi takip eden kişi de bu algıyı yaratmak için ürünü göstermeniz lazım, dolaylı anlatımlar bir işe yaramaz. Burada gizem yaratmaya çalışıyorlar ama teknolojik ürün pazarlaması somut nesneleri görmek incelemek yorumları okumak....vs sonucunda yapılır.
Yaratıcı reklamlar tabiiki olsun itirazım yok ama reklam bir ürünün vizyonudur. Hele ki teknolojik bir üründe kişi taha çok o ürünün olduğu resim video görmek ister.
ben reklamı saçma buldum ama dün izlediğin reklamı dediğin gibi şu an hatırlamıyorum bile çünkü hatırlanacak bir tarafı yoktu... herşeyi böyle genelleme ile açıklayamazsınız. yada süslü kelimeler kullanarak..
Valla ben galaxy s i turkcell reklaminda gordum kosa kosa aldim :)
hayır sorun sende bence sorun bu reklamları yapıpta bu saçma videolarla insanların düşüncelerini yada kararlarını etkileyebilcekelerini zanneden yapımcılarda...
insan biraz bilgilendirici birşeyler yapar bu ise tam bir saçmalık.. böyle saçma bir videodan dolayı sorunu kendinde görme bence
evet sorun sende bende hepimizde. şunu unutmayin forumdakiler baska disardaki insanlar baska. telefondan hic anlamayan jailbreakin nasil yapildigini birak oyle birseyden haberi olmayan insan iphone 4 u anlatiyor bana
reklama gelince saçmalık ötesi..