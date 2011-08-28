Motorola'nın çift çekirdekli yeni telefonu Droid Bionic için ilk tanıtım videosu

Motorola tarafından ilk duyurusu Ocak ayındaki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yapılan ancak o günden bu yana piyasaya sunulmayan Droid Bionic isimli yeni telefon için geri sayım başladı. İlk etapta Nvidia Tegra 2 platformunu kullanacağı ifade edilen ancak son gelişmeler kapsamında Texas Instruments'ın OMAP4 serisi çift çekirdekli işlemcisinden güç alacağı belirtilen telefon, 4.3-inç büyüklüğünde ve 540 x 960 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip.

Android 2.3.4 işletim sistemiyle çalışan Droid Bionic, 8 Megapiksel çözünürlüğündeki ana kameraya ek olarak videolu iletişim için 0.3 Megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya da sahip. Amerika pazarında 4G LTE desteği ile çıkacağı ve bu açıdan ülkenin en büyük operatörlerinden Verizon'ın çift çekirdekli ilk Android telefonu olacak gibi görünüyor.Eylül ayında pazara sunulacak Droid Bionic için Motorola ilk tanıtım videosunu yayınladı;





