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    Samsung Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7’den yeni sızıntılar var

    Samsung, Galaxy Z Fold7 ve Galaxy Z Flip7 modellerini, Temmuz ayının başlarında resmi olarak tanıtacak. Yeni modeller, daha ince tasarımları ve büyüyen ekranlarıyla dikkat çekmeye hazırlanıyor.

    Samsung Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7’den yeni sızıntılar var Tam Boyutta Gör

    Samsung’un yeni nesil katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7, Temmuz ayının başlarında vitrine çıkmaya hazırlanıyor. Sızdırılan bilgilere göre, özellikle Fold 7 modeli incelik konusunda çıtayı bir adım ileri taşıyacak. Önceki beklentiler Fold 7'nin katlandığında 9,5 mm olacağını işaret ediyordu; ancak son iddialar bu rakamın 8,2 mm'ye kadar düşeceğini söylüyor. Eğer bu gerçekleşirse, Samsung bugüne kadarki en ince katlanabilir telefon rekorunu eline geçirecek. Örnek vermek gerekirse, Oppo Find N5 katlandığında 8,9 mm kalınlığa ulaşıyor.

    Fold 7'nin kamera tarafında büyük bir değişim beklenmiyor. Ana kamera 200 MP çözünürlük sunarken, 10 MP telefoto ve 12 MP ultra geniş açılı kameralar mevcut düzeyini koruyacak. İç ekran boyutunun 7,6 inçten 8 inçe çıkması beklenirken, dış ekranın da 6,3 inçten 6,5 inçe büyüyeceği konuşuluyor. Bu ölçüler, kısa süre önce çıkan Fold Special Edition modeliyle paralellik gösteriyor.

    Galaxy Z Flip 7 cephesinde de bazı dikkat çekici yenilikler var. Kapak ekranı 3,4 inçten 4 inç büyüklüğe çıkarılıyor ve neredeyse dikdörtgen bir form kazanıyor. Ayrıca batarya kapasitesi de artırılıyor; 4.000 mAh olan pil, yeni modelde 4.300 mAh seviyesine çıkacak. Ancak şarj hızlarında bir değişiklik beklenmiyor. Flip 7'nin kamera kurulumu da sabit kalacak gibi görünüyor; 50 MP ana kamera ve 12 MP ultra geniş açı sensör bu modelde de kullanılacak.

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