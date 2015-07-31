Mozilla, Windows 10'da tarayıcı değiştirme seçeneklerinin zorlaştırılmasından şikayetçi

İlk gün içinde Windows 10'a geçenlerin sayısı 14 milyonu aşmış durumda. Microsoft'un yeni işletim sisteminin en çok konuşulan özelliklerinden birisi ise hafifletilmiş Edge tarayıcısı. Firefox tarayıcısının geliştiricisi Mozilla vakfı ise yeni tarayıcı ile birlikte değiştirilen ayarlardan şikayetçi.

Mozilla CEO'su Chris Beard konuyla ilgili Microsoft CEO'su Satya Nadella'yı hedef alan bir açık mektup yayınladı. Mektupta yeni Windows sürümü ile birlikte tarayıcı değiştirmenin eski sürümlere nazaran daha fazla işlem gerektirmesine sitem edildi. Ayrıca mektuptaki ifadelere göre ayarlarda kullanılan kafa karıştırıcı ifadeler de varsayılan tarayıcının değiştirilmesini zorlaştırıyor. Bunun yanında Mozilla konu ile ilgili de bir video yayınlayarak Windows 10 üzerinde varsayılan tarayıcının en kolay nasıl değiştirilebileceğini gösteriyor.

Microsoft'un Edge hamlesi tarayıcı rekabetini yeniden körükleyecek gibi görünüyor. Şimdilik Firefox ve Chrome gibi çözümler eklenti desteğine sahipken Edge bu desteğe yılın son çeyreğinde kavuşacak. Ancak performansı genelde olumlu yorumlar alan tarayıcının ne kadar pazar payı elde edeceği merak konusu.

http://www.engadget.com/2015/07/31/mozilla-windows-10/