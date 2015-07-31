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Mozilla, Windows 10'da tarayıcı değiştirme seçeneklerinin zorlaştırılmasından şikayetçi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,6b
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16
Tarayıcılar
Oğuz Avcı
Editör
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Mozilla, Windows 10'da tarayıcı değiştirme seçeneklerinin zorlaştırılmasından şikayetçi
 
İlk gün içinde Windows 10'a geçenlerin sayısı 14 milyonu aşmış durumda. Microsoft'un yeni işletim sisteminin en çok konuşulan özelliklerinden birisi ise hafifletilmiş Edge tarayıcısı. Firefox tarayıcısının geliştiricisi Mozilla vakfı ise yeni tarayıcı ile birlikte değiştirilen ayarlardan şikayetçi.
Mozilla CEO'su Chris Beard konuyla ilgili Microsoft CEO'su Satya Nadella'yı hedef alan bir açık mektup yayınladı. Mektupta yeni Windows sürümü ile birlikte tarayıcı değiştirmenin eski sürümlere nazaran daha fazla işlem gerektirmesine sitem edildi. Ayrıca mektuptaki ifadelere göre ayarlarda kullanılan kafa karıştırıcı ifadeler de varsayılan tarayıcının değiştirilmesini zorlaştırıyor. Bunun yanında Mozilla konu ile ilgili de bir video yayınlayarak  Windows 10 üzerinde varsayılan tarayıcının en kolay nasıl değiştirilebileceğini gösteriyor. 
Microsoft'un Edge hamlesi tarayıcı rekabetini yeniden körükleyecek gibi görünüyor. Şimdilik Firefox ve Chrome gibi çözümler eklenti desteğine sahipken Edge bu desteğe yılın son çeyreğinde kavuşacak. Ancak performansı genelde olumlu yorumlar alan tarayıcının ne kadar pazar payı elde edeceği merak konusu. 

http://www.engadget.com/2015/07/31/mozilla-windows-10/ Yorum Yaz
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homeedition88 4 yıl en beğenilen
Iyi de bunun neresi zor simdi. sadece iki click fazla gerekiyor o kadar. Bu asamalari yapamayacak kadar bilgisayar kullanamayan biri zaten tarayicisini degistirmeyle falan ugrasmaz diye dusunuyorum.
Iyi de bunun neresi zor simdi. sadece iki click fazla gerekiyor o kadar. Bu asamalari yapamayacak kadar bilgisayar kullanamayan biri zaten tarayicisini degistir...
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MALTHAEL 4 yıl
Bizde mozillanın kendini geliştirmemesinden şikayetçiyiz .
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Intouchable 4 yıl
Adamlar buna zor diyor biz hala neden Mozilla gelişmiyor diyoruz. Tabi gelişmez, şuna bak
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Ele7en 4 yıl
armut piş ağzıma düş.

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sakkin 4 yıl
Vazgeçemediğim mozillayı artık kullanmıyorum.İki bilgisayarımda da işlemciye gereksiz yük bindirmesinden dolayı bıraktım. (Win7)
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rabbitweed 4 yıl
homeedition88
Iyi de bunun neresi zor simdi. sadece iki click fazla gerekiyor o kadar. Bu asamalari yapamayacak kadar bilgisayar kullanamayan biri zaten tarayicisini degistirmeyle falan ugrasmaz diye dusunuyorum.

2 tıkdan fazlası.başka yerlere giriyor ve öyle varsayılanı değiştirebiliyorsun. normal kullanıcılar anlayabilir bunu ama diğerleri?
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Golden Gate 4 yıl
a.dbloc.k desteği olmadan tarayıcı kullanılmaz .

Akn ' yi dolduruyor ekstra olarak saçma sapan yerlerde çıkıp sinir bozuyor .

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acbold 4 yıl
Beklediğim haber çok gecikmeden geldi. Ama sen merak etme mozilla, microsoft bildiğimiz gibi üstü edge altı internet explorer, 10 dk sürdü düzgün çalışması. 10 dk sonra çöktü kullandığım sistemde.
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Infinitum 4 yıl
Bence de uzun, bu yazdığımı okuyacak kullanıcılar için sıkıntı olmayabilir ama daha telefonunun kurulum aşamasını geçemeyen, hiçbir sitede hesap açamayan, masaüstüne gerekli ikonları atayamayan bir kullanıcı kitlesi de var. Bu insanları da düşünün. Orada "varsayılan olarak Firefox kullan" butonuna basıldığı anda başka işleme gerek yok.
Microsoft gümbür gümbür geliyor dedik ama hata yapmaya devam ediyorlar. Yeni sözleşme, hem eski hem yeni arayüzün aynı anda bulunması (Denetim Masası vs.) ve bunun gibi küçük durumlar örnek verilebilir. Ben rayına oturana kadar 10'a güncellemeyi düşünmüyorum. En azından 1 ay beklemek gerekli.
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Batuist 4 yıl
edge aslında windowsdaki metro tabanlı intertin daha geliştirilmiş ve makyajlanmış hali.. metro uygulamaları haliyle hafif oluyor. edge'de oldukça hafiflemiş doğal olarak. Buradan hareketle mozilla'da metro uygulaması olarak tıpkı edge gibi bir tarayıcı üzerinde çalışabilr. Adamlar sürekli sürüm numarasını güncelliyorlar ama kullanımda bir değişiklik görmüyoruz.
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MOSHIC 4 yıl
Nerede hazır oraya kon
2gr beyinle neyinize sizin Firefox kullanmak :')
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silver0021 4 yıl
Edge başta benimde gözüme cok hoş göründü ancak eklenti desteginin olmamasi beni aşırı anlamda soğuttu. Adblock lu olmadanda asla kullanmamaya karar verdim. Chrome suanlik son derece iyi iş görüyor
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AMERICAN 4 yıl
he he mozilla
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Intouchable 4 yıl
Adamlar buna zor diyor biz hala neden Mozilla gelişmiyor diyoruz. Tabi gelişmez, şuna bak
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Şehmistan 4 yıl
işlem gayet basit bence
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balcis 4 yıl
windows 8'den itibaren bu uygulama atamaları için denetim masasına yönlendirmiyor muydu, ben mi yanlış hatırlıyorum?
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Mr.Legend 4 yıl
Boş konuşmuş. Arkadaşın dediği gibi 2 tık fazla yapamayacak adam ne yapsın firefoxu
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