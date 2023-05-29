Mozilla, Firefox'a sohbet robotu ekliyor: ChatGPT ve Google Bard gündemde

Hangi sohbet robotunun kullanılacağına ilişkin nihai karar OpenAI ve Google ile yapılacak görüşmelere bağlı. Mozilla, Firefox'taki kullanıcı deneyimini iyileştirmek için her iki teknolojinin avantajlarını ve işlevselliğini birleştiren en uygun çözümü bulmak istiyor.
Google ile Mozilla zaten iş ortağı
Google'ın zaten Mozilla ile devam eden bir iş birliği var. Şirket Firefox'ta varsayılan arama motoru olmak için her yıl firmaya yüz milyonlarca dolar para ödüyor. Ancak Mozilla, arama ve sohbet robotunu birbirinden ayırdığı için farklı bir anlaşma söz konusu olabilir.
Sohbet robotunun Firefox'a entegrasyonu ve zaman çizelgesine ilişkin henüz net bir bilgi yok. Mozilla'nın yeni özelliği geliştirmek için çalışmalarına devam ettiği bildiriliyor. Şirket yapay zeka ve arama teknolojisi alanında önde gelen şirketlerle en iyi nasıl iş birliği yapabileceğini araştırıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)