Mozilla, Firefox'a sohbet robotu ekliyor: ChatGPT ve Google Bard gündemde

Tam Boyutta Gör Mozilla, Firefox tarayıcısına bir sohbet robotu eklemeye hazırlanıyor. Aktarılan bilgilere göre şirketin planları arasında iki popüler teknoloji var. İnternet tarayıcısına ya OpenAI'nin ChatGPT'si ya da Google Bard'ın entegre edilmesi gündemde.

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Hangi sohbet robotunun kullanılacağına ilişkin nihai karar OpenAI ve Google ile yapılacak görüşmelere bağlı. Mozilla, Firefox'taki kullanıcı deneyimini iyileştirmek için her iki teknolojinin avantajlarını ve işlevselliğini birleştiren en uygun çözümü bulmak istiyor.

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Google ile Mozilla zaten iş ortağı

Google'ın zaten Mozilla ile devam eden bir iş birliği var. Şirket Firefox'ta varsayılan arama motoru olmak için her yıl firmaya yüz milyonlarca dolar para ödüyor. Ancak Mozilla, arama ve sohbet robotunu birbirinden ayırdığı için farklı bir anlaşma söz konusu olabilir.

Sohbet robotunun Firefox'a entegrasyonu ve zaman çizelgesine ilişkin henüz net bir bilgi yok. Mozilla'nın yeni özelliği geliştirmek için çalışmalarına devam ettiği bildiriliyor. Şirket yapay zeka ve arama teknolojisi alanında önde gelen şirketlerle en iyi nasıl iş birliği yapabileceğini araştırıyor.

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Mozilla, Firefox'a ChatGPT veya Google Bard'ı eklemeyi düşünüyor