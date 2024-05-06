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    Firefox kullanıcısı 7500 sekmeyi açık tutarak sınırları zorladı: İşte sonuç

    Bir tarayıcıda en fazla kaç sekme açık tutarsınız? Sıkı bir Firefox kullanıcısı, 7500 sekme açık tutarak tarayıcının sınırlarının ne kadar zorlanabileceğini gösterdi.
    firefox 7500 sekme açık Tam Boyutta Gör
    Çoğu kullanıcı için birkaç düzineden fazla tarayıcı sekmesinin açık olması karmaşıklık yaratır ama bir yazılım mühendisi için 7000’den fazla aktif sekmeyi yönetmek sıradan. Firefox hayranı Hazel, iki yıl boyunca açık tuttuğu sekmeleri hiç kapatmadı ve sonunda 7500 aktif sekmeyle karşılaştı. Peki, bu durum gezinme deneyimini nasıl etkiledi?

    Firefox, sekmeleri içe aktaramadı!

    Sıkı bir Firefox hayranı olan Hazel, tarayıcıda aynı anda açık olan 7.470 sekmenin ekran görüntüsünü paylaşarak bir tarayıcının sınırlarının ne kadar zorlanabileceğini herkese gösterdi. Firefox, başlangıçta binlerce sekmeyi geri yüklemede sorunlar yaşadı ancak Hazel, tarayıcının profil önbellek özelliğini kullanarak sekmeleri aktarmayı başardı. Bu kadar çok Firefox sekmesini açmanın bellek üzerine etkisinin çok az olduğunu paylaştı. 7470 sekmeyi içeren oturum dosyasının boyutu yalnızca 70MB civarı ve Firefox, sekmeleri yalnızca yakın zamanda açılmışsa belleğe yüklüyor.

    Sekme grupları yıllardır gelmesi beklenen Firefox özelliği oldu. İnternet tarayıcısı bu işlevselliğe sahip olsaydı, Hazel ve onun gibi kullanıcılar binlerce açık sekmenin tamamını kolayca gruplandırabilir, grubu küçültebilirdi. Firefox kullanıcıları halihazırda farklı kullanıcı profilleri oluşturabiliyor olsa da Mozilla, bu yılın sonuna doğru yeni profil ve sekme düzenleme özelliği sunmayı planladığını söylüyor. Bu arada, binlerce sekmeyi yönetmenize yardımcı olabilecek üçüncü parti Firefox eklentileri mevcut.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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