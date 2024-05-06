Firefox kullanıcısı 7500 sekmeyi açık tutarak sınırları zorladı: İşte sonuç

Tam Boyutta Gör Çoğu kullanıcı için birkaç düzineden fazla tarayıcı sekmesinin açık olması karmaşıklık yaratır ama bir yazılım mühendisi için 7000’den fazla aktif sekmeyi yönetmek sıradan. Firefox hayranı Hazel, iki yıl boyunca açık tuttuğu sekmeleri hiç kapatmadı ve sonunda 7500 aktif sekmeyle karşılaştı. Peki, bu durum gezinme deneyimini nasıl etkiledi?

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Firefox, sekmeleri içe aktaramadı!

Sıkı bir Firefox hayranı olan Hazel, tarayıcıda aynı anda açık olan 7.470 sekmenin ekran görüntüsünü paylaşarak bir tarayıcının sınırlarının ne kadar zorlanabileceğini herkese gösterdi. Firefox, başlangıçta binlerce sekmeyi geri yüklemede sorunlar yaşadı ancak Hazel, tarayıcının profil önbellek özelliğini kullanarak sekmeleri aktarmayı başardı. Bu kadar çok Firefox sekmesini açmanın bellek üzerine etkisinin çok az olduğunu paylaştı. 7470 sekmeyi içeren oturum dosyasının boyutu yalnızca 70MB civarı ve Firefox, sekmeleri yalnızca yakın zamanda açılmışsa belleğe yüklüyor.

Sekme grupları yıllardır gelmesi beklenen Firefox özelliği oldu. İnternet tarayıcısı bu işlevselliğe sahip olsaydı, Hazel ve onun gibi kullanıcılar binlerce açık sekmenin tamamını kolayca gruplandırabilir, grubu küçültebilirdi. Firefox kullanıcıları halihazırda farklı kullanıcı profilleri oluşturabiliyor olsa da Mozilla, bu yılın sonuna doğru yeni profil ve sekme düzenleme özelliği sunmayı planladığını söylüyor. Bu arada, binlerce sekmeyi yönetmenize yardımcı olabilecek üçüncü parti Firefox eklentileri mevcut.

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Firefox kullanıcısı 7500 sekmeyi açık tutarak sınırları zorladı