Firefox kullanıcısı 7500 sekmeyi açık tutarak sınırları zorladı: İşte sonuç

Firefox, sekmeleri içe aktaramadı!
Sıkı bir Firefox hayranı olan Hazel, tarayıcıda aynı anda açık olan 7.470 sekmenin ekran görüntüsünü paylaşarak bir tarayıcının sınırlarının ne kadar zorlanabileceğini herkese gösterdi. Firefox, başlangıçta binlerce sekmeyi geri yüklemede sorunlar yaşadı ancak Hazel, tarayıcının profil önbellek özelliğini kullanarak sekmeleri aktarmayı başardı. Bu kadar çok Firefox sekmesini açmanın bellek üzerine etkisinin çok az olduğunu paylaştı. 7470 sekmeyi içeren oturum dosyasının boyutu yalnızca 70MB civarı ve Firefox, sekmeleri yalnızca yakın zamanda açılmışsa belleğe yüklüyor.
Sekme grupları yıllardır gelmesi beklenen Firefox özelliği oldu. İnternet tarayıcısı bu işlevselliğe sahip olsaydı, Hazel ve onun gibi kullanıcılar binlerce açık sekmenin tamamını kolayca gruplandırabilir, grubu küçültebilirdi. Firefox kullanıcıları halihazırda farklı kullanıcı profilleri oluşturabiliyor olsa da Mozilla, bu yılın sonuna doğru yeni profil ve sekme düzenleme özelliği sunmayı planladığını söylüyor. Bu arada, binlerce sekmeyi yönetmenize yardımcı olabilecek üçüncü parti Firefox eklentileri mevcut.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.