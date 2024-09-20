Google, Chrome için çok önemli 3 yeni özelliği kullanıma sunuyor

Google, hem bireysel kullanıcılar hem de iş dünyası için Chrome tarayıcısına yönelik kapsamlı güncellemeler yayınladı. Bu güncellemeler, masaüstü bilgisayarlar, Android ve iOS cihazlar arasında kullanım kolaylığını ve iş akışını iyileştirmeyi hedefliyor.
Özellikle, Chrome'un sekme gruplama özelliği önemli bir yükseltme aldı. Daha önce kullanıcılar bu grupları manuel olarak kaydedip senkronize edebiliyordu; şimdi ise, otomatik senkronizasyon özelliği eklenmiş durumda. Bu yeni özellik sayesinde, bir araştırma projesi ya da alışveriş seansı gibi farklı cihazlar arasında geçiş yaparken, tüm sekmelerinizi kolaylıkla takip edebilirsiniz. Böylece bir konuya laptop'unuzda başlayıp, daha sonra telefonunuzdan kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.
Google, ayrıca, kullanıcıların daha önce açtıkları ancak tekrar ziyaret etmek isteyebileceği web sayfalarını akıllıca öneren bir özellik üzerinde çalışıyor. Örneğin, iş yerinizdeki bilgisayarınızda okuduğunuz bir haber sitesini, telefonunuzda otomatik olarak önererek, cihazlar arası kullanım kolaylığını artırıyor. Bu özellik, gün içinde birden fazla cihaz kullanan kullanıcılar için büyük kolaylık sağlıyor.
İş dünyasına yönelik güncellemeler arasında, Google Workspace kullanıcıları için yeni bir özellik bulunuyor. Yeni sekme açıldığında kullanıcının günlük takvimini gösteren bu özellikle, çalışanlar hızla toplantılarına göz atabilir ya da sanal toplantılara erişim sağlayabilir. Google, bu özelliğin Workspace kullanıcıları için kademeli olarak sunulacağını belirtiyor.
Google'ın bu güncellemeleri, Chrome'u hem kişisel hem de profesyonel kullanım için daha kullanışlı hale getirmeyi amaçlıyor, kullanıcılara günlük işlerinde büyük kolaylıklar sağlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...