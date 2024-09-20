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    Google, Chrome için çok önemli 3 yeni özelliği kullanıma sunuyor

    Dünyanın en popüler internet tarayıcılarından biri olan Chrome, oldukça önemli bir güncelleme paketi alıyor. Bu yeni özellikler sayesinde Chrome, çok daha kullanışlı bir tarayıcı halini alacak.

    Google, Chrome için çok önemli 3 yeni özelliği kullanıma sunuyor Tam Boyutta Gör

    Google, hem bireysel kullanıcılar hem de iş dünyası için Chrome tarayıcısına yönelik kapsamlı güncellemeler yayınladı. Bu güncellemeler, masaüstü bilgisayarlar, Android ve iOS cihazlar arasında kullanım kolaylığını ve iş akışını iyileştirmeyi hedefliyor.

    Özellikle, Chrome'un sekme gruplama özelliği önemli bir yükseltme aldı. Daha önce kullanıcılar bu grupları manuel olarak kaydedip senkronize edebiliyordu; şimdi ise, otomatik senkronizasyon özelliği eklenmiş durumda. Bu yeni özellik sayesinde, bir araştırma projesi ya da alışveriş seansı gibi farklı cihazlar arasında geçiş yaparken, tüm sekmelerinizi kolaylıkla takip edebilirsiniz. Böylece bir konuya laptop'unuzda başlayıp, daha sonra telefonunuzdan kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

    Google, ayrıca, kullanıcıların daha önce açtıkları ancak tekrar ziyaret etmek isteyebileceği web sayfalarını akıllıca öneren bir özellik üzerinde çalışıyor. Örneğin, iş yerinizdeki bilgisayarınızda okuduğunuz bir haber sitesini, telefonunuzda otomatik olarak önererek, cihazlar arası kullanım kolaylığını artırıyor. Bu özellik, gün içinde birden fazla cihaz kullanan kullanıcılar için büyük kolaylık sağlıyor.

    İş dünyasına yönelik güncellemeler arasında, Google Workspace kullanıcıları için yeni bir özellik bulunuyor. Yeni sekme açıldığında kullanıcının günlük takvimini gösteren bu özellikle, çalışanlar hızla toplantılarına göz atabilir ya da sanal toplantılara erişim sağlayabilir. Google, bu özelliğin Workspace kullanıcıları için kademeli olarak sunulacağını belirtiyor.

    Google'ın bu güncellemeleri, Chrome'u hem kişisel hem de profesyonel kullanım için daha kullanışlı hale getirmeyi amaçlıyor, kullanıcılara günlük işlerinde büyük kolaylıklar sağlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 3 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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