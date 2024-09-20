Google, Chrome için çok önemli 3 yeni özelliği kullanıma sunuyor

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Google, hem bireysel kullanıcılar hem de iş dünyası için Chrome tarayıcısına yönelik kapsamlı güncellemeler yayınladı. Bu güncellemeler, masaüstü bilgisayarlar, Android ve iOS cihazlar arasında kullanım kolaylığını ve iş akışını iyileştirmeyi hedefliyor.

Özellikle, Chrome'un sekme gruplama özelliği önemli bir yükseltme aldı. Daha önce kullanıcılar bu grupları manuel olarak kaydedip senkronize edebiliyordu; şimdi ise, otomatik senkronizasyon özelliği eklenmiş durumda. Bu yeni özellik sayesinde, bir araştırma projesi ya da alışveriş seansı gibi farklı cihazlar arasında geçiş yaparken, tüm sekmelerinizi kolaylıkla takip edebilirsiniz. Böylece bir konuya laptop'unuzda başlayıp, daha sonra telefonunuzdan kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

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Google, ayrıca, kullanıcıların daha önce açtıkları ancak tekrar ziyaret etmek isteyebileceği web sayfalarını akıllıca öneren bir özellik üzerinde çalışıyor. Örneğin, iş yerinizdeki bilgisayarınızda okuduğunuz bir haber sitesini, telefonunuzda otomatik olarak önererek, cihazlar arası kullanım kolaylığını artırıyor. Bu özellik, gün içinde birden fazla cihaz kullanan kullanıcılar için büyük kolaylık sağlıyor.

İş dünyasına yönelik güncellemeler arasında, Google Workspace kullanıcıları için yeni bir özellik bulunuyor. Yeni sekme açıldığında kullanıcının günlük takvimini gösteren bu özellikle, çalışanlar hızla toplantılarına göz atabilir ya da sanal toplantılara erişim sağlayabilir. Google, bu özelliğin Workspace kullanıcıları için kademeli olarak sunulacağını belirtiyor.

Google'ın bu güncellemeleri, Chrome'u hem kişisel hem de profesyonel kullanım için daha kullanışlı hale getirmeyi amaçlıyor, kullanıcılara günlük işlerinde büyük kolaylıklar sağlıyor.

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