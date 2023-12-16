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    Android için Firefox tarayıcıya 450'den fazla yeni uzantı geldi

    Mozilla, Android için Firefox tarayıcıya yüzlerce yeni uzantı eklendiğini duyurdu. Kullanıcılar, yeni tarayıcı eklentilerini  Mozilla'nın Firefox Tarayıcı Eklentileri sayfasından indirebilecek.
    android için firefox 450 yeni uzantı eklenti Tam Boyutta Gör
    Masaüstü web tarayıcılarda uzantı kullanımı oldukça popüler. Mobil internet tarayıcılar söz konusu olduğunda, ihtiyaca göre eklenti bulmak zor. Mozilla, bu durumu değiştirme konusunda büyük bir adım attı. Android için Firefox tarayıcı artık 450'den fazla yeni uzantı destekliyor.

    Mozilla’nın Firefox Tarayıcı Eklentileri sayfasından indirilebilen yüzlerce yeni eklenti, kullanıcıların mobil tarayıcıyı kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirmelerine olanak tanıyor. Web sitelerinin takip etmesini engelleyen gizlilik araçları, içerik engelleyiciler, üretkenlik araçları veya müzik dinleme gibi yeni deneyimler sunan özellikler veya tüm web sitelerini karanlık moda geçirme, sekmeleri daha iyi yönetme gibi kullanıcıların tarayıcıyı kişiselleştirmesine olanak tanıyan özellikler ekliyor.

    Mozilla, açık ekosisteme sahip olmanın önemini vurguladı ve tüm Firefox masaüstü kullanıcılarının neredeyse yarısının deneyimi kişiselleştirmek için uzantı yüklediğini belirtti.

    Firefox, Chrome ve Safari’ye gösterilen ilgi nedeniyle mobil tarayıcı pazarının küçük bir bölümünü elinde tutuyor. StatCounter verilerine göre, Kasım 2023 itibarıyla Firefox, pazarın yalnızca yüzde 0.5’ine sahip. Kıyaslama açısından, Chrome’un pazar payı yüzde 64.23. Safari, Samsung internet, Opera ve diğerleri Firefox’un önünde yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    fahri trafik müfettişliği görevi kötüye kullanma sevgilimden sürekli şüphe duymak kefir ishal yapar mı motor suyuna normal su konur mu audi q5 neden tutulmuyor

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