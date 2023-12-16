Android için Firefox tarayıcıya 450'den fazla yeni uzantı geldi

Mozilla’nın Firefox Tarayıcı Eklentileri sayfasından indirilebilen yüzlerce yeni eklenti, kullanıcıların mobil tarayıcıyı kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirmelerine olanak tanıyor. Web sitelerinin takip etmesini engelleyen gizlilik araçları, içerik engelleyiciler, üretkenlik araçları veya müzik dinleme gibi yeni deneyimler sunan özellikler veya tüm web sitelerini karanlık moda geçirme, sekmeleri daha iyi yönetme gibi kullanıcıların tarayıcıyı kişiselleştirmesine olanak tanıyan özellikler ekliyor.
Mozilla, açık ekosisteme sahip olmanın önemini vurguladı ve tüm Firefox masaüstü kullanıcılarının neredeyse yarısının deneyimi kişiselleştirmek için uzantı yüklediğini belirtti.
Firefox, Chrome ve Safari’ye gösterilen ilgi nedeniyle mobil tarayıcı pazarının küçük bir bölümünü elinde tutuyor. StatCounter verilerine göre, Kasım 2023 itibarıyla Firefox, pazarın yalnızca yüzde 0.5’ine sahip. Kıyaslama açısından, Chrome’un pazar payı yüzde 64.23. Safari, Samsung internet, Opera ve diğerleri Firefox’un önünde yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.