Tam Boyutta Gör Masaüstü web tarayıcılarda uzantı kullanımı oldukça popüler. Mobil internet tarayıcılar söz konusu olduğunda, ihtiyaca göre eklenti bulmak zor. Mozilla, bu durumu değiştirme konusunda büyük bir adım attı. Android için Firefox tarayıcı artık 450'den fazla yeni uzantı destekliyor.

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Mozilla’nın Firefox Tarayıcı Eklentileri sayfasından indirilebilen yüzlerce yeni eklenti, kullanıcıların mobil tarayıcıyı kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirmelerine olanak tanıyor. Web sitelerinin takip etmesini engelleyen gizlilik araçları, içerik engelleyiciler, üretkenlik araçları veya müzik dinleme gibi yeni deneyimler sunan özellikler veya tüm web sitelerini karanlık moda geçirme, sekmeleri daha iyi yönetme gibi kullanıcıların tarayıcıyı kişiselleştirmesine olanak tanıyan özellikler ekliyor.

Mozilla, açık ekosisteme sahip olmanın önemini vurguladı ve tüm Firefox masaüstü kullanıcılarının neredeyse yarısının deneyimi kişiselleştirmek için uzantı yüklediğini belirtti.

Firefox, Chrome ve Safari’ye gösterilen ilgi nedeniyle mobil tarayıcı pazarının küçük bir bölümünü elinde tutuyor. StatCounter verilerine göre, Kasım 2023 itibarıyla Firefox, pazarın yalnızca yüzde 0.5’ine sahip. Kıyaslama açısından, Chrome’un pazar payı yüzde 64.23. Safari, Samsung internet, Opera ve diğerleri Firefox’un önünde yer alıyor.

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Android için Firefox tarayıcıya 450'den fazla yeni uzantı geldi