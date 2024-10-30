Google, Chrome'u daha da hızlandıracak iki yeni özelliği tanıttı

Performans sorunu uyarısı
Chrome artık olası performans sorunlarını proaktif bir şekilde belirleyecek ve çözümler sunacak. Performans sorunu uyarıları, belirli bir sekmenin kaynakları tekeline alarak genel gezinme deneyimini engellediğinde kullanıcıyı bilgilendirecek. Bu bildirim, Chrome'un söz konusu sekmeyi optimize etmek için “Şimdi düzelt” seçeneği sunacak.
Yeni bellek tasarrufu modları
2022'de tanıtılan Bellek Tasarrufu özelliği de ek modlarla yeniden düzenlendi. Kullanıcılar artık standart, dengeli ve gelişmiş olmak üzere farklı bellek tasarrufu seçenekleri arasında seçim yapabilecek. Bu ayarlar, Chrome’un etkin olmayan sekmelerdeki belleği ne kadar agresif bir şekilde boşalttığını ayarlayarak kullanıcının performansı ihtiyaçlarına ve sistem kaynaklarına göre özelleştirmesine olanak tanıyacak.
Kullanıcıların bu yeni özellikleri denemek için Chrome ayarlarına gidip soldaki "Performans" sekmesine tıklaması, ardından Genel altında "Performans sorunu uyarısı" seçeneğini açması gerekecek. Yeni Bellek Tasarrufu seçeneklerine de buradan erişilebilecek. Google’ın yeni Chrome özelliklerini aşamalı olarak kullanıma sunacağını da belirtmek gerek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D