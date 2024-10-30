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    Anlık Bildirim

    Google, Chrome'u daha da hızlandıracak iki yeni özelliği tanıttı

    Google, Chrome tarayıcısına yeni bellek yönetimi özellikleri ekledi. Amaç, kullanıcıların çok fazla kaynak tüketen sekmeleri daha iyi yönetmelerine yardımcı olmak.
    google chrome yeni performans araçları Tam Boyutta Gör
    Google Chrome, kaynak kullanımını optimize etmeyi amaçlayan yeni özellikleriyle performans artışı elde ediyor. Şimdilik masaüstü kullanıcılarına sunulan güncelleme, performans algılama ve gelişmiş bellek tasarrufu işlevselliğini sunuyor.

    Performans sorunu uyarısı

    Chrome artık olası performans sorunlarını proaktif bir şekilde belirleyecek ve çözümler sunacak. Performans sorunu uyarıları, belirli bir sekmenin kaynakları tekeline alarak genel gezinme deneyimini engellediğinde kullanıcıyı bilgilendirecek. Bu bildirim, Chrome'un söz konusu sekmeyi optimize etmek için “Şimdi düzelt” seçeneği sunacak.

    Yeni bellek tasarrufu modları

    2022'de tanıtılan Bellek Tasarrufu özelliği de ek modlarla yeniden düzenlendi. Kullanıcılar artık standart, dengeli ve gelişmiş olmak üzere farklı bellek tasarrufu seçenekleri arasında seçim yapabilecek. Bu ayarlar, Chrome’un etkin olmayan sekmelerdeki belleği ne kadar agresif bir şekilde boşalttığını ayarlayarak kullanıcının performansı ihtiyaçlarına ve sistem kaynaklarına göre özelleştirmesine olanak tanıyacak.

    Kullanıcıların bu yeni özellikleri denemek için Chrome ayarlarına gidip soldaki "Performans" sekmesine tıklaması, ardından Genel altında "Performans sorunu uyarısı" seçeneğini açması gerekecek. Yeni Bellek Tasarrufu seçeneklerine de buradan erişilebilecek. Google’ın yeni Chrome özelliklerini aşamalı olarak kullanıma sunacağını da belirtmek gerek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Kagansiii 1 saat önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 6 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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