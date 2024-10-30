Google, Chrome'u daha da hızlandıracak iki yeni özelliği tanıttı

Tam Boyutta Gör Google Chrome, kaynak kullanımını optimize etmeyi amaçlayan yeni özellikleriyle performans artışı elde ediyor. Şimdilik masaüstü kullanıcılarına sunulan güncelleme, performans algılama ve gelişmiş bellek tasarrufu işlevselliğini sunuyor.

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Performans sorunu uyarısı

Chrome artık olası performans sorunlarını proaktif bir şekilde belirleyecek ve çözümler sunacak. Performans sorunu uyarıları, belirli bir sekmenin kaynakları tekeline alarak genel gezinme deneyimini engellediğinde kullanıcıyı bilgilendirecek. Bu bildirim, Chrome'un söz konusu sekmeyi optimize etmek için “Şimdi düzelt” seçeneği sunacak.

Yeni bellek tasarrufu modları

2022'de tanıtılan Bellek Tasarrufu özelliği de ek modlarla yeniden düzenlendi. Kullanıcılar artık standart, dengeli ve gelişmiş olmak üzere farklı bellek tasarrufu seçenekleri arasında seçim yapabilecek. Bu ayarlar, Chrome’un etkin olmayan sekmelerdeki belleği ne kadar agresif bir şekilde boşalttığını ayarlayarak kullanıcının performansı ihtiyaçlarına ve sistem kaynaklarına göre özelleştirmesine olanak tanıyacak.

Kullanıcıların bu yeni özellikleri denemek için Chrome ayarlarına gidip soldaki "Performans" sekmesine tıklaması, ardından Genel altında "Performans sorunu uyarısı" seçeneğini açması gerekecek. Yeni Bellek Tasarrufu seçeneklerine de buradan erişilebilecek. Google’ın yeni Chrome özelliklerini aşamalı olarak kullanıma sunacağını da belirtmek gerek.

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