Mozilla’dan tepki çeken hamle: Firefox’a gizlice eklenti kuruldu!

Günümüzde kullandığımız yazılımların kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini ihlal edip etmediğini sıkça merak eder olduk. Özellikle de kullanıcılardan habersiz bir şekilde verilerin toplandığı durumlarda uygulamaya karşı tepkiler ciddi boyutlara ulaşabiliyor. Güvenliğine ve kişisel verilerin gizliliğine dikkat eden kullanıcıların bu tür durumlara maruz kalmamak için sıklıkla sığındığı liman ise haliyle açık kaynak kodlu yazılımlar oluyor.
Web tarayıcıların arasında en bilinen açık kaynak kodlu çözüm olarak karşımıza çıkan Firefox da bu örneklerden birisi. Son gelen haberlerde Mozilla vakfının sevilen tarayıcısına habersiz bir şekilde eklenti kurduğuna yer verildi.
Bazı dikkatli kullanıcıların durumu farketmesiyle ortaya çıkan Looking Glass eklentisi varsayılan olarak devre dışı bir şekilde beklerken açıklama kısmında ‘’MY REALITY JUST DIFFERENT THAN YOURS’’ şeklinde kısa bir cümlenin yer alması insanları tedirgin etti.
Looking Glass
Kullanıcı verileri paylaşıldı mı?
Bununla birlikte topluluğun yaptığı açıklamada Mr. Robot serisinin kişisel verilerin güvenliği ve gizliliği temalı bir içeriğe sahip olduğuna yer verilirken, vakfın 10 temel ilkesinden birisi olan kullanıcı verilerinin gizliliği ve güvenliğinin bir zorunluluk olduğu anlayışının altı çizildi. Bununla birlikte herhangi bir kullanıcı verisinin toplanmadığı da Mozilla’nın diğer iddiaları arasında.
Öte yandan şu an vakfın PR ekibi yaşanan olumsuz gelişmeyi nasıl geri döndürebilecekleri konusunda çalışmalarını sürdürmekte. Kullanıcı tarafında ise Mozilla’nın Google ve bazı firmaların bu konudaki anlayışını benimseyeceği endişeleri yayılmakta.
Doğrusu gelişme bir hayli olumsuz da olsa bizce açık kaynak kodlu yazılımların önemini bir daha ortaya koydu. Zira kapalı kaynak kodlu yazılımlarda işin mutfağında nelerin döndüğünü kullanıcıların bilmesi istenmezken, özgür yazılımlarda istemediğiniz herhangi bir değişiklik olduğunda bunu engellemenizin önü açık oluyor. Son olarak Firefox konusu açılmışken, eskiye nazaran gözle görülür bir şekilde hem sayfaları daha hızlı bir şekilde yükleyen hem de genel anlamda daha akıcı çalışan Firefox 57 Quantum’u denemenizi tavsiye ederiz.
https://wccftech.com/firefox-damaged-user-trust-promote-mr-robot/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Giriyorsan, sana da (bilgisayarına) giriyorlar...
about:preferences#privacy açın ve "Allow Firefox to install and run studies" seçeneğini devre dışı bırakın. Hepsi bu!
"Firefox’a gizlice eklenti kuruldu!" diye başlık atmak çok komik, siz güya en büyük teknoloji forumu ve sitesi olacaksınız. Yazık.