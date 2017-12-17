Mozilla’dan tepki çeken hamle: Firefox’a gizlice eklenti kuruldu!

Günümüzde kullandığımız yazılımların kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini ihlal edip etmediğini sıkça merak eder olduk. Özellikle de kullanıcılardan habersiz bir şekilde verilerin toplandığı durumlarda uygulamaya karşı tepkiler ciddi boyutlara ulaşabiliyor. Güvenliğine ve kişisel verilerin gizliliğine dikkat eden kullanıcıların bu tür durumlara maruz kalmamak için sıklıkla sığındığı liman ise haliyle açık kaynak kodlu yazılımlar oluyor.

Looking Glass

Kullanıcı verileri paylaşıldı mı?



Bununla birlikte topluluğun yaptığı açıklamada Mr. Robot serisinin kişisel verilerin güvenliği ve gizliliği temalı bir içeriğe sahip olduğuna yer verilirken, vakfın 10 temel ilkesinden birisi olan kullanıcı verilerinin gizliliği ve güvenliğinin bir zorunluluk olduğu anlayışının altı çizildi. Bununla birlikte herhangi bir kullanıcı verisinin toplanmadığı da Mozilla’nın diğer iddiaları arasında.

https://wccftech.com/firefox-damaged-user-trust-promote-mr-robot/

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Web tarayıcıların arasında en bilinen açık kaynak kodlu çözüm olarak karşımıza çıkanda bu örneklerden birisi. Son gelen haberlerdesevilen tarayıcısınabir şekilde eklenti kurduğuna yer verildi.Bazı dikkatli kullanıcıların durumu farketmesiyle ortaya çıkanvarsayılan olarakbir şekilde beklerken açıklama kısmındaşeklinde kısa bir cümlenin yer alması insanları tedirgin etti.Eklentinin açığa çıkmasının ardından özgür yazılım geliştiricisi vakfa ulaşan kullanıcıların aldığı cevapsa söz konusu eklentinin popüler TV dizisihayranlarının bölümler hakkında daha fazla bilgiye ulaşması için kurulduğu oldu.Belki iyi bir niyetle kurulmuş bir eklenti olabilir ancak yine de kuruluşun kullanıcıların bilgisayarlarında izinsiz bir değişiklik yapması oldukça yanlış bir hamle olarak değerlendiriliyor.Öte yandan şu an vakfın PR ekibi yaşanannasıl geri döndürebilecekleri konusunda çalışmalarını sürdürmekte. Kullanıcı tarafında ise Mozilla’nınve bazı firmaların bu konudaki anlayışını benimseyeceğiyayılmakta.Doğrusu gelişme bir hayli olumsuz da olsa bizceyazılımların önemini bir daha ortaya koydu. Zirayazılımlarda işin mutfağında nelerin döndüğünü kullanıcıların bilmesi istenmezken, özgür yazılımlarda istemediğiniz herhangi bir değişiklik olduğunda bunuönü açık oluyor. Son olarak Firefox konusu açılmışken, eskiye nazaran gözle görülür bir şekilde hem sayfaları daha hızlı bir şekilde yükleyen hem de genel anlamda daha akıcı çalışandenemenizi tavsiye ederiz.