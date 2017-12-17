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Mozilla’dan tepki çeken hamle: Firefox’a gizlice eklenti kuruldu!

Dijital dünyada kişisel verilerin güvenliği gittikçe önem kazanan bir konu. Bu alanda da doğal olarak açık kaynak kodlu yazılımlar ön planda. Son yaşanan gelişme firefox kullanıcılarını şaşırttı.
1 yıl
4,5b
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15
Tarayıcılar
Metehan Göktaş
Yazar
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Günümüzde kullandığımız yazılımların kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini ihlal edip etmediğini sıkça merak eder olduk. Özellikle de kullanıcılardan habersiz bir şekilde verilerin toplandığı durumlarda uygulamaya karşı tepkiler ciddi boyutlara ulaşabiliyor. Güvenliğine ve kişisel verilerin gizliliğine dikkat eden kullanıcıların bu tür durumlara maruz kalmamak için sıklıkla sığındığı liman ise haliyle açık kaynak kodlu yazılımlar oluyor.

Web tarayıcıların arasında en bilinen açık kaynak kodlu çözüm olarak karşımıza çıkan Firefox da bu örneklerden birisi. Son gelen haberlerde Mozilla vakfının sevilen tarayıcısına habersiz bir şekilde eklenti kurduğuna yer verildi.

Looking Glass 

Bazı dikkatli kullanıcıların durumu farketmesiyle ortaya çıkan Looking Glass eklentisi varsayılan olarak devre dışı bir şekilde beklerken açıklama kısmında ‘’MY REALITY JUST DIFFERENT THAN YOURS’’ şeklinde kısa bir cümlenin yer alması insanları tedirgin etti.
Eklentinin açığa çıkmasının ardından özgür yazılım geliştiricisi vakfa ulaşan kullanıcıların aldığı cevapsa söz konusu eklentinin popüler TV dizisi Mr. Robot hayranlarının bölümler hakkında daha fazla bilgiye ulaşması için kurulduğu oldu.
Belki iyi bir niyetle kurulmuş bir eklenti olabilir ancak yine de kuruluşun kullanıcıların bilgisayarlarında izinsiz bir değişiklik yapması oldukça yanlış bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Kullanıcı verileri paylaşıldı mı?

Bununla birlikte topluluğun yaptığı açıklamada Mr. Robot serisinin kişisel verilerin güvenliği ve gizliliği temalı bir içeriğe sahip olduğuna yer verilirken, vakfın 10 temel ilkesinden birisi olan kullanıcı verilerinin gizliliği ve güvenliğinin bir zorunluluk olduğu anlayışının altı çizildi. Bununla birlikte herhangi bir kullanıcı verisinin toplanmadığı da Mozilla’nın diğer iddiaları arasında.

Öte yandan şu an vakfın PR ekibi yaşanan olumsuz gelişmeyi nasıl geri döndürebilecekleri konusunda çalışmalarını sürdürmekte. Kullanıcı tarafında ise Mozilla’nın Google ve bazı firmaların bu konudaki anlayışını benimseyeceği endişeleri yayılmakta.

Doğrusu gelişme bir hayli olumsuz da olsa bizce açık kaynak kodlu yazılımların önemini bir daha ortaya koydu. Zira kapalı kaynak kodlu yazılımlarda işin mutfağında nelerin döndüğünü kullanıcıların bilmesi istenmezken, özgür yazılımlarda istemediğiniz herhangi bir değişiklik olduğunda bunu engellemenizin önü açık oluyor. Son olarak Firefox konusu açılmışken, eskiye nazaran gözle görülür bir şekilde hem sayfaları daha hızlı bir şekilde yükleyen hem de genel anlamda daha akıcı çalışan Firefox 57 Quantum’u denemenizi tavsiye ederiz.
https://wccftech.com/firefox-damaged-user-trust-promote-mr-robot/ Yorum Yaz
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java 1 yıl en beğenilen
Nette gizlilik/güvenlik istiyorsan hiç girmeyeceksin, o kadar...



Giriyorsan, sana da (bilgisayarına) giriyorlar...
1 Yanıt Yanıtla +27
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lugo_cloud 1 yıl
Bu şekilde amatör haber yapılmasına alıştık artık. Bu kullanıcı isteği dışında yapılmıyor ve kapatılabiliyor.
about:preferences#privacy açın ve "Allow Firefox to install and run studies" seçeneğini devre dışı bırakın. Hepsi bu!
"Firefox’a gizlice eklenti kuruldu!" diye başlık atmak çok komik, siz güya en büyük teknoloji forumu ve sitesi olacaksınız. Yazık.
Bu şekilde amatör haber yapılmasına alıştık artık. Bu kullanıcı isteği dışında yapılmıyor ve kapatılabiliyor.about:preferences#privacyaçın ve
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2 Yanıt Yanıtla +25
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orientem 1 yıl
Yalnız Firefox Quantum cidden güzel olmuş. Çıktığından beri kullanıyorum. Haberi okuyunca farkettim. Bir bakar silerim diye yüklemiştim halbuki.
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maxemilian 1 yıl
Arkadaş ne kadar boş haber yani
millet biyerini açıp arkasını dönüyor siz gelmiş ne diyonuz
Yani herkes biliyor ki firefoxtan güvenlisi internete girmemek!
Bu ne çabasıdır anlamadım peehhh
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xamaximax 1 yıl
internette her davranışınız kayıt altında zaten tecavüz kaçınılmaz zevk almaya bakın en kendinize göre hızlısını kullanın
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mavizaman 1 yıl
quantum tüm eklentiler devredışı yeni sürüme adapte olanı çok az hala 56dayım
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waltran 1 yıl
bu haberden sonra mozilla kuruluşundan bir açıklama bekliyorum, yapmazlar ise 2008 den beri kullandığım firefox tarayıcısına elveda diyebilirim.
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lugo_cloud 1 yıl waltran
waltran
bu haberden sonra mozilla kuruluşundan bir açıklama bekliyorum, yapmazlar ise 2008 den beri kullandığım firefox tarayıcısına elveda diyebilirim.

Donanımhaber sitesinin kopyala-yapıştır yaparak aldığı Avrupadaki sitelerin gereksiz Mozilla taşlamasıdır, yıllardır yapıyorlar, dikkate almayınız. Basit tek satırlık bir konu ama insanların tepkisi inanılmaz büyük!
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maxemilian 1 yıl waltran
Boş bir haber takmayınız...
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Rajeesh 1 yıl
iyice gazete arkası teknoloji haberleri sitelerine döndü donanimhaber...
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lugo_cloud 1 yıl
Bu şekilde amatör haber yapılmasına alıştık artık. Bu kullanıcı isteği dışında yapılmıyor ve kapatılabiliyor.
about:preferences#privacy açın ve "Allow Firefox to install and run studies" seçeneğini devre dışı bırakın. Hepsi bu!
"Firefox’a gizlice eklenti kuruldu!" diye başlık atmak çok komik, siz güya en büyük teknoloji forumu ve sitesi olacaksınız. Yazık.
2 Yanıt Yanıtla +25
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Turkforce 1 yıl lugo_cloud
lugo_cloud

Bu şekilde amatör haber yapılmasına alıştık artık. Bu kullanıcı isteği dışında yapılmıyor ve kapatılabiliyor.

about:preferences#privacy açın ve "Allow Firefox to install and run studies" seçeneğini devre dışı bırakın. Hepsi bu!

"Firefox’a gizlice eklenti kuruldu!" diye başlık atmak çok komik, siz güya en büyük teknoloji forumu ve sitesi olacaksınız. Yazık.

Asıl komik olan kimsenin uğraşması gerekmeyen bir şeyi sanki herkes bilmek ve uygulamak zorundaymış gibi akıl vermen.
1 Yanıt Yanıtla +5
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mavizaman 1 yıl lugo_cloud
haberde yanlışlık yok ff kuran kimsenni bundan haberi yok mesele o.
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orientem 1 yıl
Yalnız Firefox Quantum cidden güzel olmuş. Çıktığından beri kullanıyorum. Haberi okuyunca farkettim. Bir bakar silerim diye yüklemiştim halbuki.
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java 1 yıl en beğenilen
Nette gizlilik/güvenlik istiyorsan hiç girmeyeceksin, o kadar...



Giriyorsan, sana da (bilgisayarına) giriyorlar...
1 Yanıt Yanıtla +27
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K_Spartakus 1 yıl java
Diğer bir deyişle hiçbir şey gizli değildir

Epıl güvenliymiş diye kimse söze başlamasın

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eklenti, Mozilla ve
12 etiket daha Firefox mozilla firefox Mr. Robot firefox 57 firefox 57 quantum firefox eklentisi looking glass Tarayıcılar Yazılım Metehan Göktaş MPopüler Popüler
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