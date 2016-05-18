Mr. Robot'un 2.sezonundan yeni fragman

Geçtiğimiz yıl USA Network kanalı tarafından yayınlanmaya başlanan Mr. Robot, hem izleyiciler hem de eleştirmenler tarafından beğeniyle karşılandı ve 2015'in en iyi dizileri arasına girmeyi başardı. İzleyenleri, neyin gerçek neyin hayal olduğunun kolay kolay anlaşılmadığı bir dünyanın içine çeken dizi, bu yıl 2.sezonu ile ekranlara geri dönecek.

Yazının bundan sonraki kısmı Mr. Robot'un ilk sezon finalini izlemeyenler için spoiler içerir.

Mr. Robot'un merakla beklenen 2.sezonundan ilk uzun fragman, dün USA Network kanalı tarafından yayınlandı. Yayınlanan bu yeni fragman, yeni sezonda Elliott için gerçeklik ve hayaller arasındaki çizginin daha da bulanık hale geleceğini gösteriyor. Geçtiğimiz sezonun sonunda kendisi ve Mr. Robot hakkındaki şok edici gerçeği öğrenen Elliott, yeni sezonda, hem açığa çıkan bu gerçeğin, hem de geçtiğimiz sonunda gerçekleştirdikleri siber saldırının sonuçları ile başa çıkmak zorunda kalacak.

Dizinin yaratıcısı olan Sam Esmail'in tüm bölümlerini yazıp yöneteceği 2.sezon, 13 Temmuz'da yayınlanmaya başlanacak. Yeni sezonunda da sosyal medya, kurumsal şirketler ve sanal dünya gibi konulara eleştirel bir dille yaklaşan dizinin, son dönemde çok tartışılan, internet kullanıcılarının mahremiyeti konusuna da yeni sezonunda değinmesi bekleniyor.