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Mr. Robot'un 2.sezonundan yeni fragman

Geçtiğimiz yılın en başarılı dizileri arasında yer alan Mr. Robot, bu yıl yeni sezonu ile ekranlara geri dönecek. Merakla beklenen dizinin 2.sezonunda yeni bir fragman yayınlandı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,7b
1
12
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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 Geçtiğimiz yıl USA Network kanalı tarafından yayınlanmaya başlanan Mr. Robot, hem izleyiciler hem de eleştirmenler tarafından beğeniyle karşılandı ve 2015'in en iyi dizileri arasına girmeyi başardı. İzleyenleri, neyin gerçek neyin hayal olduğunun kolay kolay anlaşılmadığı bir dünyanın içine çeken dizi, bu yıl 2.sezonu ile ekranlara geri dönecek.
Yazının bundan sonraki kısmı Mr. Robot'un ilk sezon finalini izlemeyenler için spoiler içerir.
 Mr. Robot'un merakla beklenen 2.sezonundan ilk uzun fragman, dün USA Network kanalı tarafından yayınlandı. Yayınlanan bu yeni fragman, yeni sezonda Elliott için gerçeklik ve hayaller arasındaki çizginin daha da bulanık hale geleceğini gösteriyor. Geçtiğimiz sezonun sonunda kendisi ve Mr. Robot hakkındaki şok edici gerçeği öğrenen Elliott, yeni sezonda, hem açığa çıkan bu gerçeğin, hem de geçtiğimiz sonunda gerçekleştirdikleri siber saldırının sonuçları ile başa çıkmak zorunda kalacak.
 Dizinin yaratıcısı olan Sam Esmail'in tüm bölümlerini yazıp yöneteceği 2.sezon, 13 Temmuz'da yayınlanmaya başlanacak. Yeni sezonunda da sosyal medya, kurumsal şirketler ve sanal dünya gibi konulara eleştirel bir dille yaklaşan dizinin, son dönemde çok tartışılan, internet kullanıcılarının mahremiyeti konusuna da yeni sezonunda değinmesi bekleniyor.

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kımyasal 3 yıl
Trailer sonunda telefon ekranındaki numara : 0212 555 01 79 enteresan
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Morphinz 3 yıl
Arka sokaklar izleyen kesim gelmiş burada diziyi kötülüyor.
Bu dizi sana göre değil arkadaşım git başka bir dizi izle!
Dünya'da ilk defa hacker'lık üzerine çok gerçekci bir dizi yapılıyor. Ve ben dahi tüm Bilgisayar cemiyeti severek izliyoruz.
Bölüm neydi senin? İktisat mı?
1 Yanıt Yanıtla +3
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0MG90 3 yıl Morphinz
Morphinz

Arka sokaklar izleyen kesim gelmiş burada diziyi kötülüyor.
Bu dizi sana göre değil arkadaşım git başka bir dizi izle!
Dünya'da ilk defa hacker'lık üzerine çok gerçekci bir dizi yapılıyor. Ve ben dahi tüm Bilgisayar cemiyeti severek izliyoruz.
Bölüm neydi senin? İktisat mı?

bilgisayar cemiyeti
Yanıtla +3
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DH Misafiri 3 yıl
Bir keşin, aynı zamanda ruh hastası bir hackerın hayatına bir sezon zor tahammül ettim. Konu öyle sıktı, öyle baydı ki anlatamam. Başladığı gibi saçmasapan bitti. 2. Sezonu öldürseler seyretmem...
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tom.waits 3 yıl
Fragman pek güzel değil... Yine de merakla bekliyorum. Bence son senelerin Fargo' yla beraber açık ara en iyi dizisi.
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ardaalisahin 3 yıl
Merakla bekliyorum bakalim.
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napolyon94 3 yıl
Nerede o eski DH? GTX1080 1070 incelemeleri nerede? 3-4 senedir oyle bir cizgi degistirdiniz ki, rating ugruna dizi fragmanlarini bile haber diye koyacak kadar düstünüz.
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aycibin 3 yıl napolyon94
napolyon94

Nerede o eski DH? GTX1080 1070 incelemeleri nerede? 3-4 senedir oyle bir cizgi degistirdiniz ki, rating ugruna dizi fragmanlarini bile haber diye koyacak kadar düstünüz.

masaüstü pc ve bileşenleri ömürlerinin sonlarına yaklaşıyor.piyasa da aynı yönde gidiyor.teknolojinin kullanım ve buna bağlı tüketim alışkanlıkları artık değişti.doğrudur yanlıştır yorum yapmıyorum ama haber siteleri de mecburen piyasaya ayak uyduruyor.
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Guest-A5D1A0F50 3 yıl
ilk ve son bölümlerindeki tempoyu yakalayabilirse, ikinci sezonu gayet de güzel olacaktır. yeter ki uzakdoğulu abiyi / ablayı güzelce işleyebilsinler.
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kummbara 3 yıl
2. sezon da ilkiyle aynı kalitede olursa tadından yenmez.
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Mr. Robot, mr. robot 2.sezon ve
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