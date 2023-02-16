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    Anlık Bildirim

    Will Smith ve Michael B. Jordan'lı Ben Efsaneyim 2 geliyor: Alternatif son temel alınacak

    Will Smith ve Michael B. Jordan’ın yer alacağı Ben Efsaneyim 2 (I am Legend 2) geliyor. Devam filminin, ilk filmin sinemada yayınlanmaya alternatif sonunu temel alacağı açıklandı.
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    Ben Efsaneyim 2 geliyor: Alternatif son temel alınacak Tam Boyutta Gör
    İster inanın ister inanmayın, uzun süredir konuşulan I Am Legend (Ben Efsaneyim) devam filmi gerçekten yolda. 2007 yapımı orijinal filmin sonrasının anlatılacağı Ben Efsaneyim 2 (I am Legend 2), ilk filmin alternatif sonunu temel alacak.

    İlk filmin yapımcısı ve ortak yazarı Akiva Goldsman, Warner Bros. ile yeni bir anlaşma imzaladığını ve Ben Efsaneyim 2 ile birlikte Will Smith’in geri döneceğini duyurdu üstelik devam filminde Michael B. Jordan'da olacak. İlk filmin sonunda Will Smith’in canlandırdığı Neville'in öldüğünü görmüştük. Dolayısıyla Smith’in nasıl geri döneceği merak konusuydu ancak buna da açıklık getirildi.

    Ben Efsaneyim 2’den ilk detaylar

    Ben Efsaneyim 2 geliyor: Alternatif son temel alınacak Tam Boyutta Gör
    Goldsman, yaptığı açıklamada I Am Legend 2'nin ilk filmin teatral değil DVD'de yayınlanan alternatif sonunu takip edeceğini söyledi. Richard Matheson'ın aynı adlı romanından uyarlanan ilk film orijinal kaynağa pek bağlı kalmamıştı ancak Goldsman, devam filminde orijinal metne daha sadık kalınacağını söyledi. Zira romanda, insanlığın gezegendeki baskın tür olarak süresinin sona ermesi resmediliyordu.

    Yapılan açıklamada, devam filminin ilk filmden birkaç on yıl sonrasında geçeceği söylendi. Goldsman, “Orijinal filmle yayınlanan sonun aksine, alternatif sonun izini süreceğiz. Matheson'un bahsettiği şey, insanın baskın tür olarak gezegendeki zamanının sona ermesiydi. Bu, keşfedeceğimiz gerçekten ilginç bir şey. Orijinal metne biraz daha sadık kalınacak.”

    Ben Efsaneyim 2’de Michael B. Jordan'ın hangi rolde olacağı açıklanmadı ancak ilk filmde gördüğümüz Neville'in küçük oğlu olabilir. Bunun yanında devam filmi Vermont'ta geçmeyecek gibi duruyor zira açıklamalarda New York'a geri dönmekten bahsediliyor. Şimdilik verilen bilgilerin tamamı bu. Bununla birlikte Ben Efsaneyim 2’nin vizyon tarihi de henüz açıklanmadı. Son olarak Ben Efsaneyim'in alternatif sonunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

    Kaynakça https://gizmodo.com/i-am-legend-2-ending-will-smith-michael-b-jordan-new-yo-1850119107 https://deadline.com/2023/02/akiva-goldsman-first-look-warner-bros-deal-constantine-keanu-reeves-i-am-legend-will-smith-michael-b-jordan-sequels-1235260641/
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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 1 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 3 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 5 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 5 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 6 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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