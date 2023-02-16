Will Smith ve Michael B. Jordan'lı Ben Efsaneyim 2 geliyor: Alternatif son temel alınacak

İlk filmin yapımcısı ve ortak yazarı Akiva Goldsman, Warner Bros. ile yeni bir anlaşma imzaladığını ve Ben Efsaneyim 2 ile birlikte Will Smith’in geri döneceğini duyurdu üstelik devam filminde Michael B. Jordan'da olacak. İlk filmin sonunda Will Smith’in canlandırdığı Neville'in öldüğünü görmüştük. Dolayısıyla Smith’in nasıl geri döneceği merak konusuydu ancak buna da açıklık getirildi.
Ben Efsaneyim 2’den ilk detaylar
Yapılan açıklamada, devam filminin ilk filmden birkaç on yıl sonrasında geçeceği söylendi. Goldsman, “Orijinal filmle yayınlanan sonun aksine, alternatif sonun izini süreceğiz. Matheson'un bahsettiği şey, insanın baskın tür olarak gezegendeki zamanının sona ermesiydi. Bu, keşfedeceğimiz gerçekten ilginç bir şey. Orijinal metne biraz daha sadık kalınacak.”
Ben Efsaneyim 2’de Michael B. Jordan'ın hangi rolde olacağı açıklanmadı ancak ilk filmde gördüğümüz Neville'in küçük oğlu olabilir. Bunun yanında devam filmi Vermont'ta geçmeyecek gibi duruyor zira açıklamalarda New York'a geri dönmekten bahsediliyor. Şimdilik verilen bilgilerin tamamı bu. Bununla birlikte Ben Efsaneyim 2’nin vizyon tarihi de henüz açıklanmadı. Son olarak Ben Efsaneyim'in alternatif sonunu aşağıdan izleyebilirsiniz.Kaynakça https://gizmodo.com/i-am-legend-2-ending-will-smith-michael-b-jordan-new-yo-1850119107 https://deadline.com/2023/02/akiva-goldsman-first-look-warner-bros-deal-constantine-keanu-reeves-i-am-legend-will-smith-michael-b-jordan-sequels-1235260641/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah