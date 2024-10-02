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    George Clooney ve Brad Pitt'li Wolfs, Apple TV+ tarihinde en çok izlenen film oldu

    Jon Watts'ın yazıp yönettiği, Brad Pitt ve George Clooney'nin başrollerini paylaştığı psikolojik gerilim filmi Wolfs, Apple TV+'da şimdiye kadar en çok izlenen film oldu.
    apple tv+ en çok izlenen film wolfs Tam Boyutta Gör
    Jon Watts'ın senaryosunu yazıp yönettiği, George Clooney ve Brad Pitt'in başrol oynadığı Wolfs filmi, Apple TV+ tarihinde en çok izlenen film oldu. Apple, detayları paylaşmıyor ancak filmin platformda izlenme sayısını haftadan haftaya yaklaşık %30 artırdığı söyleniyor.

    Wolfs filmi, 27 Eylül'de Apple TV+'da 100'den fazla ülkede prömiyer yaptı. Film, ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya, İtalya, Meksika, Brezilya ve Almanya'da izlenme rekoru kırdı.

    Apple Original Films’in uzun metrajlı filmlerden sorumlu başkanı Matt Dentler, “İzleyiciler Wolfs'u hafta sonlarının bir parçası yapmayı seçti ve filmi küresel çapta gişe rekorları kıran film haline getirdi. Apple TV+'ı her zaman dünyanın en yetenekli sanatçılarının en iyi işlerini yaratıp sunmaları için bir yuva olarak görüyoruz. İzleyicilerin bunu bu kadar büyük bir coşkuyla benimsemesini görmek te heyecan verici.” diyor.

    Wolfs filmi konusu

    Apple TV+ Wolfs filmi konusu Tam Boyutta Gör
    İki rakip bitiricinin (George Clooney ve Brad Pitt) yolları, New York’un önde gelen bir memurunun hatasını örtbas etmek için çağrıldıklarında kesişir. Bomba gibi bir gecede, işi halletmek için küçük şikayetlerini ve egolarını bir kenara bırakmaları gerekecektir.

    Apple TV+'a gelecek filmler

    Apple'ın sıradaki filmi Oscar ödüllü yönetmen Steve McQueen'in Blitz olacak. Film, 1 Kasım'da belirli sinemalarda gösterime girecek, ardından 22 Kasım'da Apple TV+'da globalde yayınlanacak. Başrolünde Brad Pitt'in yer aldığı, yönetmenliğini Joseph Kosinski, yapımcılığını da Jerry Bruckheimer’ın üstlendiği F1 filmi, 25 Haziran 2025'te platformda izlenebilir olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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