George Clooney ve Brad Pitt'li Wolfs, Apple TV+ tarihinde en çok izlenen film oldu

Wolfs filmi, 27 Eylül'de Apple TV+'da 100'den fazla ülkede prömiyer yaptı. Film, ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya, İtalya, Meksika, Brezilya ve Almanya'da izlenme rekoru kırdı.
Apple Original Films’in uzun metrajlı filmlerden sorumlu başkanı Matt Dentler, “İzleyiciler Wolfs'u hafta sonlarının bir parçası yapmayı seçti ve filmi küresel çapta gişe rekorları kıran film haline getirdi. Apple TV+'ı her zaman dünyanın en yetenekli sanatçılarının en iyi işlerini yaratıp sunmaları için bir yuva olarak görüyoruz. İzleyicilerin bunu bu kadar büyük bir coşkuyla benimsemesini görmek te heyecan verici.” diyor.
Wolfs filmi konusu
Apple TV+'a gelecek filmler
Apple'ın sıradaki filmi Oscar ödüllü yönetmen Steve McQueen'in Blitz olacak. Film, 1 Kasım'da belirli sinemalarda gösterime girecek, ardından 22 Kasım'da Apple TV+'da globalde yayınlanacak. Başrolünde Brad Pitt'in yer aldığı, yönetmenliğini Joseph Kosinski, yapımcılığını da Jerry Bruckheimer’ın üstlendiği F1 filmi, 25 Haziran 2025'te platformda izlenebilir olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.