George Clooney ve Brad Pitt'li Wolfs, Apple TV+ tarihinde en çok izlenen film oldu

Tam Boyutta Gör Jon Watts'ın senaryosunu yazıp yönettiği, George Clooney ve Brad Pitt'in başrol oynadığı Wolfs filmi, Apple TV+ tarihinde en çok izlenen film oldu. Apple, detayları paylaşmıyor ancak filmin platformda izlenme sayısını haftadan haftaya yaklaşık %30 artırdığı söyleniyor.

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Wolfs filmi, 27 Eylül'de Apple TV+'da 100'den fazla ülkede prömiyer yaptı. Film, ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya, İtalya, Meksika, Brezilya ve Almanya'da izlenme rekoru kırdı.

Apple Original Films’in uzun metrajlı filmlerden sorumlu başkanı Matt Dentler, “İzleyiciler Wolfs'u hafta sonlarının bir parçası yapmayı seçti ve filmi küresel çapta gişe rekorları kıran film haline getirdi. Apple TV+'ı her zaman dünyanın en yetenekli sanatçılarının en iyi işlerini yaratıp sunmaları için bir yuva olarak görüyoruz. İzleyicilerin bunu bu kadar büyük bir coşkuyla benimsemesini görmek te heyecan verici.” diyor.

Wolfs filmi konusu

Tam Boyutta Gör İki rakip bitiricinin (George Clooney ve Brad Pitt) yolları, New York’un önde gelen bir memurunun hatasını örtbas etmek için çağrıldıklarında kesişir. Bomba gibi bir gecede, işi halletmek için küçük şikayetlerini ve egolarını bir kenara bırakmaları gerekecektir.

Apple TV+'a gelecek filmler

Apple'ın sıradaki filmi Oscar ödüllü yönetmen Steve McQueen'in Blitz olacak. Film, 1 Kasım'da belirli sinemalarda gösterime girecek, ardından 22 Kasım'da Apple TV+'da globalde yayınlanacak. Başrolünde Brad Pitt'in yer aldığı, yönetmenliğini Joseph Kosinski, yapımcılığını da Jerry Bruckheimer’ın üstlendiği F1 filmi, 25 Haziran 2025'te platformda izlenebilir olacak.

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Brad Pitt'li Wolfs, Apple TV+ tarihinde en çok izlenen film oldu