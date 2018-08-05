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Mt.Gox kullanıcılarına 1.3 milyar dolarlık geri ödeme yapılacak

Büyük bir siber saldırı sonrasında tarihi zararla batan Mt.Gox borsası, kayyumlar marifetiyle mağduriyetleri gidermeye çalışıyor. Şimdi sıra hesabında kripto para olanlarda.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
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kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biriyken 2013-2014 yıllarında hacklenerek yüz milyonlarca dolar kaybeden Mt.Gox sonrasında iflas etmiş ve kayyum kontrolüne geçmişti. Mahkeme geçen ay önemli bir karara imza attı.

Zarar kısmen de olsa karşılanıyor

Geçen yıl mahkeme kararı gereği 200 bin Bitcoin, 2014 yılındaki değerinden hissedarlara satılmaya başlanmıştı. Kripto para piyasasının dalgalanmasına neden olan bu kararın ardından kayyumlar bugüne kadar 65 bin civarında Bitcoin piyasaya sürdü.

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Geçtiğimiz ay alınan yeni bir mahkeme kararına göre ise borsada hesabı olanlar ve Bitcoin kaybına uğrayan kullanıcıların zararlarının tazmini isteniyor. Mahkeme toplamda 1.3 milyar dolar geri ödenmesini kararlaştırdı.

Ödemeler Bitcoin ve Bitcoin Cash birimleri üzerinden yapılacak. O dönemde bunların haricinde başka bir para birimi tutan kullanıcı varsa onlara da nakit para olarak ödeme yapılacağı ifade ediliyor.

Alınan karar yıllardır bekleyen alacaklıları sevindirdi ancak ortada başka bir sıkıntı daha var. O dönemde yaşanan kayıplar mahkeme kararında belirtilen meblağın çok üzerinde. Bu bakımdan her alacaklıya kaybı kadar ödeme yapılamayacak. Henüz alacaklılara hangi oranlarda geri iade yapılacağı açıklanmadı. Gelecek yıl Mayıs veya Haziran ayında ödemelere başlanacağı ifade ediliyor.

 

https://thenextweb.com/hardfork/2018/08/03/cryptocurrency-mt-gox-bitcoin/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 ay
Bence yapılan az olmuş.Sayın vatandaşlar dün benim bilgim olmadan bana 250 MB internet Satılar ve arkasından 1 saat sonra kullanım saatin kadar süreniz var mesaj yollamışlar.Yaptıkları bu hırsızlığınızı herkesle paylaşacağım.Vodafone 5tl karşılığı onayım olmadan almıştır.Bu bir yabancı sermaye dır.Türkiye de 2000000 abonesi var.Herkesten bir saat içinde 5 TL alırlarsa çalınan rakam trilyon ları kazanıyorlar.Şimdi bunların götüne kazığı iyi sokacağım.Çalınan paranın
bedeli size iyi ödettirecegim
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