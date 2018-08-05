Mt.Gox kullanıcılarına 1.3 milyar dolarlık geri ödeme yapılacak

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biriyken 2013-2014 yıllarında hacklenerek yüz milyonlarca dolar kaybeden Mt.Gox sonrasında iflas etmiş ve kayyum kontrolüne geçmişti. Mahkeme geçen ay önemli bir karara imza attı.

Zarar kısmen de olsa karşılanıyor

Geçen yıl mahkeme kararı gereği 200 bin Bitcoin, 2014 yılındaki değerinden hissedarlara satılmaya başlanmıştı. Kripto para piyasasının dalgalanmasına neden olan bu kararın ardından kayyumlar bugüne kadar 65 bin civarında Bitcoin piyasaya sürdü.

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Geçtiğimiz ay alınan yeni bir mahkeme kararına göre ise borsada hesabı olanlar ve Bitcoin kaybına uğrayan kullanıcıların zararlarının tazmini isteniyor. Mahkeme toplamda 1.3 milyar dolar geri ödenmesini kararlaştırdı.

Ödemeler Bitcoin ve Bitcoin Cash birimleri üzerinden yapılacak. O dönemde bunların haricinde başka bir para birimi tutan kullanıcı varsa onlara da nakit para olarak ödeme yapılacağı ifade ediliyor.

Alınan karar yıllardır bekleyen alacaklıları sevindirdi ancak ortada başka bir sıkıntı daha var. O dönemde yaşanan kayıplar mahkeme kararında belirtilen meblağın çok üzerinde. Bu bakımdan her alacaklıya kaybı kadar ödeme yapılamayacak. Henüz alacaklılara hangi oranlarda geri iade yapılacağı açıklanmadı. Gelecek yıl Mayıs veya Haziran ayında ödemelere başlanacağı ifade ediliyor.