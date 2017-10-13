Mühimmat kapasitesi artırılmış SİHA'lar envantere girdi

Baykar Makina tarafından yerli imkanlarla geliştirilen ve hem silahsız hem de silahlı olarak görev icra edebilen Bayraktar TB2'den 8 adet daha kullanıma alındı.

Daha önce envantere dahil edilen diğerlerinden farklı olarak 4 adet mühimmat taşıyabilen SİHA'lar her bir kanadında iki mühimmat bulunduruyor. ROKETSAN tarafından yine yerli imkanlarla geliştirilen MAM-L ve MAM-C'yi kanatlarında bulunduran Bayraktar TB2, tespit ettiği hedefleri başka ordu unsurunu tehlikeye atmaksızın anında etkisiz hale getirebiliyor.

Bu özelliğiyle terörle mücadeleyi farklı bir boyuta taşıyan silahlı insansız hava araçları, özellikle tespit edilen teröristlerin anında vurulması ile hem karakol baskını, pusu gibi hain saldırıları önlüyor hem de tespit edilen unsura başka bir unsur yönlendirilmediği için zaiyat verme ihtimalini sıfıra düşürüyor.