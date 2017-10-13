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Mühimmat kapasitesi artırılmış SİHA'lar envantere girdi

Baykar Makina tarafından yerli imkanlarla geliştirilen Bayraktar TB2'nin 2 adet MAM-L ve 2 adet MAM-C taşıyan yeni versiyonu olan 8 adet SİHA'nın kullanıma alındığı açıklandı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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14
Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
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Baykar Makina tarafından yerli imkanlarla geliştirilen ve hem silahsız hem de silahlı olarak görev icra edebilen Bayraktar TB2'den 8 adet daha kullanıma alındı.
Daha önce envantere dahil edilen diğerlerinden farklı olarak 4 adet mühimmat taşıyabilen SİHA'lar her bir kanadında iki mühimmat bulunduruyor. ROKETSAN tarafından yine yerli imkanlarla geliştirilen MAM-L ve MAM-C'yi kanatlarında bulunduran Bayraktar TB2, tespit ettiği hedefleri başka ordu unsurunu tehlikeye atmaksızın anında etkisiz hale getirebiliyor.
Bu özelliğiyle terörle mücadeleyi farklı bir boyuta taşıyan silahlı insansız hava araçları, özellikle tespit edilen teröristlerin anında vurulması ile hem karakol baskını, pusu gibi hain saldırıları önlüyor hem de tespit edilen unsura başka bir unsur yönlendirilmediği için zaiyat verme ihtimalini sıfıra düşürüyor.

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Stannis Baratheon. 2 yıl en beğenilen
İhalar terörle mücadelenin zorluğunu ciddi oranda azalttı. Dağlar arasından geçen gruplar kabak gibi belli oluyor artık
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FatihAsl 2 yıl
hayırlı olsun, 8 adet iyi bir sayı. Sayısının daha fazla artması dileği ile. Gencecik askerlerimiz artık şehit düşmesin.
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hidrojennn 2 yıl
terörle mücadele de en büyük silah sihalar oldu. emeği geçen herkese teşekkürler.
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El_domingo 2 yıl
cok ciddi bir avantaj saglıyor hızlı mudahele,tespit ve takip olanagıyla hem operasyonel hem maliyet anlamında cok faydalı.. dahada geliştirilip sayılarının artması cok onemli..şimdilik 1ton faydalı yuk tasıyabiliyor..uydu kontrolu ile dunyanın bircok yerinden operasyon yapma olanagı olusacak.
"Türkiye, İHA tasarım ve üretiminde dünyanın ilk 5 ülkesinden biri haline geldi. Mevcut İHA’ları silahlandırmaya başladıklarını belirten Sanayi Bakanı Faruk Özlü, hedeflerinin 4 ton silahlı İHA yapmak olduğunu kaydetti. Özlü, ANKA’nın Türksat'tan kontrol edilebilecek kabileyete erişeceğini de aktardı."
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kadirirdem 2 yıl
Güzel haber,hayırlı olsun.
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BekirTemel 2 yıl


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-Predestination- 2 yıl
Piknikciler aman dikkat !!!
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conines 2 yıl
Askeri mücadeleler artık askerle değil teknolojiyle kazanıliyor bunun farkedilmesi bazı kişiler tarafından içimi rahatlatıyor
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ffgul 2 yıl
Baykar Makina nedense hiç şaşırmadım!!!
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mladenbmv 2 yıl
ismini değiştirmek lazım piknikçi avcısı olarak isim değiştirelim.siha ismi güzel değil piknikçi avcısı olsun ismi.
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Patren 2 yıl
biraz daha küçütseler daha güzel olur.
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homebird 2 yıl
Allah kanadına toz kondurmasın. Her İHA/SİHA; daha az şehit, daha çok leş.
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Stannis Baratheon. 2 yıl en beğenilen
İhalar terörle mücadelenin zorluğunu ciddi oranda azalttı. Dağlar arasından geçen gruplar kabak gibi belli oluyor artık
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