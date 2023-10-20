Bayraktar TB3 artık uçuşa hazır: İşte teker kesme testi

- Bayraktar TB3 teker kesti
- Bayraktar TB3 neden önemli? Bayraktar TB2’den farkı ne?
- Bayraktar TB3 ve Bayraktar TB2 karşılaştırması
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Bayraktar TB3 teker kesti
Paylaşılan kısa videoda Bayraktar TB3 SİHA’nın pist boyunca motor çalıştırarak ilerlediği ve gerekli sürate ulaştığında ise iniş takımlarını yerden keserek birkaç metre kadar havalandığı görülüyor. Teker kesme testi olarak ifade edilen bu süreç, aracın artık uçuşa hazır hale geldiği anlamını taşıyor. Bayraktar TB3 için artık tek bir adım kaldı o da uçuş. Net bir tarih olmasa da gelişmeler ışığında çok yakında Bayraktar TB3’ün ilk uçuş testini de yapması bekleniyor.
Bayraktar TB3 neden önemli? Bayraktar TB2’den farkı ne?
Bayraktar TB3’ün kanatları deniz platformlarının alan tasarruf yapabilmesi için katlanabilir bir yapıya sahip. Ek olarak Bayraktar TB3, TCG ANADOLU gibi kısa pistli gemilerden iniş/kalkış da yapabilecek. Dolayısıyla karadaki pistlere bağımlı olamayan Bayraktar TB3, çok daha uzak hedeflere operasyon düzenleyebilecek. Görüş hattı ötesi haberleşme yeteneğiyle çok uzun mesafelerden kontrol edilecek olan SİHA, otomatik iniş ve kalkış da yapacak. Bayraktar TB3, deniz aşırı görevler için kritik öneme sahip olacak.
|Özellikler
|Bayraktar TB3
|Bayraktar TB2
|Kanat açıklığı
|14 metre
|12 metre
|Uzunluk
|8.35 metre
|6.4 metre
|Seyir hızı ve maksimum hız
|125 knot-160 knot
|70 knot-120 knot
|Faydalı yük kapasitesi
|280 kg
|150 kg
|İstasyon sayısı
|6 adet
|4 adet
|Haberleşme menzili
|SATCOM - Görüş hattı ötesi haberleşme
|300 km
|Kalkış ağırlığı
|1450 kg
|700 kg
|Otomatik kalkış/iniş
|Var
|Var
|Havada kalış süresi
|24+ saat
|27+ saat
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