Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bayraktar TB3 artık uçuşa hazır: İşte teker kesme testi

    Baykar tarafından yerli imkanlarla geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, ilk uçuşa doğru kanat çırpıyor. Baykar tarafından paylaşılan video ile Bayraktar TB3’ün teker kesme testi paylaşıldı.
    Bayraktar TB3 artık uçuşa hazır: İşte teker kesme testi Tam Boyutta Gör
    Baykar tarafından geliştirilen ve üretilen Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), gökyüzüne doğru ilk defa kanatlarını çırptı. Baykar ve şirketin CEO’su Selçuk Bayraktar, yapmış oldukları paylaşımla birlikte Bayraktar TB3 SİHA’nın teker kesme testi paylaştı. Test, tam başarıyla sonuçlandırıldı.

    Bayraktar TB3 teker kesti

    Paylaşılan kısa videoda Bayraktar TB3 SİHA’nın pist boyunca motor çalıştırarak ilerlediği ve gerekli sürate ulaştığında ise iniş takımlarını yerden keserek birkaç metre kadar havalandığı görülüyor. Teker kesme testi olarak ifade edilen bu süreç, aracın artık uçuşa hazır hale geldiği anlamını taşıyor. Bayraktar TB3 için artık tek bir adım kaldı o da uçuş. Net bir tarih olmasa da gelişmeler ışığında çok yakında Bayraktar TB3’ün ilk uçuş testini de yapması bekleniyor.

    Bayraktar TB3 neden önemli? Bayraktar TB2’den farkı ne?

    Bayraktar TB3 artık uçuşa hazır: İşte teker kesme testi Tam Boyutta Gör
    Birkaç gün önce ilk koşu testini tamamlayan Bayraktar TB3, mevut TB2’nin üzerine önemli geliştirmeler eklenerek inşa edilmiş durumda. Selefinden daha büyük, daha hızlı olan Bayraktar TB3, aynı zamanda neredeyse iki katı kadar faydalı yük kapasitesine sahip. Daha fazla silah istasyonuna sahip olan Bayraktar TB3, kalkış ağırlığı noktasında da Bayraktar TB2’yi ikiye katlıyor.

    Bayraktar TB3’ün kanatları deniz platformlarının alan tasarruf yapabilmesi için katlanabilir bir yapıya sahip. Ek olarak Bayraktar TB3, TCG ANADOLU gibi kısa pistli gemilerden iniş/kalkış da yapabilecek. Dolayısıyla karadaki pistlere bağımlı olamayan Bayraktar TB3, çok daha uzak hedeflere operasyon düzenleyebilecek. Görüş hattı ötesi haberleşme yeteneğiyle çok uzun mesafelerden kontrol edilecek olan SİHA, otomatik iniş ve kalkış da yapacak. Bayraktar TB3, deniz aşırı görevler için kritik öneme sahip olacak.

    Bayraktar TB3 ve Bayraktar TB2 karşılaştırması
    Özellikler Bayraktar TB3 Bayraktar TB2
    Kanat açıklığı 14 metre 12 metre
    Uzunluk 8.35  metre 6.4 metre
    Seyir hızı ve maksimum hız 125 knot-160 knot 70 knot-120 knot
    Faydalı yük kapasitesi 280 kg 150 kg
    İstasyon sayısı 6 adet  4 adet
    Haberleşme menzili SATCOM - Görüş hattı ötesi haberleşme 300 km
    Kalkış ağırlığı 1450 kg 700 kg
    Otomatik kalkış/iniş Var Var
    Havada kalış süresi 24+ saat 27+ saat
    Kaynakça https://baykartech.com/tr/uav/bayraktar-tb2/ https://baykartech.com/tr/bayraktar-tb3/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 4 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    CWaRRioR +67 mert1907 +58 pcrex +55 sendemail +49 Resurrectionn +38 12 Angry Men +34 gun +34 Moueson +33 Boldrex +33 ugursimsek_03 +32
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    67 Kişi Okuyor (5 Üye, 62 Misafir) 11 Masaüstü 56 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1569 kez okundu.
    9 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    bayraktar tb3, baykar ve
    7 etiket daha selçuk bayraktar siha drone iha Teknoloji Haberleri Popüler Bilim Havacılık
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili114,3b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı335b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    klima kesik kesik üflüyor mtv ödedim ama borç gözüküyor kyk yurduna masaüstü bilgisayar küpe nasıl çıkarılır emlak isimleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A96
    OPPO A96
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15 G2 ITL
    Lenovo V15 G2 ITL
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız