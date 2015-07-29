Mushkin'den M.2 yapısında Atlas Vital SSD ürünleri

Katı durum diski üreticileri arasında küçük yapısıyla dikkat çeken M.2 standardına yönelik olarak artan bir ilgi mevcut. Son olarak Mushkin, bu standarda uygun olarak geliştirdiği yeni Atlas Vital SSD ürünlerini duyurdu.





Seri aslında yeni değil ancak M.2 standardı seriye ilk defa ekleniyor. 6 Gbps SATA desteği sunan Atlas Vital M.2 serisi 22mmx80mm şeklinde ölçüler sunuyor. Seri Ultrabook modelleri, ince dizüstü modelleri ve küçük yapıdaki SSD ürünlerini hedefliyor.





Seride SandForce SF-2000 kontrolcüsü kullanılıyor. DRAM gerektirmeyen bu kontrolcü sayesinde Atlas Vital serisinin PCB alanında daha az bileşen kullanılıyor ve böylece boş alan elde edilebiliyor. Ayrıca DRAM tamponlamasının olmayışı da elektrik kesintileri esnasında SSD'nin veri kaybını da engelliyor.





Seride devamlı okuma hızı 550MB/s seviyesinde ve devamlı yazma hızı 535MB/s seviyesinde iken, rastgele 4K okuma performansı da 86 000 IOPS seviyesinde seyrediyor. Mushkin seride hangi marka NAND bellekler kullandığını açıklamadı.





Mushkin Atlas Vital M.2 SSD serisinde 120GB kapasiteli model 80$, 240GB kapasiteli model 110$, 250GB kapasiteli model 116$, 480GB kapasiteli model 185$, 500GB kapasiteli model ise 190$ olarak satışa sunuldu.

http://www.tomshardware.com/news/mushkin-atlas-vital-ssd-m2,29687.html