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Mushkin'den uygun fiyatlı yeni SSD serisi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Mushkin'den uygun fiyatlı yeni SSD serisi

Günümüzde SSD teknolojileri ve hızları sürekli gelişse de fiyatı da aynı oranda artıyor. Bu bakımdan tüketiciler daha uygun fiyatlı SSD arayışına giriyor. Bu konuda başarılı işler yapan Mushkin, uygun fiyatlı yeni bir SSD serisi daha duyurdu.
Mushkin ECO2 adlı SSD serisi bazı özelliklerden fedakarlık yaparak ekonomik bir seri oluşturmuş. MLC tabanlı bellekler kullanan firma biraz eski SandForce SF-2200 kontrolcüsüne yer veriyor. Ayrıca flash belleğin hangi firmanın imzasını taşıdığı açıklanmamış.
Seri okuma hızında 550MB/s, yazma hızında ise 485-530MB/s arasında performans gösteriyor. Rastgele 4K yazma IOPS değerleri ise 32000-87000 arasında değişiyor. Ayrıca seri TRIM komutlarını da destekliyor.
2.5 inç formatındaki diskler 7mm kalınlığa sahip ve SATA3 6 Gb/s arabirimine de geriye dönük olarak uyumluluk sunuyor. Serinin 60GB kapasiteli versiyonu 40$, 480GB kapasiteli versiyonu ise 160$ olarak fiyatlandırılmış. Arada farklı versiyonlar da mevcut. 480GB kapasiteli model GB başına 33 cent gibi oldukça düşük bir fiyat sunuyor. Seri satışa sunulmuş durumda.



http://www.tomshardware.com/news/mushkin-eco2-cheap-ssd,28720.html#xtor=RSS-980 Yorum Yaz
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wox 4 yıl
iyiyimiş.ama Türkiye ye gelirse vergiden geçirirler bize.
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Elsa 4 yıl
Gelse de alsak
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ugacomtr 4 yıl
Türkiyeye gelişi 500 kdv dahil olsa süper fiyat haa. :)
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Like a Sir 4 yıl
nasıl 160 dolar bu :
amazon.com/...
1 Yanıt Yanıtla +1
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ishguzar 4 yıl Like a Sir
kaleci07
nasıl 160 dolar bu :
amazon.com/...

newegg.com/...

Ayrıca Mushkin'i Türkiye'de Monster Notebook satıyor.
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ouzqan 4 yıl
Fiyatı muazzam olmuş . Ama 480 liğin Türkiye ye geliş fiyatı 500-600 bulacağı için yine yararlanamayacağız . 1GB 1 Lira olacak günler 2016 ya kaldı gibi .
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donanımcı123 4 yıl
Bir ton çöp markayı ülkemize getiren akıllı distirübütörlerimiz mushkin gibi bir markayı neden getirmez anlamak zor.
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tenturdiot 4 yıl
Gayet uygun fiyatları. Umarım Türkiyeye de gelir.
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