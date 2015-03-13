Mushkin'den uygun fiyatlı yeni SSD serisi

Günümüzde SSD teknolojileri ve hızları sürekli gelişse de fiyatı da aynı oranda artıyor. Bu bakımdan tüketiciler daha uygun fiyatlı SSD arayışına giriyor. Bu konuda başarılı işler yapan Mushkin, uygun fiyatlı yeni bir SSD serisi daha duyurdu.

Mushkin ECO2 adlı SSD serisi bazı özelliklerden fedakarlık yaparak ekonomik bir seri oluşturmuş. MLC tabanlı bellekler kullanan firma biraz eski SandForce SF-2200 kontrolcüsüne yer veriyor. Ayrıca flash belleğin hangi firmanın imzasını taşıdığı açıklanmamış.

Seri okuma hızında 550MB/s, yazma hızında ise 485-530MB/s arasında performans gösteriyor. Rastgele 4K yazma IOPS değerleri ise 32000-87000 arasında değişiyor. Ayrıca seri TRIM komutlarını da destekliyor.

2.5 inç formatındaki diskler 7mm kalınlığa sahip ve SATA3 6 Gb/s arabirimine de geriye dönük olarak uyumluluk sunuyor. Serinin 60GB kapasiteli versiyonu 40$, 480GB kapasiteli versiyonu ise 160$ olarak fiyatlandırılmış. Arada farklı versiyonlar da mevcut. 480GB kapasiteli model GB başına 33 cent gibi oldukça düşük bir fiyat sunuyor. Seri satışa sunulmuş durumda.









http://www.tomshardware.com/news/mushkin-eco2-cheap-ssd,28720.html#xtor=RSS-980