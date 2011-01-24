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Mutlu yıllar Macintosh - Apple'ın ilk Mac'i için 27. yıldönümü

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
6,9b
1
68
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bugün teknoloji dünyasının en popüler firmalarından birisi olan Apple, pazara sunduğu ürünlerle yeni akımların belirleyicisi olmayı başardı. Kasasında tuttuğu 50 milyar dolar civarındaki nakit birikimi ve borsadaki en değerli teknoloji şirketi olmasının yanında, pek çok teknoloji tutkunu için bir fenomen olan Apple adına tüm hikayenin başlangıcı olarak kabul edilen ilk Mac bilgisayar artık 27 yaşında! Apple tarafından 24 Ocak 1984'te lanse edilen Macintosh (128k), teknoloji tarihinde önemli bir yere sahip.

Apple tarafından aylar öncesinde lanse edilmiş olmasına rağmen, Amerikan kamuoyu ile tanışması, Super Bowl maçı esnasında gösterilen reklam ile gerçekleşen Mac kadar hazırlanan 1984 reklamı da bugün reklam dünyasının başyapıtlarından biri olarak gösteriliyor. Grafik tabanlı kullanıcı ara birimine sahip ilk satın alınabilir bilgisayar olarak gösterilen Macintosh, Motorola tarafından geliştirilen ve öncülleri ile kıyaslandığında ciddi derecede daha hızlı olan 8MHz hızındaki 68000 işlemcisini kullanıyordu. Mac OS 1.0 işletim sistemine sahip olan Apple'ın ilk Macintosh'u bu açıdan önemliydi çünkü sistem, grafik ara birimine vurgu yapmak adına çok önemli iki uygulamaya sahipti ki bunlar; MacWrite ve MacPaint. Klavye ve fare ile gelen sistemde 400 kb 3.5-inç disket sürücü de bulunuyordu ve Mac bu açıdan da ilk kişisel bilgisayar olmak özelliğini taşıyordu.

Apple'ın ilk Macintosh bilgisayarını kısaca özetlemek gerekirse;

- Aile: Klasik Mac
- Kod Adı: Macintosh
- Ürün Kodu: 1
- Minimum OS: 1.0
- Maksimum OS: Sistem 3.2/Finder 5.3
- Tanıtım: Ocak 1984
- Sonlandırılması: Ekim 1985

İşlemci
- CPU: Motorola MC68000
- CPU Hızı: 8 MHz
- FPU: -
- Veriyolu Hızı: 8 MHz
- Kayıt Genişliği: 32-bit
- Veriyolu Genişliği: 16-bit
- Adres Yolu Genişliği: 32-bit
- ROM: 64 kB
- Onboard RAM: 128 kB
- Maksimum RAM: 128 kB

Video
- Monitör: 9", entegre
- VRAM: 1 bit 512x342

Depolama
- Disket Sürücü: 3.5" 400 kB

Giriş-Çıkış
- Disket Sürücü: DB-19
- Joystick/Fare: DE-9
- Seri: 2 DE-9
- Ses Çıkışı: mono 8 bit
- Hoparlör: mono

Diğer
- Güç: 60 Watt
- Boyutlar: 13.6" H x 9.6" W x 10.9"

Apple ilk Macintosh'u 2495 dolar olarak belirlediği son kullanıcı fiyatı ile satışa sunmuştu.




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Uluç. 8 yıl
Dikkat ederseniz son 15 senede inanılmaz gelişti teknoloji.
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The Catalyst 8 yıl
ilk mac'in özelliklerine bakınca insan nereden nereye diyor.
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RB26DETT 8 yıl Uluç.
Uluç.

Dikkat ederseniz son 15 senede inanılmaz gelişti teknoloji.



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byfm 8 yıl
şu an ipadi düşününce gerçekten inanması zor
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Eric Theodore Cartman. 8 yıl


Steve 1984 yılında MAC i konuşturuyor ve millet alkışlıyor çok şaşırtıcı geldi herhalde onlara



Mac vs PC (1984 vs. 2007)


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Necessa®i 8 yıl
vayyy be şu pc nin özelliklere bak bide şimdikilerin
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SonŞaman 8 yıl
"Apple ilk Macintosh'u 2495 dolar olarak belirlediği son kullanıcı fiyatı ile satışa sunmuştu."
Oha o zamanda geçiriyormuş :D
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whtswrongstupid 8 yıl

DeHsHeT
"Apple ilk Macintosh'u 2495 dolar olarak belirlediği son kullanıcı fiyatı ile satışa sunmuştu."
Oha o zamanda geçiriyormuş :D

Politika bu haci 4S kurali :D
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Tanarri 8 yıl
hayır haber iyi güzel herşey hoşta 27 yılın bi + felanmı var ne alaka 27? hani şöyle 25 olsa desemki düz ayak bi rakam yada 30 olsa... da 27 nedir ya xDD her sene böle apple cımızı kutlucazmı xD evettt yarın benim küçük yiğenimde 18 basıyo haberiniz ola... xD hiç merak etmeyin seneyede 19 olur gidişat buysa xDD...
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mz~ 8 yıl
Fiyatı biraz düşük olsada bizde Mac alsak. Herneyse mutlu yıllar Apple.
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vulcain 8 yıl
steve amca helal sana en çok taktir ettiğim adam sensin varya ... hepik börtük dey mekintoş :D toş toş toş amanın sen ne şirin şeysin öyle :D @ 1 HiT u DowN +1 hacı :D ayrıca bu makinadan olsa değil 10 bin 20 bin lira verseler vermem :S böyle birşey nasıl satılabilir :S
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hakanlevent 8 yıl

vulcain

steve amca helal sana en çok taktir ettiğim adam sensin varya ... hepik börtük dey mekintoş :D toş toş toş amanın sen ne şirin şeysin öyle :D @ 1 HiT u DowN +1 hacı :D ayrıca bu makinadan olsa değil 10 bin 20 bin lira verseler vermem :S böyle birşey nasıl satılabilir :S



eminmisin
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Silphatos 8 yıl
uzun sure hediye gelen imac g3 kullandim pcnin yaninda, herhangi bir apple urunune para vermem ama mutlu yillar steve & co...
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murdocklawless 8 yıl
güzel gaz tenekesi olur resimdeki ucubeden.
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veleciraptor 8 yıl
Benim aklıma da PC olarak kullandığım ilk bilgisayar Olivetti geldi şimdi. Sabit diski yoktu ama 2 tane 5.25 disket sürücüsü vardı. Açılırken boot disketini takar sonra çalıştıracağımız programın disketini takardık. 1 tane diskete de dünya kadar program sığdırıyorduk hani. Copy, dir, attrib, cd.. Hey gidi günler hey. Biraz zaman geçtikten sonra 0,39 nokta aralığına sahip monitör işimi görür mü yoksa 0.28 bayağı fark ettirir mi diye tartışır, Ahmet 14,400'lük Supra modem almış BBS'ye acayip bağlanıyor diye muhabbetler ederdik. Çevirmeli bağlantı için kullanılan modeme 300$ gibi bir meblağ bayıldığımı hatırlıyorum da gülüyorum şimdi :))
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