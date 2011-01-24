Mutlu yıllar Macintosh - Apple'ın ilk Mac'i için 27. yıldönümü

Bugün teknoloji dünyasının en popüler firmalarından birisi olan Apple, pazara sunduğu ürünlerle yeni akımların belirleyicisi olmayı başardı. Kasasında tuttuğu 50 milyar dolar civarındaki nakit birikimi ve borsadaki en değerli teknoloji şirketi olmasının yanında, pek çok teknoloji tutkunu için bir fenomen olan Apple adına tüm hikayenin başlangıcı olarak kabul edilen ilk Mac bilgisayar artık 27 yaşında! Apple tarafından 24 Ocak 1984'te lanse edilen Macintosh (128k), teknoloji tarihinde önemli bir yere sahip.

Apple tarafından aylar öncesinde lanse edilmiş olmasına rağmen, Amerikan kamuoyu ile tanışması, Super Bowl maçı esnasında gösterilen reklam ile gerçekleşen Mac kadar hazırlanan 1984 reklamı da bugün reklam dünyasının başyapıtlarından biri olarak gösteriliyor. Grafik tabanlı kullanıcı ara birimine sahip ilk satın alınabilir bilgisayar olarak gösterilen Macintosh, Motorola tarafından geliştirilen ve öncülleri ile kıyaslandığında ciddi derecede daha hızlı olan 8MHz hızındaki 68000 işlemcisini kullanıyordu. Mac OS 1.0 işletim sistemine sahip olan Apple'ın ilk Macintosh'u bu açıdan önemliydi çünkü sistem, grafik ara birimine vurgu yapmak adına çok önemli iki uygulamaya sahipti ki bunlar; MacWrite ve MacPaint. Klavye ve fare ile gelen sistemde 400 kb 3.5-inç disket sürücü de bulunuyordu ve Mac bu açıdan da ilk kişisel bilgisayar olmak özelliğini taşıyordu.

Apple'ın ilk Macintosh bilgisayarını kısaca özetlemek gerekirse;

- Aile: Klasik Mac

- Kod Adı: Macintosh

- Ürün Kodu: 1

- Minimum OS: 1.0

- Maksimum OS: Sistem 3.2/Finder 5.3

- Tanıtım: Ocak 1984

- Sonlandırılması: Ekim 1985



İşlemci

- CPU: Motorola MC68000

- CPU Hızı: 8 MHz

- FPU: -

- Veriyolu Hızı: 8 MHz

- Kayıt Genişliği: 32-bit

- Veriyolu Genişliği: 16-bit

- Adres Yolu Genişliği: 32-bit

- ROM: 64 kB

- Onboard RAM: 128 kB

- Maksimum RAM: 128 kB



Video

- Monitör: 9", entegre

- VRAM: 1 bit 512x342



Depolama

- Disket Sürücü: 3.5" 400 kB



Giriş-Çıkış

- Disket Sürücü: DB-19

- Joystick/Fare: DE-9

- Seri: 2 DE-9

- Ses Çıkışı: mono 8 bit

- Hoparlör: mono



Diğer

- Güç: 60 Watt

- Boyutlar: 13.6" H x 9.6" W x 10.9"

Apple ilk Macintosh'u 2495 dolar olarak belirlediği son kullanıcı fiyatı ile satışa sunmuştu.