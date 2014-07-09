Müzik uygulamaları için tablet bilgisayarlara fiziksel kontrol ekleyen aparat: Tuna Knobs

Farklı işletim sistemlerine sahip tablet bilgisayalar için resmi marketlerde birçok müzik oluşturma / Dj uygulaması yer alıyor. Oldukça gelişmiş özellikler sunmalarına rağmen bazı işlemlerin kontrolünde kullanıcılarını zorlayan bu uygulamalar, geliştirilen Tuna Knobs ile fiziksel kontrol butonlarına kavuşuyor.

Kısa zaman içerisinde Kickstarter projesiyle destek arayacağı belirtilen Tuna Knobs, tablet bilgisayarların ekranlarına vantuzlu alt bölüm sayesinde sabitleniyor ve bu adımdan sonra kişilere "döndürme" hareketi ve işlemleri için fiziksel bir kontrol getiriyor. Ekran üstü sanal butonlara tam olarak doğru yerleştirilmesi gereken Tuna Knobs, iletken kauçuk kavrama ile iletken yüzeyi birleştirerek yapılan döndürme hareketlerini algılıyor ve gerçek zamanlı uygulama için komutlara dönüştürebiliyor. Ürünün işletim sistemi tarafında ise Windows, Android ve iOS tablet bilgisayar modellerine destek verdiği söyleniyor.

Kickstarter projesi başarıya ulaşırsa tanesinin 12$, 10'lu paketin ise 115$ seviyesinde satılacağı açıklanan Tuna Knobs, şimdilik TouchOSC, Korg iMS-20, Korg iElectrive ve iDJ2GO gibi uygulamalarla aktif olarak kullanılabiliyor.

http://www.tunadjgear.com