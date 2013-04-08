NAB2013: Sony, 30" ve 56" ekran boyutlarına sahip 4K OLED ekran prototiplerini sergiledi

Las Vegas Nevada'da düzenlenen NABSHOW (Ulusal Yayıncılar Birliği) kapsamında Sony, 30" ve 56"boyutlara sahip 4K OLED ekran prototiplerini sergiledi.

NAB2013 fuarı kapsamında Sony tarafından sergilenen prototip ekran modelleri 30" ve 56" boyutlara sahipler. OLED panel teknolojisinin kullanıldığı ekranlardan, 30-inç'lik model 4K yani 4096x2160 çözünürlüğe, 56-inç'lik model ise 3840x1260 piksel çözünürlüğe sahip olarak geliştirilmiş durumda. Sony ayrıca mevcut "A Serisi" profesyonel OLED ekran modellerinin de Mayıs ayı içerisinde yenileneceğini duyurdu.

Sony'in 56-inç'lik OLED ekran modeli tüketici pazarına sunulmayacak (Profesyonel amaçlı) ancak, 30-inç'lik OLED model 2014 yılı içerisinde normal kullanıcılar için de piyasaya çıkacak. Modellerin fiyatları hakkında da henüz bir bilgi yayınlanmış değil.





http://www.engadget.com/2013/04/07/sony-unveils-professional-4k-oled-monitor-prototypes/