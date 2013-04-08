Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

NAB2013: Sony, 30" ve 56" ekran boyutlarına sahip 4K OLED ekran prototiplerini sergiledi

6 yıl
540
1
8
Televizyonlar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
NAB2013: Sony, 30
Las Vegas Nevada'da düzenlenen NABSHOW (Ulusal Yayıncılar Birliği) kapsamında Sony, 30" ve 56"boyutlara sahip 4K OLED ekran prototiplerini sergiledi.
NAB2013 fuarı kapsamında Sony tarafından sergilenen prototip ekran modelleri 30" ve 56" boyutlara sahipler. OLED panel teknolojisinin kullanıldığı ekranlardan, 30-inç'lik model 4K yani 4096x2160 çözünürlüğe, 56-inç'lik model ise 3840x1260 piksel çözünürlüğe sahip olarak geliştirilmiş durumda. Sony ayrıca mevcut "A Serisi" profesyonel OLED ekran modellerinin de Mayıs ayı içerisinde yenileneceğini duyurdu.
Sony'in 56-inç'lik OLED ekran modeli tüketici pazarına sunulmayacak (Profesyonel amaçlı) ancak, 30-inç'lik OLED model 2014 yılı içerisinde normal kullanıcılar için de piyasaya çıkacak. Modellerin fiyatları hakkında da henüz bir bilgi yayınlanmış değil.


http://www.engadget.com/2013/04/07/sony-unveils-professional-4k-oled-monitor-prototypes/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
talerk 6 yıl en beğenilen
en yakın zamanda oled ekranları xperia cihazlarda da görürüz umarım
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
zingfth 6 yıl
telefonda en cok müzik dinlediğim için xperia Walkman ı buyuk bır hevesle beklıyorum ..Tek bildiğim 5 inç olacağı kamerasının tartısılmaz olcagı ve tabiki emsalsiz müzik kalitesi için sabırla 3. çeyreği bekliyorum..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
memo_cetin
enaz3postasony uyduruk tft den baska bisey kullanmaz xperialarda
Uyduruk dediğin tft ekran xperia p dede var şuan ondan daha parlak ve canlı bi ekran görmedim telefonlarda....

Sana göre değil zaten resmi olarakta öyle whitemagic ile 900nite kadar çıkıyorekran parlaklıı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
memo_cetin 6 yıl
enaz3posta
sony uyduruk tft den baska bisey kullanmaz xperialarda

Uyduruk dediğin tft ekran xperia p dede var şuan ondan daha parlak ve canlı bi ekran görmedim telefonlarda....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berkkarabacak 6 yıl
4k gümbür gümbür geliyo
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cenk97_1907 6 yıl
Zaboo Mafoo değil mi o ? :))
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
enaz3posta
sony uyduruk tft den baska bisey kullanmaz xperialarda

Sony sana dert olmuş anlaşılan,her sony haberinin altında bitiyorsun.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
enaz3posta 6 yıl
sony uyduruk tft den baska bisey kullanmaz xperialarda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
talerk 6 yıl en beğenilen
en yakın zamanda oled ekranları xperia cihazlarda da görürüz umarım
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Dell XPS 12 video inceleme "Ekranı dönebilen ultrabook testte" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim