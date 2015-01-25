NASA, Mars'a otonom helikopter gönderecek

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Uzun süredir Mars yüzeyinde çalışmalarını sürdüren NASA, bu çalışmaları hızlandırmak için Mars'a kendi iradesiyle hareket edebilen bir insansız hava aracı gönderecek.Daha önce Mars'a gönderilen araçların yüzeyde ilerlediği göz önüne alındığında gezegenin yüzey yapısı sebebiyle bu durum çoğu zaman zorluk yaşanmasına sebep olabiliyor. Nasa kendi kendini kontrol edebilen bir hava aracıyla düzensiz arazileri aşarken düşme veya takılma endişesi yaşanmadan 3 kat daha hızlı keşif yapılabileceğini açıkladı. Kendi kendine yön bulabilecek helikopteri NASA dünyadan yönlendirme imkanına da sahip olacak.Ancak Mars'ın atmosferi ve yer çekimi göz önüne alındığında bir helikopter tasarımının orada uçması dünyadaki kadar kolay değil. Bu sebeple NASA helikopterin ağırlığını oldukça hafif tutmaya çalışıyor. Şu an geliştirilen aracın yaklaşık 1 kg ağırlığında ve pervane çapının 1.1 metre olduğu belirtildi. Üzerinde güneş paneli bulunan helikopter bu sayede kendini şarj edebiliyor.