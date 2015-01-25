NASA, Mars'a otonom helikopter gönderecek

Daha önce Mars'a gönderilen araçların yüzeyde ilerlediği göz önüne alındığında gezegenin yüzey yapısı sebebiyle bu durum çoğu zaman zorluk yaşanmasına sebep olabiliyor. Nasa kendi kendini kontrol edebilen bir hava aracıyla düzensiz arazileri aşarken düşme veya takılma endişesi yaşanmadan 3 kat daha hızlı keşif yapılabileceğini açıkladı. Kendi kendine yön bulabilecek helikopteri NASA dünyadan yönlendirme imkanına da sahip olacak.
Ancak Mars'ın atmosferi ve yer çekimi göz önüne alındığında bir helikopter tasarımının orada uçması dünyadaki kadar kolay değil. Bu sebeple NASA helikopterin ağırlığını oldukça hafif tutmaya çalışıyor. Şu an geliştirilen aracın yaklaşık 1 kg ağırlığında ve pervane çapının 1.1 metre olduğu belirtildi. Üzerinde güneş paneli bulunan helikopter bu sayede kendini şarj edebiliyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
0,7–0,9 kpa atmosfer basıncına sahiptir.( Bizim bedenimiz bu kadar düşük basınca göre evrimleşmediği için dışa doğru batmamamız olasıdır)
Mars'ın mevsimleri de vardır.
Yarıçapı dünyanın neredeyse yarısı kadardır. Kütlesi dünyanın %11 kadardır.
Marsın yerçekimi dünyadan az ancak aydan fazladır.
dolayısı ile yerçekimi etkisinden kurtulmak dünyaya nazaran daha kolaydır.
Atmosfer yoğunluğunun düşüklüğü kanatların veya helikopterler için bıçakların/kanatçıkların kaldırma kuvveti sağlamasında zorluklar çıkarabilir ama kanat tasarımı ve düşük yerçekimi sayesinde bu sorunu üstesinden gelmeyi kolaylaştırır.
Ki bu sayede az enerji harcayarak daha uzağa gidebilirsiniz.
Ayrıca Nasa Balonla (Zeplin gibi) birçok güneş sistemimizin iç ve dış gezegeninde (Kuiper kuşağının içinde kalanlar iç, kuiper kuşağının dışından oort bulutuna kadar olan yerdeilerde dışgezegenlerimiz) atmosferde dolanabilecek araştırma aracı göndermeyi planlıyor.
Kütlesi Dünya'ya nazaran düşük aynı şekilde kütleçekimi de Dünya'ya nazaran düşük. Atmosferi var ancak Dünyamız'a göre daha az yoğun yani daha ince ve büyük çoğunluğu karbondioksit diye biliyorum.
Tasarıma bakarsak kanatlarının eğimini biraz daha yüksek yapsalardı nasıl olurdu acaba diyorum. O ince atmosfere tutunması açısından.
SAYGILARLA