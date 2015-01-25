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NASA, Mars'a otonom helikopter gönderecek

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Uzun süredir Mars yüzeyinde çalışmalarını sürdüren NASA, bu çalışmaları hızlandırmak için Mars'a kendi iradesiyle hareket edebilen bir insansız hava aracı gönderecek.

Daha önce Mars'a gönderilen araçların yüzeyde ilerlediği göz önüne alındığında gezegenin yüzey yapısı sebebiyle bu durum çoğu zaman zorluk yaşanmasına sebep olabiliyor. Nasa kendi kendini kontrol edebilen bir hava aracıyla düzensiz arazileri aşarken düşme veya takılma endişesi yaşanmadan 3 kat daha hızlı keşif yapılabileceğini açıkladı. Kendi kendine yön bulabilecek helikopteri NASA dünyadan yönlendirme imkanına da sahip olacak.

Ancak Mars'ın atmosferi ve yer çekimi göz önüne alındığında bir helikopter tasarımının orada uçması dünyadaki kadar kolay değil. Bu sebeple NASA helikopterin ağırlığını oldukça hafif tutmaya çalışıyor. Şu an geliştirilen aracın yaklaşık 1 kg ağırlığında ve pervane çapının 1.1 metre olduğu belirtildi. Üzerinde güneş paneli bulunan helikopter bu sayede kendini şarj edebiliyor.


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mahmut716 4 yıl
konuya bakıyorum da, güzel mesajlar da var, boş boş konuşanlar da var, gidin avcılık, hobi bölümlerinde mesaj kasın
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Gece772 4 yıl
Mars da garip hareketler bunlar....
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SEO-Uzmanı 4 yıl
bunlar marsta ne buldu ki ! böyle ard ard konvoy tren çüf çüf yapıyorlar !? :)
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doctor_bey 4 yıl
Burada 1kg'lik bir araçtan bahsediyoruz, eğer bu kadar hafifse ve şu an uçabiliyorsa bıraksınlar Mars'a göndermeyi satsınlar buralarda
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WarSaw 4 yıl
dönen küre fikri de işe yarayabilir
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clopin 4 yıl
Marsa harcanan parayla yenibir gezegen kurardim yeminle
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baysan240 4 yıl
marsta hem atmosfer yok hem kütlesi daha büyük olduğu için yer çekimi daha fazla atmosfer olmadan yer çekimi nedeniyle hava yoğunluğu dahamı fazla acaba orada ? neyse ben bi çay içeyim
2 Yanıt Yanıtla
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aybey 4 yıl baysan240
Marsın atmosferi çooook incedir. Yani atmosfer yoğunluğu çok düşüktür.
0,7–0,9 kpa atmosfer basıncına sahiptir.( Bizim bedenimiz bu kadar düşük basınca göre evrimleşmediği için dışa doğru batmamamız olasıdır)
Mars'ın mevsimleri de vardır.
Yarıçapı dünyanın neredeyse yarısı kadardır. Kütlesi dünyanın %11 kadardır.
Marsın yerçekimi dünyadan az ancak aydan fazladır.
dolayısı ile yerçekimi etkisinden kurtulmak dünyaya nazaran daha kolaydır.
Atmosfer yoğunluğunun düşüklüğü kanatların veya helikopterler için bıçakların/kanatçıkların kaldırma kuvveti sağlamasında zorluklar çıkarabilir ama kanat tasarımı ve düşük yerçekimi sayesinde bu sorunu üstesinden gelmeyi kolaylaştırır.
Ki bu sayede az enerji harcayarak daha uzağa gidebilirsiniz.
Ayrıca Nasa Balonla (Zeplin gibi) birçok güneş sistemimizin iç ve dış gezegeninde (Kuiper kuşağının içinde kalanlar iç, kuiper kuşağının dışından oort bulutuna kadar olan yerdeilerde dışgezegenlerimiz) atmosferde dolanabilecek araştırma aracı göndermeyi planlıyor.
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Kartal Göz 4 yıl baysan240
baysan240

marsta hem atmosfer yok hem kütlesi daha büyük olduğu için yer çekimi daha fazla atmosfer olmadan yer çekimi nedeniyle hava yoğunluğu dahamı fazla acaba orada ? neyse ben bi çay içeyim


Kütlesi Dünya'ya nazaran düşük aynı şekilde kütleçekimi de Dünya'ya nazaran düşük. Atmosferi var ancak Dünyamız'a göre daha az yoğun yani daha ince ve büyük çoğunluğu karbondioksit diye biliyorum.

Tasarıma bakarsak kanatlarının eğimini biraz daha yüksek yapsalardı nasıl olurdu acaba diyorum. O ince atmosfere tutunması açısından.
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Rock_Rage 4 yıl
Güzel bir fikir.Havadan ilerlemek ve gözlem yapmak yere göre daha kolay olacaktır ama helikopterin güneş paneli ile ne kadar enerji üreteceği ve ne kadar uçabileceğini merak ettim doğrusu
SAYGILARLA
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