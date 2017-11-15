NASA, SpaceX'in kullanılmış Falcon 9 roketlerine talip oldu





Ayrıca Bkz. "Bir roket nasıl indirilmez? İşte SpaceX'in iniş denemeleriyle imtihanı"

Bu sene içerisinde çıktığı 16 görevde 13 başarılı iniş gerçekleştiren (diğer üçünde iniş denemesi yapılmadı) SpaceX, aynı zamanda ilk kez daha önce kullanılmış bir roketi tekrar uzaya fırlatarak kurulduğu günden bu yana peşinde koştuğu tekrar kullanılabilir roketleri de tam anlamıyla hayata geçirmiş oldu. Ayrıca 2017 yılı açık ara SpaceX'in en çok göreve çıktığı yıl oldu.



SpaceX'in kullanılmış roketleri şimdi de NASA için uçacak

Başarılarla dolu bir 2017 yılının artık sonlarına doğru gelirken SpaceX'e bir güzel haber de en büyük iş ortağı NASA'dan geldi. Falcon 9 roketlerinin tekrar kullanılabilirlik anlamında artık kendini kanıtladığını düşünen NASA, SpaceX'in Uluslararası Uzay İstasyonu görevlerinde daha önce fırlatılmış roketler kullanmasına nihayet izin verdi.



SpaceX, bu görevlerin ilkine önümüzdeki Aralık ayınnı başlarında çıkacak. ISS'deki astronotlar için ikmal maddeleri ve çeşitli bilimsel ekipmanlardan oluşan bir kargoyu uzaya taşıyacak olan şirket, bu görevle birlikte dördüncü kez daha önce kullanılmış bir Falcon 9 roketini tekrar uzaya fırlatmış olacak. Elon Musk'ın popüler uzay şirketi SpaceX, bir zamanlar hayal olarak görülen "roketlerde tekrar kullanılabilirliği" artık yavaş yavaş sıradan bir iş haline getirmeye başlıyor. Aralık 2015'teki ilk başarılı inişin ardından sadece 22 ay içerisinde 19 farklı başarılı roket inişi gerçekleştiren şirket, özellikle de 2017 yılını başarı üstüne başarı yakalayarak geçiriyor.Bu sene içerisinde çıktığı 16 görevde 13 başarılı iniş gerçekleştiren (diğer üçünde iniş denemesi yapılmadı) SpaceX, aynı zamanda ilk kez daha önce kullanılmış bir roketi tekrar uzaya fırlatarak kurulduğu günden bu yana peşinde koştuğu tekrar kullanılabilir roketleri de tam anlamıyla hayata geçirmiş oldu. Ayrıca 2017 yılı açık ara SpaceX'in en çok göreve çıktığı yıl oldu.Başarılarla dolu bir 2017 yılının artık sonlarına doğru gelirken SpaceX'e bir güzel haber de en büyük iş ortağı NASA'dan geldi. Falcon 9 roketlerinin tekrar kullanılabilirlik anlamında artık kendini kanıtladığını düşünen NASA, SpaceX'in Uluslararası Uzay İstasyonu görevlerinde daha önce fırlatılmış roketler kullanmasına nihayet izin verdi.SpaceX, bu görevlerin ilkine önümüzdeki Aralık ayınnı başlarında çıkacak. ISS'deki astronotlar için ikmal maddeleri ve çeşitli bilimsel ekipmanlardan oluşan bir kargoyu uzaya taşıyacak olan şirket, bu görevle birlikte dördüncü kez daha önce kullanılmış bir Falcon 9 roketini tekrar uzaya fırlatmış olacak.

Bu tarz görevler hem SpaceX hem de uzay araştırmalarının geleceği için çok büyük anlam ifade ediyor. Uzay araştırmalarındaki maliyetleri düşürmek adına 2002 yılında SpaceX'in temellerini atan Elon Musk, tekrar kullanılabilirlikte arzu edilen seviyeye ulaşıldığı takdirde maliyetlerde 100 kata yakın bir düşüş olacağını söylüyor.



Tabi SpaceX'in tüm bu tekrar kullanılabilirlik hayalleri aslında çok daha büyük bir planın bir parçası. Zira Elon Musk'ın nihai hedefi hepinizin de bildiği üzere Mars'ta bir koloni kurmak. Musk, bu nihai hedefini devasa tekrar kullanılabilir uzay araçları ve roketlerle gerçekleştirmeyi planlıyor. Bakalım şirket, bu büyük Mars hayalini ne zaman gerçeğe dönüştürecek.

https://www.space.com/38594-spacex-used-dragon-capsule-space-station.html