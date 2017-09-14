Bir roket nasıl indirilmez? İşte SpaceX'in iniş denemeleriyle imtihanı

25 Aralık 2015'te ilk kez bir Falcon 9 roketini Yeryüzü'ne indirmeyi başaran SpaceX, o günden bu yana neredeyse 2 yıldır başarı üstüne başarı yakalıyor ve gündemden bir türlü düşmek bilmiyor. Elon Musk'ın 2002 yılında küçük bir mühendislik grubuyla temellerini attığı bu devrimsel uzay şirketi, çok kısa bir süre içerisinde inanılmaz işlere imza atmış olsa da tahmin edebileceğiniz gibi bugünlere öyle çok da kolay gelmedi. SpaceX'in bugün YouTube adresi üzerinden yayınladığı "Bir yörünge roketi nasıl indirilmez?" isimli videosunda bu sefer şirketin başarılarını değil başarısızlıklarını izliyoruz.

21 ayda 16 başarılı iniş

https://www.youtube.com/watch?v=bvim4rsNHkQ

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John Philip Sousa'nın "The Liberty Bell" isimli asker marşı eşliğinde hazırlanan videoda, 2013'ten 2016'ya kadar birçok farklı başarısız denemeyi ve patlayan Falcon 9 roketlerini görüyoruz. Alaylı bir dille hazırlanan videoda SpaceX, alışkın olduğumuz mizahi tarafını da tekrar gösteriyor. Örneğin Ocak 2015'te indirilmeye çalışılan bir Falcon 9 roketinin drone gemisi üzerinde patlamasının ardından; "Aslında roket teknik olarak iniş yaptı...sadece tek parça halinde değil." altyazısı geçiyor. Videoyupaylaşan şirket CEO'su Elon Musk ise "hüzünlü tarihimiz" ifadelerini kullanıyor.2005 yılında bundan tam 12 yıl önce, yani SpaceX henüz sadece 3 yaşındayken şirketin geleceğiyle ilgili bir röportaj veren Elon Musk,"Başarısızlar elbette olacak. Eğer hiçbir başarısızlık yaşamıyorsanız" ifadelerini kullanmıştı.Kurulduğu günden bu yana yaşadığı başarısızlardan elde ettiği tecrübelerle bugünlere gelen SpaceX, Aralık 2015'teki ilk başarılı inişinin ardından sadece. Ayrıca indirdiği roketlerden ikisini de tekrar uzaya fırlatarak bir dönemler hayal olarak görülen tekrar kullanılabilir roketleri tam anlamıyla gerçeğe dönüştürdü. Elon Musk, tekrar kullanılabilirlikte arzu edilen seviyeye ulaşıldığında uzay araştırmaları maliyetlerinde 100 kata yakın bir düşüş olacağını söylüyor.Tabi SpaceX'in tüm bu tekrar kullanılabilirlik hayalleri aslında çok daha büyük bir planın bir parçası. Zira Elon Musk'ın nihai hedefi hepinizin de bildiği üzere Mars'ta bir koloni kurmak. Musk, bu nihai hedefini devasa tekrar kullanılabilir uzay araçları ve roketlerle gerçekleştirmeyi planlıyor. Bakalım şirket, bu büyük hedefi yolunda ne tür zorluklarla karşılacak.