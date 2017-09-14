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Bir roket nasıl indirilmez? İşte SpaceX'in iniş denemeleriyle imtihanı

"Bir yörünge roketi nasıl indirilmez?" SpaceX'in bugün resmi YouTube adresi üzerinden aynen bu başlıkla paylaştığı videoda bu sefer şirketin başarılarını değil başarısızlıklarını izliyoruz.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
9,2b
1
10
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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25 Aralık 2015'te ilk kez bir Falcon 9 roketini Yeryüzü'ne indirmeyi başaran SpaceX, o günden bu yana neredeyse 2 yıldır başarı üstüne başarı yakalıyor ve gündemden bir türlü düşmek bilmiyor. Elon Musk'ın 2002 yılında küçük bir mühendislik grubuyla temellerini attığı bu devrimsel uzay şirketi, çok kısa bir süre içerisinde inanılmaz işlere imza atmış olsa da tahmin edebileceğiniz gibi bugünlere öyle çok da kolay gelmedi. SpaceX'in bugün YouTube adresi üzerinden yayınladığı "Bir yörünge roketi nasıl indirilmez?" isimli videosunda bu sefer şirketin başarılarını değil başarısızlıklarını izliyoruz.

John Philip Sousa'nın "The Liberty Bell" isimli asker marşı eşliğinde hazırlanan videoda, 2013'ten 2016'ya kadar birçok farklı başarısız denemeyi ve patlayan Falcon 9 roketlerini görüyoruz. Alaylı bir dille hazırlanan videoda SpaceX, alışkın olduğumuz mizahi tarafını da tekrar gösteriyor. Örneğin Ocak 2015'te indirilmeye çalışılan bir Falcon 9 roketinin drone gemisi üzerinde patlamasının ardından; "Aslında roket teknik olarak iniş yaptı...sadece tek parça halinde değil." altyazısı geçiyor. Videoyu kendi Instagram adresinden üzerinden de paylaşan şirket CEO'su Elon Musk ise "hüzünlü tarihimiz" ifadelerini kullanıyor.

21 ayda 16 başarılı iniş


2005 yılında bundan tam 12 yıl önce, yani SpaceX henüz sadece 3 yaşındayken şirketin geleceğiyle ilgili bir röportaj veren Elon Musk,"Başarısızlar elbette olacak. Eğer hiçbir başarısızlık yaşamıyorsanız ortada bir inovasyon da yoktur." ifadelerini kullanmıştı.

Kurulduğu günden bu yana yaşadığı başarısızlardan elde ettiği tecrübelerle bugünlere gelen SpaceX, Aralık 2015'teki ilk başarılı inişinin ardından sadece 21 ayda tam 16 Falcon 9 roketini Yeryüzü'ne indirmeyi başardı. Ayrıca indirdiği roketlerden ikisini de tekrar uzaya fırlatarak bir dönemler hayal olarak görülen tekrar kullanılabilir roketleri tam anlamıyla gerçeğe dönüştürdü. Elon Musk, tekrar kullanılabilirlikte arzu edilen seviyeye ulaşıldığında uzay araştırmaları maliyetlerinde 100 kata yakın bir düşüş olacağını söylüyor.

Tabi SpaceX'in tüm bu tekrar kullanılabilirlik hayalleri aslında çok daha büyük bir planın bir parçası. Zira Elon Musk'ın nihai hedefi hepinizin de bildiği üzere Mars'ta bir koloni kurmak. Musk, bu nihai hedefini devasa tekrar kullanılabilir uzay araçları ve roketlerle gerçekleştirmeyi planlıyor. Bakalım şirket, bu büyük hedefi yolunda ne tür zorluklarla karşılacak.

https://www.youtube.com/watch?v=bvim4rsNHkQ Yorum Yaz
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Boragungoren 2 yıl en beğenilen
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ardicli2000 2 yıl
Adamlar bir de kendileriyle dalga geçercesine yazmışlar ya la....
Ama örnek olması açısından mükemmel bir video. Şimdi düşünsenize bizim işadamlarımıza dicez ki bir roket indircez ama inmeye bilir. Tanesi milyon dolara yakın. Artık bir 15 20 tane gider. İdare etçeniz. Hadi pamuk eller cebe...
Şerefsizim hepsi söver, harcayanla da dalga geçer....
Farkımız, farkları...
Adamlar bir de kendileriyle dalga geçercesine yazmışlar ya la....Ama örnek olması açısından mükemmel bir video. Şimdi düşünsenize bizim işadamlarımıza dicez...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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Glorfindel1907 2 yıl
İzlerken keyif aldım cidden çok güzel olmuş
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Kygo2 2 yıl
çok güzel bir video, bakınız yabancı youtube kanalları içerik üretmek için neler yapıyor, biz hala silme.

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artenis 2 yıl
Bir de esprili anlatımla bunu paylaşmışlar... İşte ileri KÜLTÜRE bir örnek...
NASIL OLMALIYDI ASLINDA:
DOMBRA çalacakk yada MEHTER !
Dünyada İLK BİZ TEK HÖKÜMET
BAŞTA ve SONRA YUKARIYA BAKAN DÜNYA LİDERİMİZİN(!) FOTOSU !
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Guest-B2B7A0AF7 2 yıl
Keşke bizim ülkedede böyle araştırma geliştirme işleri yoğun olsa ama milletin derdi instagramdan kız düşürme olmuş :/
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St Batuhan 2 yıl
Ah çok güzel geldi sabah sabah. Müziksiz izledim haliyle ama sözler gayet güzel. Bu arada 21 ay 16 falcon 9 hoşuma gitti :D 16:9 ile direkt 21:9 gördüm orada :D Umarım bir gün 21:21:9 da olur :)
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irish 2 yıl
Bizim iş adamlarımız böyle bir işe kalkışsa, gitmeyen roketi gitti, inmeyen roketi indi gösterir elindeki medya gücüyle.
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ardicli2000 2 yıl
Adamlar bir de kendileriyle dalga geçercesine yazmışlar ya la....
Ama örnek olması açısından mükemmel bir video. Şimdi düşünsenize bizim işadamlarımıza dicez ki bir roket indircez ama inmeye bilir. Tanesi milyon dolara yakın. Artık bir 15 20 tane gider. İdare etçeniz. Hadi pamuk eller cebe...
Şerefsizim hepsi söver, harcayanla da dalga geçer....
Farkımız, farkları...
1 Yanıt Yanıtla +15
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1BilimAdamı 2 yıl ardicli2000
ardicli2000
Adamlar bir de kendileriyle dalga geçercesine yazmışlar ya la....
Ama örnek olması açısından mükemmel bir video. Şimdi düşünsenize bizim işadamlarımıza dicez ki bir roket indircez ama inmeye bilir. Tanesi milyon dolara yakın. Artık bir 15 20 tane gider. İdare etçeniz. Hadi pamuk eller cebe...
Şerefsizim hepsi söver, harcayanla da dalga geçer....
Farkımız, farkları...

Bizde büyük risk alan yok olursada onu alaşağı etmek isteyen bir zihniyet var. Hele başarısız olursa vay haline... basın, iş adamları, devlet, kahvedeki dayı bile yerden yere vurur. Zaten bu tarz yatırımlara eskiden ziyan olarak bakılıyordu, yeni yeni değişmeye başladı
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Şehmistan 2 yıl
Büyük adam büyük
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Boragungoren 2 yıl en beğenilen
Mükemmel ya
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B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
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