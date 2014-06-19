NASA, Titan'ın araştırılması için insansız hava araçlarından yararlanmayı düşünüyor

Satürn'ün en büyük uydusu Titan'ın keşfi için araştırmalar yapan ve kısa süre önce Super Ball Bot isimli ilginç bir araç hazırlayan Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, şimdi ise Titan'a insansız hava araçları yollamayı düşünüyor.





Kaliforniya merkezli JPL bünyesinde çalışan araştırmacı Larry Matthies tarafından ortaya atılan bu fikir, Titan gibi yerlerde araştırma yapma ya da kimyasal veri toplama noktasında insansız hava araçlarından yararlanmaya dayanıyor. Bu sayede daha düşük maliyet ve risk ile görevlerin yerine getirilebileceğini belirten Matthies, 10KG ağırlığındaki küçük insansız hava araçlarının bir balon ya da dünya dışı gezegenlere iniş yapabilen uzay araçlarından yollanabileceğini, bu araçların da yüksek çözünürlüklü yüzey görüntüleme, haritalandırma, birden fazla bölgede mikroskobik görüntüleme ve katı ile sıvı malzemelerden örnek alma gibi işlemleri yaparak ana gemiye araştırma için geri dönebileceğini öngörüyor. Yapıları gereği batarya şarj işlemi haricinde süreli olarak çalışma imkanı sunan insansız hava araçları, şimdiden birçok gelişmiş otomasyon sistemleri, sensörler ve örnekleme cihazları barındırmaları nedeniyle de bu teoriyi pratiğe dönüştürebilecek bir potansiyel ortaya koyuyorlar.

Son dönemde ticari ve askeri alanlar için ciddi gelişmeler alan insansız hava araçları, görünüşe bakılırsa yakın zamanda dünya dışına da çıkmaya hazırlanıyor.

http://sploid.gizmodo.com/nasa-wants-to-send-a-quadcopter-drone-to-titan-along-wi-1593024773/+jesusdiaz