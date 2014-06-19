NASA, Titan'ın araştırılması için insansız hava araçlarından yararlanmayı düşünüyor

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Satürn'ün en büyük uydusu Titan'ın keşfi için araştırmalar yapan ve kısa süre önce Super Ball Bot isimli ilginç bir araç hazırlayan Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, şimdi ise Titan'a insansız hava araçları yollamayı düşünüyor.
Kaliforniya merkezli JPL bünyesinde çalışan araştırmacı Larry Matthies tarafından ortaya atılan bu fikir, Titan gibi yerlerde araştırma yapma ya da kimyasal veri toplama noktasında insansız hava araçlarından yararlanmaya dayanıyor. Bu sayede daha düşük maliyet ve risk ile görevlerin yerine getirilebileceğini belirten Matthies, 10KG ağırlığındaki küçük insansız hava araçlarının bir balon ya da dünya dışı gezegenlere iniş yapabilen uzay araçlarından yollanabileceğini, bu araçların da yüksek çözünürlüklü yüzey görüntüleme, haritalandırma, birden fazla bölgede mikroskobik görüntüleme ve katı ile sıvı malzemelerden örnek alma gibi işlemleri yaparak ana gemiye araştırma için geri dönebileceğini öngörüyor. Yapıları gereği batarya şarj işlemi haricinde süreli olarak çalışma imkanı sunan insansız hava araçları, şimdiden birçok gelişmiş otomasyon sistemleri, sensörler ve örnekleme cihazları barındırmaları nedeniyle de bu teoriyi pratiğe dönüştürebilecek bir potansiyel ortaya koyuyorlar.
Son dönemde ticari ve askeri alanlar için ciddi gelişmeler alan insansız hava araçları, görünüşe bakılırsa yakın zamanda dünya dışına da çıkmaya hazırlanıyor.
http://sploid.gizmodo.com/nasa-wants-to-send-a-quadcopter-drone-to-titan-along-wi-1593024773/+jesusdiaz Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yok hocam. Yakıt nedeniyle hafif yapmaya çalışıyorlar. Bildiğiniz gibi uzayda hava gibi maddeler yok. Bu nedenle uzayda sürtünme de yok yerdeki gibi. Onun için güçlü bir çekim kuvvetine denk gelmediği sürece uzay araçları çarpacak bir şey bulana kadar yoluna devam edebilir hiç yakıt harcamadan. Mesela 1977 yılında uzaya gönderilen Voyager 1 uzay sondası hala yolculuğuna devam etmektedir. Halbuki içinde hiç yakıt yoktur. Bilim adamlarının kullandığı özel bir nükleer pil teknolojisi sayesinde hala dünyaya sinyal gönderebilmektedir. Yaklaşık 10-15 yıl daha haberleşme sürecek bildiğim kadarıyla. Daha sonra aracın pili de bitecek ama uzaydaki yolculuğuna devam edecek.
Bir örnek vermemiz gerekirse bir araç 3 milyar km uzaktaki bir gezegene gidecek olsun. Bu araç dünyadan ayrılırken ki ilk 30 bin km'de mi daha fazla yakıt yakar, yoksa kalan 3 milyar km kadarlık mesafede mi yakar diye sorulursa doğru cevap ilk 30 bin km'de daha fazla yakacağı olacaktır. Çünkü araçlar kalkarken hem dünyanın yer çekiminden kurtulmaya çalışır hem havanın oluşturduğu sürtünme kuvvetini yenmeye hem de aracı gerektiği kadar hızlandırmaya çalışır. Bu nedenle dünyadan çıkarken yakıtının çoğunu tüketir. Hatta dünyadan ayrılırken yakıtının %99'unu tüketir desek bile pek hatalı bir tahmin yapmış sayılmayız.
Her gram ekstra yakıt demek. Her ekstra yakıt ağırlığından dolayı yine ekstra yakıt demek.