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NASA, Titan'ın araştırılması için insansız hava araçlarından yararlanmayı düşünüyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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NASA, Titan'ın araştırılması için insansız hava araçlarından yararlanmayı düşünüyor
Satürn'ün en büyük uydusu Titan'ın keşfi için araştırmalar yapan ve kısa süre önce Super Ball Bot isimli ilginç bir araç hazırlayan Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, şimdi ise Titan'a insansız hava araçları yollamayı düşünüyor.

Kaliforniya merkezli JPL bünyesinde çalışan araştırmacı Larry Matthies tarafından ortaya atılan bu fikir, Titan gibi yerlerde araştırma yapma ya da kimyasal veri toplama noktasında insansız hava araçlarından yararlanmaya dayanıyor. Bu sayede daha düşük maliyet ve risk ile görevlerin yerine getirilebileceğini belirten Matthies, 10KG ağırlığındaki küçük insansız hava araçlarının bir balon ya da dünya dışı gezegenlere iniş yapabilen uzay araçlarından yollanabileceğini, bu araçların da yüksek çözünürlüklü yüzey görüntüleme, haritalandırma, birden fazla bölgede mikroskobik görüntüleme ve katı ile sıvı malzemelerden örnek alma gibi işlemleri yaparak ana gemiye araştırma için geri dönebileceğini öngörüyor. Yapıları gereği batarya şarj işlemi haricinde süreli olarak çalışma imkanı sunan insansız hava araçları, şimdiden birçok gelişmiş otomasyon sistemleri, sensörler ve örnekleme cihazları barındırmaları nedeniyle de bu teoriyi pratiğe dönüştürebilecek bir potansiyel ortaya koyuyorlar.
Son dönemde ticari ve askeri alanlar için ciddi gelişmeler alan insansız hava araçları, görünüşe bakılırsa yakın zamanda dünya dışına da çıkmaya hazırlanıyor.

http://sploid.gizmodo.com/nasa-wants-to-send-a-quadcopter-drone-to-titan-along-wi-1593024773/+jesusdiaz Yorum Yaz
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Hasan07-36 5 yıl en beğenilen Marquis-de-Sade`
Marquis-de-Sade`


Düşünen Biri


mehmedaltair

yuh 10 kilo
bu kadar hafif nasıl yapmışlar acaba

Her gram ekstra yakıt demek. Her ekstra yakıt ağırlığından dolayı yine ekstra yakıt demek.

Kalkısta ve ınıste dedıgınız gıbı ne kadar agırlık o kadar yakıt ama yolculugun buyuk kısmı boslukta gececek, agırlıgın pekte onemı kalmıyor. Baska nedenlerden bence.

Yok hocam. Yakıt nedeniyle hafif yapmaya çalışıyorlar. Bildiğiniz gibi uzayda hava gibi maddeler yok. Bu nedenle uzayda sürtünme de yok yerdeki gibi. Onun için güçlü bir çekim kuvvetine denk gelmediği sürece uzay araçları çarpacak bir şey bulana kadar yoluna devam edebilir hiç yakıt harcamadan. Mesela 1977 yılında uzaya gönderilen Voyager 1 uzay sondası hala yolculuğuna devam etmektedir. Halbuki içinde hiç yakıt yoktur. Bilim adamlarının kullandığı özel bir nükleer pil teknolojisi sayesinde hala dünyaya sinyal gönderebilmektedir. Yaklaşık 10-15 yıl daha haberleşme sürecek bildiğim kadarıyla. Daha sonra aracın pili de bitecek ama uzaydaki yolculuğuna devam edecek.

Bir örnek vermemiz gerekirse bir araç 3 milyar km uzaktaki bir gezegene gidecek olsun. Bu araç dünyadan ayrılırken ki ilk 30 bin km'de mi daha fazla yakıt yakar, yoksa kalan 3 milyar km kadarlık mesafede mi yakar diye sorulursa doğru cevap ilk 30 bin km'de daha fazla yakacağı olacaktır. Çünkü araçlar kalkarken hem dünyanın yer çekiminden kurtulmaya çalışır hem havanın oluşturduğu sürtünme kuvvetini yenmeye hem de aracı gerektiği kadar hızlandırmaya çalışır. Bu nedenle dünyadan çıkarken yakıtının çoğunu tüketir. Hatta dünyadan ayrılırken yakıtının %99'unu tüketir desek bile pek hatalı bir tahmin yapmış sayılmayız.
Marquis-de-Sade`Düşünen Birimehmedaltairyuh 10 kilobu...
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Be All My Sins Remembered 5 yıl mehmedaltair
mehmedaltair
yuh 10 kilo
bu kadar hafif nasıl yapmışlar acaba

Her gram ekstra yakıt demek. Her ekstra yakıt ağırlığından dolayı yine ekstra yakıt demek.
mehmedaltairyuh 10 kilobu kadar hafif nasıl yapmışlar acabaHer gram ekstra yakıt demek. Her ekstra yakıt ağırlığı...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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mutercim 5 yıl
Ağırlık ile kütleyi karıştırmayalım. Uzay gemilerinin uzayda ağırlığı yok diye kütlesi de ortadan kalkmıyor. Bir cismi ivmelendirmek için harcanan yakıt ağırlık ile değil kütle ile orantılıdır. O nedenle uzay araçları mümkün olduğunca (hafif demiyorum) düşük kütle ile planlanır.

Mesele bu cihazı dünyadan uzaya göndermek değil. Buradan Satürn sistemine gittikten sonra yörüngeye girmek için yavaşlaması, belki çeşitli manevralar yapması lazım. Bu araçlar hızlanmak için harcadığı kadar yakıtı yavaşlamak için de harcamak zorunda. Ondan sonra da Titan'a iniş için harcanacak yakıt var.

Kısacası NASA'da çalışan mühendisler salak değil. Rastgele iş yapmıyorlar. Bir bildikleri var adamların.
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bnymn55 5 yıl
Bu robotları sürtünmesiz uzayda kullanılacak gibi konuşmuşsunuz. Ama titanın zaten yoğun bir atmosferi var. Bu arada mehmedaltair sana katılıyorum.
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GülleciFaruk 5 yıl
Bir ara koloni falan kurma olayları vardı gercek olsa süper olur
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halitozbasli 5 yıl
Hava aracı ne kadar hafif olursa taşıma kabiliyeti ve havada kalma süresi artar lakin hava koşullarından da bir okadar çok etkilenir. Ağır quad kopter iyiydir kısaca. Asıl büyük sorun yönlendirme ve ana gemiye geri getirme. titan -100 derece ve metan, etan dan oluşma denizlere sahip. Kısaca günümüz teknolojisi ile masa kadar alana açık ve rüzgarsız havada zor zoraki tuturan quadkopteri nasıl ana gemiden kaldırıp indirip bir de şarj edecekler çok zor bir mühendislik sınavı.
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mehmedaltair 5 yıl
yuh 10 kilo
bu kadar hafif nasıl yapmışlar acaba
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Be All My Sins Remembered 5 yıl mehmedaltair
mehmedaltair
yuh 10 kilo
bu kadar hafif nasıl yapmışlar acaba

Her gram ekstra yakıt demek. Her ekstra yakıt ağırlığından dolayı yine ekstra yakıt demek.
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fukox 5 yıl
Adamlar Satürn'e gemi gönderiyor, içinden küçük gemicikler indiriyor, sonra tekrar ana gemiye bindirip geri getiriyor. Vay anasını..
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SteveMeade 5 yıl
Vay be habere gel
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