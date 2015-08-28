NASA araştırmalar için üçüncü kez uçak düşürdü

Genellikle uzay araştırmalarıyla gündeme gelen NASA, havacılık konusunda da oldukça önemli gelişmelere imza atıyor. Bir süredir eskimiş ve kullanılmayan uçakları düşüren kurum bu düşüşlerden elde ettiği bilgileri havacılık sektöründeki geliştirmeler için kullanıyor.

Uçak 30 metreden toprak zemine düşürülürken bir çok kamera da olayı kayıt altına alıyor. Daha sonra bu kayıtlar işlenerek elde edilen veriler havacılık sektöründe kullanılıyor. Kurum daha önce birisi 25 metre, diğeri 30 metre yükseklikten iki uçağı daha düşürmüştü.

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Üçüncü uçak düşürme testi, arama kurtarma ekiplerinin kullandığı "acil durum vericileri" için gerçekleştirildi. 1974 yılında üretilen Cessna 172 ile gerçekleştirilen testte uçağın belirli bölgelerine acil durum vericileri yerleştirildi. Bu vericiler aşırı titreme, yanma ve kaza gibi ekstra durumlarda arama kurtarma ekiplerini bilgilendirerek olay yerine daha kısa sürede ulaşmalarını salıyor.