NASA dünya dışında bakteri tespit eden robot geliştirecek

NASA’nın araçları uzayın derinliklerinde yerine getirdikleri görevlerde yaşam belirtileri arayagelmişlerdir. Ancak, görevleri arasında doğrudan bir canlı aramak hiçbir zaman olmamıştır. NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezi’nde görevli bilim adamı Melissa Floyd bunu değiştirecek bir robot üzerinde çalışıyor.



Dünyadaki yaşamın evriminden ilham aldığını ifade eden Floyd, benzer durum Mars gibi diğer gezegenlerde de neden olmasın diyor. Bu amaçla gezegenlerdeki toprak ve kaya parçalarında bakteri ya da arke adında tek hücreli canlı arayacak bir robot geliştirme çabası içinde.



Bunun sanıldığı kadar kolay olmadığını belirten Floyd, Dünya’daki uygulamaları birebir tatbik edebilecek protokol ve gelişmiş testler yapacak bir cihaz geliştirilmesi gerektiğini söylüyor. Bunun için de en doğru yöntemin “floresan in situ hibridizasyonu” olduğunu belirtiyor.



Bu özel teknik, lamel üzerine konan örneğin saydamlaştırılması, ardından DNA ve RNA’ya bağlanan özel bir kimyasalla boyanması ve ısıtılarak mikroskop altında incelenmesini içeriyor. Üstelik bu adımlar tekniğin en temel ve basit basamakları. Floyd: “Aynı şeyi bir robotla yapıp yapamayacağımı anlamaya çalışıyorum.” diyor.



NASA böyle bir robot geliştirebilirse bunu Güneş sistemimizde ziyaret edilmesi planlanan diğer gezegenlere ya da aya gönderebilir. Fikir henüz daha olgun olmaktan çok uzak olsa da bilim adamlarına Dünya dışı yaşamı araştırmaları için yeni bir imkân sunacak. Robota ilham olan düşüncesi hakkında yanılmış olabileceğini de kabul eden Floyd: “Ama nereden bilebiliriz? Hiç bakmadık ki!”.

https://www.engadget.com/2018/08/11/nasa-robot-search-planets-bacteria/