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NASA'lı astronot Christina Koch, uzayda 1 yıl geçirecek

NASA, şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapmakta olan Christina Koch'un görev süresini uzattı. Koch yaklaşık bir yıl uzayda kalarak önemli bir deneye yardımcı olacak.
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Uzun süreli uzay seyahatlerinin insan vücudu üzerinde yapabileceği etkilerini daha iyi anlamak isteyen NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) araştırmalarına devam ediyor. Uzay ajansının kadın astronotlarından birisi olan Christina Koch, uzayda tam 328 gün kalarak önemli bir araştırmanın öznesi olacak.

Christina Koch, 14 Mart'ta ISS'e gönderilmişti. Yaklaşık bir aydır uzayda görev yapan Koch'un aslında önümüzdeki sonbahar aylarında Dünya'ya geri dönmesi bekleniyordu. Ancak NASA burada bir değişiklik yaparak ünlü astronotun görevini altı aydan 11 aya çıkarma kararı aldı. Koch'un geri dönüşü şu anki planlara göre Şubat 2020'de gerçekleşecek.

40 yaşında genç bir astronot olan Christina Koch şu anda ilk uzay macerasını yaşıyor. Koch, 328 günlük bu yeni misyonuyla birlikte NASA'nın en uzun süreli uzay görevine çıkan ikinci astronotu olacak. Uzay ajansının bir diğer ünlü astronotu Scott Kelly şu anda bu alanın lideri konumunda bulunuyor. İkizler deneyi ile tanıdığımız Kelly, bu deney boyunca tam 340 gün Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kalmıştı.

Ayrıca Bkz. "Uzayda 1 yıl geçiren astronotun DNA'sı mutasyona mı uğradı? İşte NASA'nın "ikizler deneyi""
Christina Koch önümüzdeki şubat ayında Dünya'ya geri döndüğünde vücudu NASA tarafından sıkı bir şekilde incelenecek. NASA bu tarz uzun süreli görevlerle birlikte mikrogravitenin insan vücudu üzerindeki etkilerini en iyi şekilde anlamak istiyor. Uzay ajansının önümüzdeki 20 yıl için hem Ay'a hem de Mars'a insanlı görevler düzenleme planları var. Dolayısıyla Christine Koch ve Scott Kelly'nin uzun süreli uzay görevleri bu planlar için büyük önem arz ediyor. 

https://arstechnica.com/science/2019/04/nasa-says-christina-koch-will-spend-328-days-in-space/ Yorum Yaz
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tbbtl 1 ay
ne kadar spor yaparsa yapsın önceki geri dönenlerde gördük illaki kas, eklem ve psikolojik sıkıntılar yaşıyorlar
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Xanax70 1 ay
şimdi korkuyorum birisi gelip iss yok nasa yalan dicek diye
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interwap 1 ay
"NASA'lı astronot" derken? Nasanın yüzölçümü ne kadar?
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Fenomenon 1 ay
yazık cidden. 1 yılda tüm kasları erir. beyin pekmezi bile akar.
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MHEC 1 ay Fenomenon
Sende bunun NASA'nın aklına gelmediğini mi sandun
Kasların erimemesi için istasyonda spor aletleri var, düzenli olarak egzersiz yapılır. Açıp bir iss belgeseli izleseydin en azından..
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T Square 1 ay Fenomenon
Fenomenon
yazık cidden. 1 yılda tüm kasları erir. beyin pekmezi bile akar.

Nasa bunu nasıl da düşünemez. Bu sorunu hemen mail ile Nasa'ya bildirmeliyim.
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