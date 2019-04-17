NASA'lı astronot Christina Koch, uzayda 1 yıl geçirecek

Ayrıca Bkz.

"Uzayda 1 yıl geçiren astronotun DNA'sı mutasyona mı uğradı? İşte NASA'nın "ikizler deneyi""

https://arstechnica.com/science/2019/04/nasa-says-christina-koch-will-spend-328-days-in-space/

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Uzun süreli uzay seyahatlerinin insan vücudu üzerinde yapabileceği etkilerini daha iyi anlamak isteyen NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) araştırmalarına devam ediyor. Uzay ajansının kadın astronotlarından birisi olan Christina Koch, uzayda tam 328 gün kalarak önemli bir araştırmanın öznesi olacak.Christina Koch, 14 Mart'ta ISS'e gönderilmişti. Yaklaşık bir aydır uzayda görev yapan Koch'un aslında önümüzdeki sonbahar aylarında Dünya'ya geri dönmesi bekleniyordu. Ancak NASA burada bir değişiklik yaparak ünlü astronotun görevini altı aydan 11 aya çıkarma kararı aldı. Koch'un geri dönüşü şu anki planlara göre Şubat 2020'de gerçekleşecek.40 yaşında genç bir astronot olan Christina Koch şu anda ilk uzay macerasını yaşıyor. Koch, 328 günlük bu yeni misyonuyla birlikte NASA'nınolacak. Uzay ajansının bir diğer ünlü astronotu Scott Kelly şu anda bu alanın lideri konumunda bulunuyor. İkizler deneyi ile tanıdığımız Kelly, bu deney boyunca tam 340 gün Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kalmıştı.Christina Koch önümüzdeki şubat ayında Dünya'ya geri döndüğünde vücudu NASA tarafından sıkı bir şekilde incelenecek. NASA bu tarz uzun süreli görevlerle birlikte mikrogravitenin insan vücudu üzerindeki etkilerini en iyi şekilde anlamak istiyor. Uzay ajansının önümüzdeki 20 yıl için hem Ay'a hem de Mars'a insanlı görevler düzenleme planları var. Dolayısıyla Christine Koch ve Scott Kelly'nin uzun süreli uzay görevleri bu planlar için büyük önem arz ediyor.