NASA patates yetiştirmeye başladı

NASA, Marslı filmini hatırlatan bir araştırma üzerinde çalışıyor. Uluslararası Patates Merkezi (International Potato Center) ile işbirliği yapan NASA; Peru'da, Mars benzeri koşullarda patates yetiştirmeye başladı.
İlk olarak Ocak ayında başlanan deneylerde, 100 farklı patates çeşidi kullanılıyor. Mars koşullarına uygun patatesler arayan NASA, ilk sonuçları 3 ay içerisinde almayı bekliyor. Perulu NASA çalışanı astrobiyolog Julio Valdivia Silva deneyler hakkında,"Seçilen patateslerin birçoğunun testlerden başarılı sonuçlar alacağından neredeyse %100 eminiz." ifadelerini kullandı.
Deneyler için özellikle patateslerin belirlenmesinin arkasında yatan sebep de yine Marslı filmine benzer. Zira yalnızca tek bir patates günlük kalori ihtiyacınızın %10'unu karşılayabiliyor. Yüksek besin içeriğine bir de pateteslerin kuru ve sert toprakta da yetişebiliyor olması eklenince patetesler bu görev için en uygun besin haline geliyor
NASA'nın özellikle gelecek Mars görevleri için hazırlık planları çerçevesinde gerçekleştirdiği deneylerin; zor koşullarda yaşayan, yeterli besin alamayan, ve patates yetiştirmek için uygun toprak bulamayan insanlara da yardım edeceği düşünülüyor. International Potato Center viroloğı Jan Kreuze da konu hakkında,"Çölleşme, yükselen sıcaklıklar ve topraktaki yüksek tuz oranı gibi durumlara karşı hazırlıklı olmalıyız" ifadelerini kullanıyor.
http://phys.org/news/2016-02-nasa-simulate-potatoes-mars-peru.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Güzel düşünce dostum.
Bende vay be dedikleri kadar varmış diyerek arttırıyorum.
Dünyayı karşınıza alıp afiyetle yersiniz
1 Misafir
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