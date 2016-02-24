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NASA patates yetiştirmeye başladı

NASA'dan Marslı filmini hatırlatan bir hamle geldi. Gelecek Mars görevleri için hazırlıklarına devam eden NASA, son olarak Peru'da patates yetiştirme deneylerine başladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA, Marslı filmini hatırlatan bir araştırma üzerinde çalışıyor. Uluslararası Patates Merkezi (International Potato Center) ile işbirliği yapan NASA; Peru'da, Mars benzeri koşullarda patates yetiştirmeye başladı.

İlk olarak Ocak ayında başlanan deneylerde, 100 farklı patates çeşidi kullanılıyor. Mars koşullarına uygun patatesler arayan NASA, ilk sonuçları 3 ay içerisinde almayı bekliyor. Perulu NASA çalışanı astrobiyolog Julio Valdivia Silva deneyler hakkında,"Seçilen patateslerin birçoğunun testlerden başarılı sonuçlar alacağından neredeyse %100 eminiz." ifadelerini kullandı.

Deneyler için özellikle patateslerin belirlenmesinin arkasında yatan sebep de yine Marslı filmine benzer. Zira yalnızca tek bir patates günlük kalori ihtiyacınızın %10'unu karşılayabiliyor. Yüksek besin içeriğine bir de pateteslerin kuru ve sert toprakta da yetişebiliyor olması eklenince patetesler bu görev için en uygun besin haline geliyor
Deneylerde kullanılan patateslerin 40'ı And Dağları'nda yetişen doğal patates çeşitleri. Geri kalan 60 çeşit patates ise genetik olarak modifiye edilmişler. Modifiye edilen patatesler diğerlerine oranla daha az su ve tuzla hayatta kalabiliyorlar. Ayrıca virüslere karşı da oldukça dayanıklılar. International Potato Center tarafından seçilen bu 100 patates, toplam 4500 adayın aralarından belirlenmişti.

NASA'nın özellikle gelecek Mars görevleri için hazırlık planları çerçevesinde gerçekleştirdiği deneylerin; zor koşullarda yaşayan, yeterli besin alamayan, ve patates yetiştirmek için uygun toprak bulamayan insanlara da yardım edeceği düşünülüyor. International Potato Center viroloğı Jan Kreuze da konu hakkında,"Çölleşme, yükselen sıcaklıklar ve topraktaki yüksek tuz oranı gibi durumlara karşı hazırlıklı olmalıyız" ifadelerini kullanıyor.


http://phys.org/news/2016-02-nasa-simulate-potatoes-mars-peru.html Yorum Yaz
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StByErdeM 3 yıl en beğenilen
Erzurumluyum. Erzurum da da bir tek patates yetişiyor soğuk iklimden dolayı.Bolca var.Bundan yıllar önce cafe de otururken arkadaşlarla konuşuyorduk hep dünyayı erzurum kurtaracak diye. Yavaş yavaş çıkmaya başladı.


Erzurumluyum. Erzurum da da bir tek patates yetişiyor soğuk iklimden dolayı.Bolca var.Bundan yıllar önce cafe de otururken arkadaşlarla konuşuyorduk hep dünya...
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Fenomenon 3 yıl
Nevşehir patatesini tutmaz kendimizi kandırmayalım
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gümüş_süvari 3 yıl
Nasa filmden değil,film nasadan esinlendi.mesele sadece mars ve patates değil.uzayda bitki yetiştirme,nasanın uzun süredir üzerinde ciddi çalışmalar yaptığı bir konu.uzun süren uzay yolculukları,ve başka gezegenlerde koloni kurma düşüncesinin en temel sorunlarından birisi yiyecek ve su ihtiyacı.
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DHKinqDH 3 yıl
StByErdeM

Erzurumluyum. Erzurum da da bir tek patates yetişiyor soğuk iklimden dolayı.Bolca var.Bundan yıllar önce cafe de otururken arkadaşlarla konuşuyorduk hep dünyayı erzurum kurtaracak diye. Yavaş yavaş çıkmaya başladı.




Güzel düşünce dostum.


Bende vay be dedikleri kadar varmış diyerek arttırıyorum.
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myanemicnick 3 yıl
Filmden görüp heveslenmiş NASA dakiler:)
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kadirirdem 3 yıl
desenize marstan ithal patates yiyeceğiz :)) acaba haşlaması ve kızartması nasıl olur..
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wilkommen 3 yıl
Koca nasa bile patatese başladıysa siz düşünün
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Physicist_Emre 3 yıl
marslı filminin birazda bilim kurgu olduğu kısmı orası çünkü orada biyoloğun yaptığı gibi kolay iş değil gübre ve nemi halledince hemen olmaz topraktaki demir oksit patatese izin vermez.(malum kırmızı rengi veren demir oksit.)
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clopin 3 yıl
marsa gidersek kuru kuru patetesmi yicez hani bunun köftesi mayonezi ayranı kolası tutmaz bu proje
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Seyrim 3 yıl
Mars filmine çok takılmış NASA.. İyiki The Walkin Deadhtan esinlenmemisler. Yoksa her yer zombi dolardı..
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Guest-C302EA147 3 yıl
Bu sayede Dünya'da patatesi daha ucuza alabiliriz.
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StByErdeM 3 yıl
mars patatesi tamamen doğal ve hormonsuz diye daha yüksek fiyattan itelemesinler


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MegaWolt38 3 yıl
"Kızartmalık, haşlamalık, sarı patates sarıııiiieeee"
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mehmet4428 3 yıl
NASA'nın asıl planı Mars'a gidip üretim yapmak olmalı, sonra oradan gelen paralarla yeni bir dünya arayışı için malzeme toplayacaktır.
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alemburda34 3 yıl
Ranch sos olmadan asla yemem. Elma dilimli patates + ranch sos
Dünyayı karşınıza alıp afiyetle yersiniz
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nasa, MARS ve
4 etiket daha patates Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu
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