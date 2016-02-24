NASA patates yetiştirmeye başladı

NASA'nın özellikle gelecek Mars görevleri için hazırlık planları çerçevesinde gerçekleştirdiği deneylerin; zor koşullarda yaşayan, yeterli besin alamayan, ve patates yetiştirmek için uygun toprak bulamayan insanlara da yardım edeceği düşünülüyor. International Potato Center viroloğı Jan Kreuze da konu hakkında,"Çölleşme, yükselen sıcaklıklar ve topraktaki yüksek tuz oranı gibi durumlara karşı hazırlıklı olmalıyız" ifadelerini kullanıyor.

http://phys.org/news/2016-02-nasa-simulate-potatoes-mars-peru.html

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NASA, Marslı filmini hatırlatan bir araştırma üzerinde çalışıyor. Uluslararası Patates Merkezi (International Potato Center) ile işbirliği yapan NASA; Peru'da, Mars benzeri koşullarda patates yetiştirmeye başladı.İlk olarak Ocak ayında başlanan deneylerde, 100 farklı patates çeşidi kullanılıyor. Mars koşullarına uygun patatesler arayan NASA, ilk sonuçları 3 ay içerisinde almayı bekliyor. Perulu NASA çalışanı astrobiyolog Julio Valdivia Silva deneyler hakkında,"Seçilen patateslerin birçoğunun testlerden başarılı sonuçlar alacağından neredeyse %100 eminiz." ifadelerini kullandı.Deneyler için özellikle patateslerin belirlenmesinin arkasında yatan sebep de yine Marslı filmine benzer. Zira yalnızca tek bir patates günlük kalori ihtiyacınızın %10'unu karşılayabiliyor. Yüksek besin içeriğine bir de pateteslerin kuru ve sert toprakta da yetişebiliyor olması eklenince patetesler bu görev için en uygun besin haline geliyorDeneylerde kullanılan patateslerin 40'ı And Dağları'nda yetişen doğal patates çeşitleri. Geri kalan 60 çeşit patates ise genetik olarak modifiye edilmişler. Modifiye edilen patatesler diğerlerine oranla daha az su ve tuzla hayatta kalabiliyorlar. Ayrıca virüslere karşı da oldukça dayanıklılar. International Potato Center tarafından seçilen bu 100 patates, toplam 4500 adayın aralarından belirlenmişti.