Mars'ın insanlar için hazırlanmış ilk haritasına göz atın!

İngiliz harita ajansı Ordnance Survey, Mars'ın insanlar için hazırlanmış ilk haritasını yayımladı. Haritanın yapımı için NASA verilerinden yararlanan organizasyon, tekniklerinin Kızıl Gezegen'e düzenlenecek olan görevlerdeki potansiyel kullanımını görmek istiyor.

Mars Pathfinder ve Opportunity gözlem araçlarının iniş bölgelerini de görebildiğiniz harita, yaklaşık 10 milyon kilometrekarelik bir alanı gösteriyor. Mars'ın toplam yüzey alanının %7'sini içeren haritanın tam boyutları için OS'nin flickr adresine göz atabilirsiniz.

https://www.ordnancesurvey.co.uk/blog/2016/02/21157/

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Kartograf Chris Wesson, BBC'ye verdiği röportajda; Mars haritası hazırlama deneyiminin hem tanıdık hem de eşsiz tarafları olduğunu belirtiyor. Başlarda NASA verilerini anlama konusunda bazı sıkıntılar yaşadığını belirten Wesson,"Ancak yine de genel süreç, herhangi bir Dünya haritası hazırlamayla neredeyse aynıydı." ifadelerini kullandı.Wesson haritada kırmızı renk kullanmaktan kaçınmış. Mars'ı Mars yapan renk kırmızıyı "fazla dominant" olarak tanımlayan Wesson; kırmızının, kaplamaların ve yazıların yeterince iyi anlaşılamamasına yol açacağını belirtiyor. Wesson ayrıca birçok Dünya haritasının da yeşil ve mavi renklerden yoksun hazırlandığını sözlerine ekliyor.Wesson'ın haritayı hazırlarken en çok zorlandığı kısım ise Mars'ın düzensiz yüzeyi olmuş. Mars'ın Dünya'dan çok daha farklı bir topografyaya sahip olduğunu belirten Wesson, düz görünen ancak aslında çok fazla kayalık ve düzensiz olan geniş alanların haritalandırılışında zorluklar yaşadığını sözlerine ekledi.