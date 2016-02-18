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Mars'ın insanlar için hazırlanmış ilk haritasına göz atın!

İnsanlar için hazırlanan ilk Mars haritası Ordnance Survey tarafından yayımlandı. 10 milyon kilometrekarelik alanı gösteren harita, Mars'ın toplam yüzey alanının %7'sini içeriyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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İngiliz harita ajansı Ordnance Survey, Mars'ın insanlar için hazırlanmış ilk haritasını yayımladı. Haritanın yapımı için NASA verilerinden yararlanan organizasyon, tekniklerinin Kızıl Gezegen'e düzenlenecek olan görevlerdeki potansiyel kullanımını görmek istiyor.

Kartograf Chris Wesson, BBC'ye verdiği röportajda; Mars haritası hazırlama deneyiminin hem tanıdık hem de eşsiz tarafları olduğunu belirtiyor. Başlarda NASA verilerini anlama konusunda bazı sıkıntılar yaşadığını belirten Wesson,"Ancak yine de genel süreç, herhangi bir Dünya haritası hazırlamayla neredeyse aynıydı." ifadelerini kullandı.

Wesson haritada kırmızı renk kullanmaktan kaçınmış. Mars'ı Mars yapan renk kırmızıyı "fazla dominant" olarak tanımlayan Wesson; kırmızının, kaplamaların ve yazıların yeterince iyi anlaşılamamasına yol açacağını belirtiyor. Wesson ayrıca birçok Dünya haritasının da yeşil ve mavi renklerden yoksun hazırlandığını sözlerine ekliyor.

Wesson'ın haritayı hazırlarken en çok zorlandığı kısım ise Mars'ın düzensiz yüzeyi olmuş. Mars'ın Dünya'dan çok daha farklı bir topografyaya sahip olduğunu belirten Wesson, düz görünen ancak aslında çok fazla kayalık ve düzensiz olan geniş alanların haritalandırılışında zorluklar yaşadığını sözlerine ekledi.

Mars Pathfinder ve Opportunity gözlem araçlarının iniş bölgelerini de görebildiğiniz harita, yaklaşık 10 milyon kilometrekarelik bir alanı gösteriyor. Mars'ın toplam yüzey alanının %7'sini içeren haritanın tam boyutları için OS'nin flickr adresine göz atabilirsiniz.

https://www.ordnancesurvey.co.uk/blog/2016/02/21157/ Yorum Yaz
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kasapoglu57 3 yıl
adamlar şimdiden parsellemeye başlamış bizde bir kaç yüz dönüm arsa alalım lazım olur yarın birgün
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selmand 3 yıl
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selcuksert38 3 yıl
Haritayı ters çevirip bakınca fallout 4 e benziyor.sizce??!!
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Guest-F8946C419 3 yıl selcuksert38
selcuksert38
Haritayı ters çevirip bakınca fallout 4 e benziyor.sizce??!!

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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silver0021 3 yıl
marstaki araplara arabia terra denmiş. terrade herhalde petrol. bu araplar işi biliyor hımına :)
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clopin 3 yıl
bugün haritasını yaparlar yarın sınırları çizerler kaptırdık güzelim kızılı.
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