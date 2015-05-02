NASA'nın 10 elektrik motorlu insansız hava aracı başarılı bir test daha geçirdi

Geçtiğimiz Mart ayında elektrikli uçaklar için geliştirdiği yeni kanat teknolojisini, geçtiğimiz günlerde ise yüksek verimlilik ve performans vaat eden şekil değiştirebilen kanat parçalarını test etmeye başlayan Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, şimdiyse 10 elektrik motorlu insansız hava aracı Greased Lightning (GL-10) için önemli bir testi daha başarıyla tamamladığını duyurdu.

NASA Langley Araştırma Merkezi tarafından üzerinde uzun zamandır çalışılan hava aracı Greased Lightning (GL-10), bünyesinde 10 adet elektrik motoru taşıyor, gücünü dahili bataryalarından sağlıyor ve insansız olarak yerden kontrol edilebiliyor. Birçok benzerinden 3 metre genişliğe sahip kanatlarının yukarıya doğru katlanabiliyor ve böylece helikopter gibi kalkış yapabiliyor olmasıyla ayrılan araç, yüksek sürat gereken durumlarda ise kanatlarını tekrardan ileriye döndürerek meşhur V-22 Osprey gibi uçak formunu alabiliyor.

Hampton Virginia merkezli yaptığı son testler ile Greased Lightning'in oldukça zor bir süreç olarak nitelendirilen yatay / dikey uçuş geçiş performansını gözler önüne seren Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, sıradaki hedeflerini ise insansız hava aracının standart helikopterlerden dört kat daha ergonomik olduğunu kanıtlamak olarak açıklıyor. GL-10'un belirli bir noktaya gelmesiyle de ticari taşımacılık, arama kurtarma ya da gözlem amaçlı kullanıma sunulabileceği konulan hedefler arasında yer alıyor.

NASA'nın üzerinde büyük emek harcadığı Greased Lightning (GL-10) hakkında bahsi geçen son testin videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2015/05/01/nasas-10-engine-electric-uav-now-flies-as-well-as-it-hovers/