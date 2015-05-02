Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

NASA'nın 10 elektrik motorlu insansız hava aracı başarılı bir test daha geçirdi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,2b
1
15
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
NASA'nın 10 elektrik motorlu insansız hava aracı başarılı bir test daha geçirdi
 
Geçtiğimiz Mart ayında elektrikli uçaklar için geliştirdiği yeni kanat teknolojisini, geçtiğimiz günlerde ise yüksek verimlilik ve performans vaat eden şekil değiştirebilen kanat parçalarını test etmeye başlayan Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, şimdiyse 10 elektrik motorlu insansız hava aracı Greased Lightning (GL-10) için önemli bir testi daha başarıyla tamamladığını duyurdu.
NASA Langley Araştırma Merkezi tarafından üzerinde uzun zamandır çalışılan hava aracı Greased Lightning (GL-10), bünyesinde 10 adet elektrik motoru taşıyor, gücünü dahili bataryalarından sağlıyor ve insansız olarak yerden kontrol edilebiliyor. Birçok benzerinden 3 metre genişliğe sahip kanatlarının yukarıya doğru katlanabiliyor ve böylece helikopter gibi kalkış yapabiliyor olmasıyla ayrılan araç, yüksek sürat gereken durumlarda ise kanatlarını tekrardan ileriye döndürerek meşhur V-22 Osprey gibi uçak formunu alabiliyor.
Hampton Virginia merkezli yaptığı son testler ile Greased Lightning'in oldukça zor bir süreç olarak nitelendirilen yatay / dikey uçuş geçiş performansını gözler önüne seren Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, sıradaki hedeflerini ise insansız hava aracının standart helikopterlerden dört kat daha ergonomik olduğunu kanıtlamak olarak açıklıyor. GL-10'un belirli bir noktaya gelmesiyle de ticari taşımacılık, arama kurtarma ya da gözlem amaçlı kullanıma sunulabileceği konulan hedefler arasında yer alıyor.
NASA'nın üzerinde büyük emek harcadığı Greased Lightning (GL-10) hakkında bahsi geçen son testin videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2015/05/01/nasas-10-engine-electric-uav-now-flies-as-well-as-it-hovers/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guest-BE73ABCD2 4 yıl en beğenilen
Kim bu insansız hava aracı lafını buldu merak ediyorum , bildiğimiz uzaktan kumandalı uçak bunlar.... İnsansız hava aracı deyince daha mı havalı oluyor : ))

Mesela şöyle şeyler üretebiliriz
İnsansız çamaşır makinesi
İnsansız fırın

Geçen gün yiğene İnsansız kara aracı aldık. işte görseli

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Kim bu insansız hava aracı lafını buldu merak ediyorum , bildiğimiz uzaktan kumandalı uçak bunlar.... İnsansız hava aracı deyince daha mı havalı oluyor : ))
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hollowman_ 4 yıl
geleceğin yolcu uçağı konsepti
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CANPOLAT68 4 yıl
Paylaşım için teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Beybifeys 4 yıl
Adamlar hiç inmeyen uçakla iletişimde ve bilgi akışını ele geçirme konusunda devrim yapacaklar, bizimkiler de ülkemizi baz istasyonu çöplüğüne çevirme peşinde. 4G'ye geçmek için çırpınsın dursunlar, 80 milyonluk ülkede fiberli abone sayısı 1 milyona ulaşmamış. Neresinden bakarsanız bakın artık manzara sefahatköy ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emre1393 4 yıl
Bizimkiler duble yol yapsın anca
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YasinCC 4 yıl
Bildigin scorpion motor ve castle esc kullanmışlar. Karbon fiber kumaşı bana versinler bende yaparım.
Buna benzer bir sürü aracı Türkiye de yapan var bu arada.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 4 yıl
look

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Balance 4 yıl
pcoyundelisi
Kim bu insansız hava aracı lafını buldu merak ediyorum , bildiğimiz uzaktan kumandalı uçak bunlar.... İnsansız hava aracı deyince daha mı havalı oluyor : )) Mesela şöyle şeyler üretebiliriz İnsansız çamaşır makinesi İnsansız fırın Geçen gün yiğene İnsansız kara aracı aldık. işte görseli
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Kafan güzelmiş kardeş güle güle kullan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Skyfall44 4 yıl
Eh Nasadan başarılı bir iniş ve kalkış.Bunuda yapamasalardı ayıp olurdu okadar uzaya araç yolluyorlar :)Pek bir yenilik göremedim,zaten çok önceden varolan bir sistem.Bence nasanın birkaç yeni yetmeleri hobby olarak bi rc droneyi geliştirip,eğlenelim demiş :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dranas 4 yıl
harika
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 4 yıl
he ya predator, bu mu yoksa bu mu ?
"hasta la vista" veya lise yillarimdaki "milan oli milan ki koli" gibi
!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
20likcivi 4 yıl
kafaya gel :) Predator o zaman sana göre oyuncak uçak :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5205 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, nasa ve
3 etiket daha havacılık uçak uav
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Mobilite: LG G4 değerlendirmesi, ZenFone 2'ye rakip 4GB RAM'li yeni telefon ve dahası... 4 yıl Tesla'dan evler için PowerWall pil: Elektrik faturanızı 3 kata kadar düşürün! 4 yıl Snapdragon 808 video inceleme: Teknik analiz, karşılaştırmalı testler ve dahası... 4 yıl TRT ile 4K kanal çalışmalarını konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim