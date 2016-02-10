NASA'nın 2017 mali yılı bütçesi 19 Milyar Dolar

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) dünyanın merakla izlediği önemli kurumlardan birisi. Uzay konusunda önemli çalışmalar yapan kurum dolayısıyla önemli bir gelir desteğine de ihtiyaç duyuyor. Beyaz Saray'da yapılan 2017 mali yılı bütçe planına göre ise NASA'ya 19 Milyar Dolar ödenek ayrılmış durumda.

Bu rakam 2015 mali yılında ayrılan 18.5 Milyar dolara göre 500 Milyon dolarlık bir artış anlamına geliyor ancak NASA 2016 mali yılında 19.3 Milyar dolarlık ödenek almıştı. 2016 yılındaki bu ekstra yükselişin sebebi ise başkan Barrack Obama'nın bu konudaki özel ısrarıydı.

Bütçenin 8.4 Milyar dolarlık kısmı insanlı keşif programlarına ayrılacak. Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yapılacak seferler de bu program dahilinde değerlendiriliyor, bu da ISS'e astronot ve erzak taşıyacak SpaceX ve Boeing gibi özel şirketlerin de pastadan pay alacağını gösteriyor. Nasa Bilim Bölümü bütçeden 5.6 Milyar dolar gibi önemli bir pay alırken 1.5 Milyar dolar ise gezegen bilimleri çalışmalarına ayrılacak.

NASA 2020 yılına kadar Mars'a yeni bir keşif aracı göndermeyi amaçlıyor, ayrıca kurumun gelecek planları arasında Jupiter'in buzullarla kaplı uydusu Europa'yı ziyaret etmek de bulunuyor. Bakalım ilerleyen yıllar NASA ve uzay yarışına dahil olan diğer şirketler nasıl uzay başarılarına imza atacak.

http://www.theverge.com/2016/2/9/10950932/nasa-budget-request-2017-obama-administration