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NASA'nın 2017 mali yılı bütçesi 19 Milyar Dolar

Beyaz Saray 2017 mali yılında NASA için ayırdığı bütçeyi açıkladı. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesine önümüzdeki mali yıl için 19 Milyar dolarlık bir ödenek ayrılmış durumda.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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NASA'nın 2017 mali yılı bütçesi 19 Milyar Dolar

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) dünyanın merakla izlediği önemli kurumlardan birisi. Uzay konusunda önemli çalışmalar yapan kurum dolayısıyla önemli bir gelir desteğine de ihtiyaç duyuyor. Beyaz Saray'da yapılan 2017 mali yılı bütçe planına göre ise NASA'ya 19 Milyar Dolar ödenek ayrılmış durumda.

Bu rakam 2015 mali yılında ayrılan 18.5 Milyar dolara göre 500 Milyon dolarlık bir artış anlamına geliyor ancak NASA 2016 mali yılında 19.3 Milyar dolarlık ödenek almıştı. 2016 yılındaki bu ekstra yükselişin sebebi ise başkan Barrack Obama'nın bu konudaki özel ısrarıydı.
Bütçenin 8.4 Milyar dolarlık kısmı insanlı keşif programlarına ayrılacak. Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yapılacak seferler de bu program dahilinde değerlendiriliyor, bu da ISS'e astronot ve erzak taşıyacak SpaceX ve Boeing gibi özel şirketlerin de pastadan pay alacağını gösteriyor. Nasa Bilim Bölümü bütçeden 5.6 Milyar dolar gibi önemli bir pay alırken 1.5 Milyar dolar ise gezegen bilimleri çalışmalarına ayrılacak.
NASA 2020 yılına kadar Mars'a yeni bir keşif aracı göndermeyi amaçlıyor, ayrıca kurumun gelecek planları arasında Jupiter'in buzullarla kaplı uydusu Europa'yı ziyaret etmek de bulunuyor. Bakalım ilerleyen yıllar NASA ve uzay yarışına dahil olan diğer şirketler nasıl uzay başarılarına imza atacak.

http://www.theverge.com/2016/2/9/10950932/nasa-budget-request-2017-obama-administration Yorum Yaz
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Guest-BF8E9B238 3 yıl en beğenilen
Oha diyanetin bütçesinden bile fazla.
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112112acil 3 yıl
admalar yiyo ama çalışıyo gagagahaahaa
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Aeronautical Engineering 3 yıl
SNC'de şu paydan alsa bari
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1ses1 3 yıl
Millet araştırmaya para harcarken biz hala teror belası için para harcıyalım kaybedelim.
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Spiderhip 3 yıl
Acil diyanetin bütçesini daha da arttırıp nasayı yakalamalıyız. Biz europa'ya onlardan önce ulvi olarak ulaşabiliriz. Ha gayret, biraz daha cehalet, biraz daha sapkınlık.
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artenis 3 yıl
Dine bu kadar önem verseler keşke, bizim diyanetimiz 6.4 milyar dolar mesela. yazık yazık... Bir fetvada verilen '' iş güvenliği konusunda fazla çalışmayın allahın gücüne gider walla inanmazsan dönde bak '' kıvamında bir vaaz kadar ne değeri olabilir nasanın, yada 1 milyon TL lik zırhlı S kasa mercedes kadar yada '' kendi öz kızına şehvetle bakabilir'' gibi ilim irfan dolu nağmeler kadar ne önemi olabilir ki...
EY NASA, EEEY KAFİRLER ZİYANDASINIZ BİLESİNİZ ...
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Steve Dogs 3 yıl
Adamlar 19 milyar dolara mars vb araştırması yapıyorlar, bizimkiler 7-8 milyara anca fetva veriyorlar
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murdocklawless 3 yıl
bizde olsa ne güzel parçalarlardı o parayı ama be. eşe dosta ihaleler, ihalelerden hortumlar.
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1BilimAdamı 3 yıl
Fazla değilmiş şaşırdım demek bizim ülkede rahat bu araştırmalara başlayabilirmiş
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casperfriendly 3 yıl
Nasaya tüm dünyanın destek vermesi gerek. Bulunacak çığır açıcı buluşlar, tüm dünyanın faydasına olacak. Daha çok para daha iyi çalışma ortamı ve daha fazla teknoloji demek. 19'u bile az buluyorum.
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Guest-BF8E9B238 3 yıl en beğenilen
Oha diyanetin bütçesinden bile fazla.
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