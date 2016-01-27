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NASA'nın Opportunity keşif aracı Mars'taki 12.yılını doldurdu

NASA'nın 7 Temmuz 2003'de uzaya fırlattığı Opportunity, Mars'taki 12.yılını doldurdu. Opportunity, Curiosity ile beraber Mars yüzeyinde aktif olan iki araçtan birisi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Curiosity keşif aracının Mars'a varmasının ardından ikinci plana atılan Opportunity, kızıl gezegendeki 12. yılını tamamladı. 25 Ocak 2004'de ikizi Spirit'ten yalnızca birkaç hafta sonra Mars topraklarına inen Opportunity hâlâ aktif bir şekilde gezegeni araştırmaya devam ediyor.
NASA'nın Opportunity keşif aracı Mars'taki 12.yılını doldurdu

Aslına bakarsanız Opportunity ve ikizi Spirit yalnızca 90 günlük bir görev için Mars'a gönderilmişlerdi. Planlananın aksine çok daha uzun süre çalışmalarına devam eden ikiliden Spirit 2010'da Dünya ile olan iletişimini kesmiş olsa da Opportunity çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Keşif aracı son olarak 2011'de 22 kilometre genişliğindeki Endeavour isimli kratere varmıştı. Yaklaşık 5 yıldır bu krateri inceleyen Opportunity için NASA'nın da çok dikkatli davranması gerekiyor. Nükleer enerji kullanan Curiosity'nin aksine Güneş panellerinden güç alan Opportunity, zaman zaman ışık alamayacağı bölgelerde sıkışık kalıyor ve bu durum kendisinden aylarca haber alınamamasına sebep oluyordu.

Kendisi için belirlenen yaşam süresinden tam 11 yıl 277 gün daha fazla görev yapan Opportunity, son zamanlardaysa Mars'ın yoğun kış şartlarıyla mücadele ediyor. Bir Mars yılının 1.9 Dünya yılına denk gelmesi sebebiyle yaklaşık iki kat daha fazla yaz ve kış sezonları geçiren Opportunity, Mars'taki yedinci kışını yaşıyor ve Endeavour kraterinde bulunan Maraton Vadisi'nde çalışmalarına devam ediyor.

Araç Mars'ın yüzeyine iniş yaptığından beri tam 42.65 kilometre yol aldı. Bir maraton uzunluğundan daha fazla yol giden keşif aracı aynı zamanda Dünya dışı bir yüzeyde en fazla seyahat eden robot olma rekorunu da elinde tutuyor.
Bu yazı Hasan Aygünoğlu tarafından DonanımHaber için hazırlanmıştır.

http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=4831 Yorum Yaz
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Desmotes 3 yıl en beğenilen
Bizde 12 yıldır Nihat Hatipoğlu izliyoruz
1 Yanıt Yanıtla +20
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Fenomenon 3 yıl Desmotes
Desmotes
Bizde 12 yıldır Nihat Hatipoğlu izliyoruz

Her haberin altınla dinle alakalı yorum yapmasanız olmaz. Ondan sonra da bişey deyince "dinciler bize saldırıyor ühü ühü" diye ağlıyorsunuz. Şimdi bunun konuyla ne alakası var. Abd'de prezidınt incile el basıp yemin ediyor. Ama kimse "Nasa'nın aracı 12 yılını doldurdu" haberinin altına prezşdınt incile al basıyor diye yorum yapmıyor. Neden?? Sizin gibilerin tek yaptığı dine saldırmak, provokatif yorumlarla tartışma başlatmak. Sen Hatipoğlu'nu izlemedin de ne oldu?? Satürn'e mi gittin?? Şimdi yıkıl karşımdan zındık.
DesmotesBizde 12 yıldır Nihat Hatipoğlu izliyoruzHer haberin altınla dinle alakalı yorum yapmasanız olmaz. Ondan sonra da bişe...
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2 Yanıt Yanıtla +11
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ULYSES 3 yıl
Efsane kasa
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kadirirdem 3 yıl
çürümemişte orda demekki korozyon olayı yok orda....
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bafbaf 3 yıl
Desmotes
Bizde 12 yıldır Nihat Hatipoğlu izliyoruz

Boğazına bıçak mı dayadılar izle diye ?
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Patren 3 yıl
bununda işlemcisi playstation 1 olmasın
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emir kustirika 3 yıl
hayallerler The martian gerçekler mavi akbil :D
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Desmotes 3 yıl en beğenilen
Bizde 12 yıldır Nihat Hatipoğlu izliyoruz
1 Yanıt Yanıtla +20
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Fenomenon 3 yıl Desmotes
Desmotes
Bizde 12 yıldır Nihat Hatipoğlu izliyoruz

Her haberin altınla dinle alakalı yorum yapmasanız olmaz. Ondan sonra da bişey deyince "dinciler bize saldırıyor ühü ühü" diye ağlıyorsunuz. Şimdi bunun konuyla ne alakası var. Abd'de prezidınt incile el basıp yemin ediyor. Ama kimse "Nasa'nın aracı 12 yılını doldurdu" haberinin altına prezşdınt incile al basıyor diye yorum yapmıyor. Neden?? Sizin gibilerin tek yaptığı dine saldırmak, provokatif yorumlarla tartışma başlatmak. Sen Hatipoğlu'nu izlemedin de ne oldu?? Satürn'e mi gittin?? Şimdi yıkıl karşımdan zındık.
1 Yanıt Yanıtla +11
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mu5tafa 3 yıl
The martian gerçek oldu :)
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