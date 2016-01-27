NASA'nın Opportunity keşif aracı Mars'taki 12.yılını doldurdu

Curiosity keşif aracının Mars'a varmasının ardından ikinci plana atılan Opportunity, kızıl gezegendeki 12. yılını tamamladı. 25 Ocak 2004'de ikizi Spirit'ten yalnızca birkaç hafta sonra Mars topraklarına inen Opportunity hâlâ aktif bir şekilde gezegeni araştırmaya devam ediyor.

Araç Mars'ın yüzeyine iniş yaptığından beri tam 42.65 kilometre yol aldı. Bir maraton uzunluğundan daha fazla yol giden keşif aracı aynı zamanda Dünya dışı bir yüzeyde en fazla seyahat eden robot olma rekorunu da elinde tutuyor.

Bu yazı Hasan Aygünoğlu tarafından DonanımHaber için hazırlanmıştır.

http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=4831

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Aslına bakarsanız Opportunity ve ikizi Spirit yalnızca 90 günlük bir görev için Mars'a gönderilmişlerdi. Planlananın aksine çok daha uzun süre çalışmalarına devam eden ikiliden Spirit 2010'da Dünya ile olan iletişimini kesmiş olsa da Opportunity çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.Keşif aracı son olarak 2011'de 22 kilometre genişliğindeki Endeavour isimli kratere varmıştı. Yaklaşık 5 yıldır bu krateri inceleyen Opportunity için NASA'nın da çok dikkatli davranması gerekiyor. Nükleer enerji kullanan Curiosity'nin aksine Güneş panellerinden güç alan Opportunity, zaman zaman ışık alamayacağı bölgelerde sıkışık kalıyor ve bu durum kendisinden aylarca haber alınamamasına sebep oluyordu.Kendisi için belirlenen yaşam süresinden tam 11 yıl 277 gün daha fazla görev yapan Opportunity, son zamanlardaysa Mars'ın yoğun kış şartlarıyla mücadele ediyor. Bir Mars yılının 1.9 Dünya yılına denk gelmesi sebebiyle yaklaşık iki kat daha fazla yaz ve kış sezonları geçiren Opportunity, Mars'taki yedinci kışını yaşıyor ve Endeavour kraterinde bulunan Maraton Vadisi'nde çalışmalarına devam ediyor.