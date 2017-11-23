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NATO siber saldırıların hedefinde: Her ay 500 siber saldırı gerçekleştiriliyor

AB üyeleri arasındaki savunma iş birliğinin geliştirilmesinden sorumlu olan Avrupa Savunma Ajansı'nın açıklamasına göre NATO ağlarına her ay 500'e yakın siber saldırı gerçekleştiriliyor.
1 yıl
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Güvenlik
Furkan Babur
Yazar
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NATO siber saldırıların hedefinde: Her ay 500 siber saldırı gerçekleştiriliyor
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En önemli ve güçlü organizasyonların bile siber saldırılara karşı savunmasız olduğu bir dönemden geçiyoruz ve dünya genelinde siber saldırılar her geçen gün artıyor. Bu yıl mayıs ayında tüm dünyada etkisini hissettiren WannaCry saldırısının da gösterdiği gibi hackerlar bireysel kullanıcılar kadar dev şirketleri ve hükümetleri de hedef tahtasına koyabiliyor. Avrupa Savunma Ajansı'nın açıklamasına göre ise bu saldırıların en sık yaşandığı kuruluşlardan biri de NATO.


Her Ay 500'e Yakın Siber Saldırı 

Avrupa Birliği'ne üye ülkeler arasındaki savunma iş birliğinin geliştirilmesinden sorumlu olan Avrupa Savunma Ajansı(EDA) Yıllık Konferansı'nda siber saldırılara ilişkin önemli detaylar paylaşıldı. NATO Muhabere ve Bilgi Ajansı Genel Direktörü Kevin Scheid, her ay NATO ağlarını hedef alan yaklaşık 500 adet siber saldırının gerçekleştirildiğini ifade ederken saldırıların kaynağını paylaşmadı. Estonya Cumhurbaşkanı Kersti Kaljulaid ise geçtiğimiz 10 yıl içinde siber saldırıların ciddi bir gelişme gösterdiğini ve pek çok siyasetçinin siber saldırılara karşı savunma girişimlerinde bulunduklarını itiraf ettiğini dile getirdi. Kaljulaid, karar verme yetkisine sahip mercilerin siber saldırıları daha iyi tanımaları gerektiğini de ekledi.


Tabi önemli siyasi isimler EDA Yıllık Konferansı'nda siber saldırılara yönelik açıklamalarda bulunsa da Avrupa Birliği uzun bir süredir siber saldırılara karşı daha hazır hale gelmek için çalışmalar yürütüyor. Son olarak eylül ayında siber saldırı meselesini ele alan birlik üye ülkelerin savunma bakanlarının, olası bir siber saldırıda krizi nasıl yönetebileceğini görmek adına EU CYBRID 2017 isimli bir siber strateji oyunu oynamasını istemişti.


http://www.ibtimes.com/cyberattacks-nato-networks-about-500-month-european-defense-agency-says-2619051 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
HesapsızKitapsız 1 yıl
We are the world'.... order? NATO FMs kill song in Turkey

Biraz daha uzun versiyonu youtube.com/...
Bizim Bakan Mevlüt Çavuşoğlu değil mi o?

2015 Mayısında Suriye başarılarını kutluyorlar herhalde

We are the world,
We are the children
We are the ones who make a brighter day
Tiksindim la
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WarSaw 1 yıl
İncirlik nato ajan üssü bu ülkeye ihanettir
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