NEC, M332XS ve M352WS model isimli iki yeni kısa mesafeli projektörünü duyurdu

Projektör pazarına yönelik olarak çalışmalarına devam eden NEC, bu doğrultuda ürün gamına kısa mesafeli M332XS ve M352WS isimli projektörlerini eklediğini duyurdu.

Alışıldık tasarım anlayışıyla DLP BrilliantColor teknolojisi kullanan NEC M332XS ve M352WS, ortak olarak kısa mesafelerde yüksek görüntü seviyesi için hazırlanmış durumdalar. 3D HDMI ve 3D Blu-Ray oynatıcı destekleriyle gelen projektörler, aynı zamanda harici ses çıkışlarına, Wi-Fi kablosuz bağlantı özelliğine, HDMI çıkışına ve dahili 20W hoparlöre sahipler. Projektörlerin birbirlerinden ayrılan en önemli farkları ise lümen ve çözünürlük tarafında. M332XS modeli 3300 lümen parlaklık ile XGA (1024 x 768) çözünürlük sunarken, M352WS ise 3500 lümen ve WXGA (1280 x 800) çözünürlük seviyesi ile geliyor.

NEC'in yeni projektörlerinden M332XS 960$, M352WS ise 1070$ fiyat etiketleriyle Nisan ayında satışa çıkıyor.

http://www.slashgear.com/nec-launches-m332xs-and-m352ws-short-throw-projectors-19317405/