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NEC'ten Sandy Bridge tabanlı ve 3D destekli hepsi bir arada bilgisayar

8 yıl
7,1b
1
5
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japon elektronik üreticisi NEC, üç boyutlu görüntüleme teknolojisine sahip Intel Sandy Bridge tabanlı hepsi bir arada bilgisayarını duyurdu. ValueStar VW970/DS olarak isimlendirilen bilgisayar, Intel'in 2.7GHz'de çalışan ve Turbo Boost teknolojisiyle 3.4GHz'e kadar çıkabilen Core i7-2620M işlemcisinden güç alıyor.

Açıklanan teknik özellik bilgilerine göre 8GB DDR3 bellekle gelen ve 2TB depolama kapasitesi sunan sistemin konfigürasyonunda, gelişmiş çoklu ortam deneyimi için Blu-ray sürücüye de yer veriliyor. Ekran boyutu 23-inç olan ve 1920 x 1080 piksel yani Full HD çözünürlük desteği sunan bilgisayar, 120Hz panel kullanıyor ve beraberinde gelen gözlükle 3D görüntü desteği de sunuyor.

Ekran kartı olarak Nvidia'nın GeForce GT425M çözümü ile gelen sistem, bu sayede yüksek tanımlı videoları akıcı bir şekilde oynatabildiği gibi CUDA ve PhysX teknolojilerine de destek sunuyor. Dijital TV alıcısı, WiFi, kart okuyucusu, HDMI, 6x USB 2.0 ve 2x USB 3.0 portları ile donatılan sistemin ağırlığı ise 18 Kg.

Windows 7 işletim sistemiyle sunulan bilgisayarın fiyatı henüz açıklanmazken, daha düşük konfigürasyonlara sahip alternatif versiyonların hazırlandığını da belirtelim.


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Turkforce 8 yıl
Bu tip bilgisayarları almak için performans sınıfı fusion işlemcilerinin çıkışını beklemek gerek.
@sencer_1907
NEC ile cemaat arasında komik olan nasıl bir alaka kurdun ?
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Refik1 7 yıl
Merhaba Arkadaşlar WD PASPORT usb 3.0 2,5 inc externel harddisk aldım
Ana kartım ASUS P5WD2 PREMİUM
İşlemcim intel 3.3 duo

NEC Electronik USB 3.0 Host kontroller i Alıp ana karta taktım driverinide yükledim
fakat kopyalama 16 mbit e kadar düşüyor en yüksek kopyalamada 25mbit olarak yapıyor
Nerde hata yapmışımdır
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Batuist 8 yıl
bence bu panel bilgisayarların en büyük sorunu içerisinde kullandıkları ekran kartları.. hep çok düşük seviye kart kullanıyorlar.. Halbuki taşınabilir formda olmadıkları için pil sorunuda olmayan bu sistemlerde daha yüksek mobil gpular eşlik edebilir.
@sencer_1907
komik olan nedir söylesende bu haberi okuyan herkesle beraber gülsek...!!
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_SeRHaT_ 8 yıl
Bu tür ürünlerde güçlü ekran kartlarını soğutma imkanları çok zor olduğu için de mobil GPU tercih ediliyor. Düşünsenize her yeri fanla dolu bir kasada bile 70-80 ºC olan bir ekran kartı bunların plastiğini eritebilir.
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sencer_1907 8 yıl
NEC mi puhahahaha :D Cemaat bilgisayarı ya bu :D
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