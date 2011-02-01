NEC'ten Sandy Bridge tabanlı ve 3D destekli hepsi bir arada bilgisayar

Japon elektronik üreticisi NEC, üç boyutlu görüntüleme teknolojisine sahip Intel Sandy Bridge tabanlı hepsi bir arada bilgisayarını duyurdu. ValueStar VW970/DS olarak isimlendirilen bilgisayar, Intel'in 2.7GHz'de çalışan ve Turbo Boost teknolojisiyle 3.4GHz'e kadar çıkabilen Core i7-2620M işlemcisinden güç alıyor.

Açıklanan teknik özellik bilgilerine göre 8GB DDR3 bellekle gelen ve 2TB depolama kapasitesi sunan sistemin konfigürasyonunda, gelişmiş çoklu ortam deneyimi için Blu-ray sürücüye de yer veriliyor. Ekran boyutu 23-inç olan ve 1920 x 1080 piksel yani Full HD çözünürlük desteği sunan bilgisayar, 120Hz panel kullanıyor ve beraberinde gelen gözlükle 3D görüntü desteği de sunuyor.

Ekran kartı olarak Nvidia'nın GeForce GT425M çözümü ile gelen sistem, bu sayede yüksek tanımlı videoları akıcı bir şekilde oynatabildiği gibi CUDA ve PhysX teknolojilerine de destek sunuyor. Dijital TV alıcısı, WiFi, kart okuyucusu, HDMI, 6x USB 2.0 ve 2x USB 3.0 portları ile donatılan sistemin ağırlığı ise 18 Kg.

Windows 7 işletim sistemiyle sunulan bilgisayarın fiyatı henüz açıklanmazken, daha düşük konfigürasyonlara sahip alternatif versiyonların hazırlandığını da belirtelim.