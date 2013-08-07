Gameloft'un Amerikan futbolu simülasyonu NFL Pro'nun yeni oyunu NFL Pro 2014 mobil oyuncuların beğenisine sunuldu.





Futbol simülasyonlarının başarılı örneklerinden olan NFL Pro serisi, yeni oyunu ile birlikte oyunculara 2014 sezonu ve Süper Bowl heyecanını ücretsiz olarak yaşama fırsatı sunuyor. NFL Pro 2013'e göre, daha iyi grafikler ve daha sosyal bir yapı vaat ediyor.





NFL Pro 2014'e aşağıdaki market bağlantılarından erişebilirsiniz. Cihazınızda NFL Pro 2013 yüklü ise, 1.5.0 numaralı güncellemeyi kurmanız yeni sezona adım atmanız için yeterli olacaktır. Bu arada 2014 sezonunun henüz Android için yayınlanmadığını belirtelim. Ancak, yakın bir zamanda yayınlanmasını bekliyoruz.