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NFL Pro 2014 mobil oyuncuların beğenisine sunuldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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NFL Pro 2014 mobil oyuncuların beğenisine sunuldu
Gameloft'un Amerikan futbolu simülasyonu NFL Pro'nun yeni oyunu NFL Pro 2014 mobil oyuncuların beğenisine sunuldu.

Futbol simülasyonlarının başarılı örneklerinden olan NFL Pro serisi, yeni oyunu ile birlikte oyunculara 2014 sezonu ve Süper Bowl heyecanını ücretsiz olarak yaşama fırsatı sunuyor. NFL Pro 2013'e göre, daha iyi grafikler ve daha sosyal bir yapı vaat ediyor.

NFL Pro 2014'e aşağıdaki market bağlantılarından erişebilirsiniz. Cihazınızda NFL Pro 2013 yüklü ise, 1.5.0 numaralı güncellemeyi kurmanız yeni sezona adım atmanız için yeterli olacaktır. Bu arada 2014 sezonunun henüz Android için yayınlanmadığını belirtelim. Ancak, yakın bir zamanda yayınlanmasını bekliyoruz.

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bravez 6 yıl en beğenilen
Şunu bilmelisiniz ki eğer bir Gameloft oyunu ücretsizse size para verdirtmek için her şeyi yaparlar..
3 Yanıt Yanıtla +7
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DH Misafiri 5 yıl
internetim olmasına rağmen sürekli internet bağlantınızı kontrol edin diyor bunun nedeni ne olabilir
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Zig Zag 5 yıl
F2P ise oynanmaz..
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bravez 6 yıl en beğenilen
Şunu bilmelisiniz ki eğer bir Gameloft oyunu ücretsizse size para verdirtmek için her şeyi yaparlar..
2 Yanıt Yanıtla +7
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dievas 6 yıl
vita da nfl i elimden bırakamıyorum. iPhone a da düzgün bir şey gelsin de vitayı taşımayayım oraya buraya.
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Şekilsiniz ya 6 yıl bravez
bravez

Şunu bilmelisiniz ki eğer bir Gameloft oyunu ücretsizse size para verdirtmek için her şeyi yaparlar..

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Özgür1616 6 yıl bravez
bravez
Şunu bilmelisiniz ki eğer bir Gameloft oyunu ücretsizse size para verdirtmek için her şeyi yaparlar..

Aynen kardeşim insana keske paralı olsa dedirtiyor
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Septams 6 yıl
önceki oyun pek sarmamıştı bakalım bu sefer nolucak
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