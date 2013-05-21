NHK, OLED materyallerin ömrünü uzatacak yeni bir yapı icat etti: iOLED

Seri üretimindeki engelleri geride bırakarak günümüzde her yönüyle en son teknoloji LCD paneller ile karşılaştırılabilecek bir seviyeye ulaşan OLED türündeki çözümler, yıl sonuna kadar sektörde yeni bir dönem başlatacak. Cam yerine plastik üzerine işlenebilen OLED materyaller, ilk etapta kırılmaz, ultra ince ve hafif ekranların önünü açacak. Sonraki dönemlerde eğilip bükülebilen ürünlerin son kullanıcıya ulaştırılması mümkün hale gelecek. Ancak kapsülleme işlemiyle alakalı sorunlar OLED türünün üretiminde başı çeken Samsung Display'ın plastik OLED'e geçişte elini kolunu bağlıyor. Halihazırda ABD'li bir şirketin teknolojilerini test eden üreticinin aradığı çözüm, uzak doğudan gelebilir. Kısa süre önce bir basın açıklaması yayınlayan Japon hükümetinin ulusal yayın kuruluşu NHK, kimyasal üreticisi Nippon Shokubai ile birlikte geliştirdiği yeni OLED yapısı sayesinde OLED materyallerinin ömrünü uzattığını ve dış ortamla temasta yaşanan özellik kaybını durdurabildiğini dile getirdi.

iOLED ismi verilen bu teknolojide, sıradan OLED'lerdeki anot ve katot dizilimi tam tersine çevriliyor. Ayrıca katot üzerine koruyucu bir kaplama uygulanıyor. Normalde kapsüllenmemiş bir OLED materyali, havayla temas edip oksitlendiği için 100 gün içerisinde parlaklığını %50 oranında kaybederken; iOLED yapısını benimseyen bir ürünün dış ortamla temasının tamamen kesilmemesi halinde dahi fonksiyonlarını koruyabiliyor. Kapsülleme işlemine alternatif olarak geliştirilen iOLED'in araştırma-geliştirma çalışmaları plastik OLED'lere doğru yayılmaya devam edecek. Bu çalışmalar neticesinde, seri üretim sırasında yaşanan kapsülleme problemleri aşılacak, OLED materyallerin ömrü uzatılabilecek ve plastik OLED'lerin önündeki en büyük engel çözümlenmiş olacak. NHK'nın OLED türü için büyük ehemmiyete sahip bu teknolojisiyle alakalı yeni detaylar yarın başlayacak SID: Display Week 2013'te yayınlanacak.

http://www3.nhk.or.jp/pr/marukaji/m-giju351.html