Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

NHK, OLED materyallerin ömrünü uzatacak yeni bir yapı icat etti: iOLED

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
959
1
10
Diğer Bilim ve Teknoloji
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
NHK, OLED materyallerin ömrünü uzatacak yeni bir yapı icat etti: iOLED
Seri üretimindeki engelleri geride bırakarak günümüzde her yönüyle en son teknoloji LCD paneller ile karşılaştırılabilecek bir seviyeye ulaşan OLED türündeki çözümler, yıl sonuna kadar sektörde yeni bir dönem başlatacak. Cam yerine plastik üzerine işlenebilen OLED materyaller, ilk etapta kırılmaz, ultra ince ve hafif ekranların önünü açacak. Sonraki dönemlerde eğilip bükülebilen ürünlerin son kullanıcıya ulaştırılması mümkün hale gelecek. Ancak kapsülleme işlemiyle alakalı sorunlar OLED türünün üretiminde başı çeken Samsung Display'ın plastik OLED'e geçişte elini kolunu bağlıyor. Halihazırda ABD'li bir şirketin teknolojilerini test eden üreticinin aradığı çözüm, uzak doğudan gelebilir. Kısa süre önce bir basın açıklaması yayınlayan Japon hükümetinin ulusal yayın kuruluşu NHK, kimyasal üreticisi Nippon Shokubai ile birlikte geliştirdiği yeni OLED yapısı sayesinde OLED materyallerinin ömrünü uzattığını ve dış ortamla temasta yaşanan özellik kaybını durdurabildiğini dile getirdi.
iOLED ismi verilen bu teknolojide, sıradan OLED'lerdeki anot ve katot dizilimi tam tersine çevriliyor. Ayrıca katot üzerine koruyucu bir kaplama uygulanıyor. Normalde kapsüllenmemiş bir OLED materyali, havayla temas edip oksitlendiği için 100 gün içerisinde parlaklığını %50 oranında kaybederken; iOLED yapısını benimseyen bir ürünün dış ortamla temasının tamamen kesilmemesi halinde dahi fonksiyonlarını koruyabiliyor. Kapsülleme işlemine alternatif olarak geliştirilen iOLED'in araştırma-geliştirma çalışmaları plastik OLED'lere doğru yayılmaya devam edecek. Bu çalışmalar neticesinde, seri üretim sırasında yaşanan kapsülleme problemleri aşılacak, OLED materyallerin ömrü uzatılabilecek ve plastik OLED'lerin önündeki en büyük engel çözümlenmiş olacak. NHK'nın OLED türü için büyük ehemmiyete sahip bu teknolojisiyle alakalı yeni detaylar yarın başlayacak SID: Display Week 2013'te yayınlanacak.

http://www3.nhk.or.jp/pr/marukaji/m-giju351.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Bilal Akgündüz 6 yıl en beğenilen
kımyasal
Bilal bey Oled ekranların şuanki panellerdede belirli bir ömürü varmı
misah : 1 sene sonra %30 parlaklık yada renk netliği azalır gibi.

Kapsülleme yaptıkları için havayla teması tamamen kesiliyor. Bu yüzden parlaklık hususunda bir sorun yaşanmıyor. Fakat kullanım ömrü LCD'ye kıyasla daha kısa. En kısadan uzuna doğru şöyleydi yanlış hatırlamıyorsam: mavi, kırmızı, yeşil. Şuan kırmızı ve yeşil fosforesans OLED materyal kullanılıyor. Fosforesans aktif kalma süresiyle alakalı sanırım daha az güç tüketimi yapıyor ve daha uzun ömürlü. Mavi floresan OLED'lerin yerini ilerde fosforesans alacak, fakat ne zaman olur bilinmez. Tüm bunlara rağmen OLED ekranlı bir cihazın 5 yıllık bir dönemde ekranla ilgili bir sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum.
kımyasalBilal bey Oled ekranların şuanki panellerdede belirli bir ömürü varmımisah : 1 sene sonra %30 parlaklık yada renk netliği ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
redoracle 6 yıl
SOny'nin crystal led ve yeni ekran teknolıjisi hem daha ucuz hemde uzun ömürlüyken oled şimdilik alıncak gibi değil hala prototip gibi oturmamış bi tekboloji.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 6 yıl
ismi çok itici..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bilal Akgündüz 6 yıl en beğenilen
kımyasal
Bilal bey Oled ekranların şuanki panellerdede belirli bir ömürü varmı
misah : 1 sene sonra %30 parlaklık yada renk netliği azalır gibi.

Kapsülleme yaptıkları için havayla teması tamamen kesiliyor. Bu yüzden parlaklık hususunda bir sorun yaşanmıyor. Fakat kullanım ömrü LCD'ye kıyasla daha kısa. En kısadan uzuna doğru şöyleydi yanlış hatırlamıyorsam: mavi, kırmızı, yeşil. Şuan kırmızı ve yeşil fosforesans OLED materyal kullanılıyor. Fosforesans aktif kalma süresiyle alakalı sanırım daha az güç tüketimi yapıyor ve daha uzun ömürlü. Mavi floresan OLED'lerin yerini ilerde fosforesans alacak, fakat ne zaman olur bilinmez. Tüm bunlara rağmen OLED ekranlı bir cihazın 5 yıllık bir dönemde ekranla ilgili bir sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum.
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 6 yıl Bilal Akgündüz
Bilal Akgündüz
kımyasal
Bilal bey Oled ekranların şuanki panellerdede belirli bir ömürü varmı
misah : 1 sene sonra %30 parlaklık yada renk netliği azalır gibi.

Kapsülleme yaptıkları için havayla teması tamamen kesiliyor. Bu yüzden parlaklık hususunda bir sorun yaşanmıyor. Fakat kullanım ömrü LCD'ye kıyasla daha kısa. En kısadan uzuna doğru şöyleydi yanlış hatırlamıyorsam: mavi, kırmızı, yeşil. Şuan kırmızı ve yeşil fosforesans OLED materyal kullanılıyor. Fosforesans aktif kalma süresiyle alakalı sanırım daha az güç tüketimi yapıyor ve daha uzun ömürlü. Mavi floresan OLED'lerin yerini ilerde fosforesans alacak, fakat ne zaman olur bilinmez. Tüm bunlara rağmen OLED ekranlı bir cihazın 5 yıllık bir dönemde ekranla ilgili bir sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum.

Teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolf silver 6 yıl
Apple İOLED işini duyarsa Japonlara dava açabilir..:-)
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Statistik 6 yıl wolf silver
wolf silver
Apple İOLED işini duyarsa Japonlara dava açabilir..:-)

Apple boyle yaptikca daha da 'kaosullesecek' ve omru daha da kisalacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stanislas Xavier 6 yıl
Teknoloji iyi de isim olmamış..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 6 yıl
Bilal bey Oled ekranların şuanki panellerdede belirli bir ömürü varmı
misah : 1 sene sonra %30 parlaklık yada renk netliği azalır gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blackzeros 6 yıl
samsunga kalmaz o japan display varken.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
itachi237 6 yıl
samsung ile anlaşırlar yakında ve en sonunda seri üretim başlanır bu yıl içinde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
959 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, nhk ve
2 etiket daha televizyon OLED
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl G.Skill Trident X 16GB DDR3 2133MHz bellek video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
ZULA Süper Lig 3. Sezon İnfografiği
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim