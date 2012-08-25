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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

NOVA 3, Metal Slug 3 ve diğerleri Appstore’da kısa süreliğine indirimde

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Eğer hala Final Fantasy Dimensions'ın 29$’lık fiyatlandırmasının şokunu atlatamadıysanız, bu hafta sonu için geçerli olan ilaç niteliğindeki bu indirim listesine bir göz atmanızda fayda var. Aralarında NOVA 3, Metal Slug 3, Air Mail ve Dynamite Jack'in de yer aldığı indirim listesi ise şu şekilde:

http://toucharcade.com/2012/08/24/weekend-sales-epoch-jet-car-stunts-meta-slug-3-nova-3-and-more/ Yorum Yaz
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afavar 7 yıl
İyi oldu kaptım hemende, ana sayfa haberlerine koysanız daha iyi olur.App store da bakarken gördüm öyle aldım.
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beytepeli06 7 yıl
hatalı başlık.
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serif61 7 yıl
Kisa sureligine ucretsiz demissiniz bakiyorum ama listede ucretsiz olan uygulama goremedim bence basligi degismelisiniz saygilar
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