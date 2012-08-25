NOVA 3, Metal Slug 3 ve diğerleri Appstore’da kısa süreliğine indirimde

Haber Editörü
Eğer hala Final Fantasy Dimensions'ın 29$’lık fiyatlandırmasının şokunu atlatamadıysanız, bu hafta sonu için geçerli olan ilaç niteliğindeki bu indirim listesine bir göz atmanızda fayda var. Aralarında NOVA 3, Metal Slug 3, Air Mail ve Dynamite Jack'in de yer aldığı indirim listesi ise şu şekilde:
- Air Mail, 2.99$ -> 0.99$
- Draw Something, 2.99$ -> 0.99$
- Dynamite Jack, 2.99$ -> 0.99$
- Epoch, 2.99$ -> 0.99$
- Gangstar Rio: City of Saints, 6.99$ -> 0.99$
- Jet Car Stunus, 1.99$ -> 0.99$
- Metal Slug 3, 6.99$ -> 3.99$
- NOVA 3, 6.99$ -> 0.99$
- Space Tripper, 3.99$ ->0.99$
- King of Fighters-i 2012, 6.99$ -> 3.99$
- Trainz Driver, 2.99$ -> 0.99$
http://toucharcade.com/2012/08/24/weekend-sales-epoch-jet-car-stunts-meta-slug-3-nova-3-and-more/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle